Données environnementales : les bretons de Kermap bouclent une première levée de fonds pour prendre leur envol à l'international

Juste avant sa présence au salon agricole et technologique SIMA, du 6 au 9 novembre au parc Expo Paris-Villepinte, Kermap annonce avoir bouclé sa première levée de fonds.

Fondée en 2017 à Rennes par Antoine Lefebvre, Nicolas Beaugendre et Thomas Corpetti, la jeune pousse spécialisée dans l'analyse satellite par IA des données environnementales propose aux entreprises et aux collectivités des solutions de mesure et de pilotage de l'impact des pratiques agricoles et urbanistiques.

Le tour de table réunit, pour 1,2 million d'euros, le fonds régional Sodero Gestion et la Fondation Earthworm. L'opération, d'un montant total de 1,6 million d'euros, est complétée par un financement bancaire et par une subvention du concours d'Etat I-Nov, dont Kermap a été lauréate cette année.

Accompagner la transition écologique et climatique

Ce financement doit permettre à Kermap d'accélérer le déploiement de sa solution globale de géo-intelligence baptisée Nimbo et développée en interne depuis trois ans et de démarrer rapidement la commercialisation internationale de ses produits d'analyse.

« Les données d'observation en continu de la Terre sont une ressource précieuse pour accompagner la transition écologique et climatique. Elles vont devoir être massivement mobilisées dans les années à venir, et nos produits répondent à ces enjeux en mettant à disposition des informations stratégiques de manière simple, rapide et globale », fait valoir Antoine Lefebvre, président de Kermap.

Nimbo se décline en une plateforme de visualisation, Nimbo Maps, accessible gratuitement sur inscription et en flux de données disponibles via des interfaces API autour d'offres payantes à forte valeur ajoutée. Destinées à la filière agricole (identification des cultures à la parcelle, durée et taux de couverture des sols, historique des rotations), ces offres seront disponibles prochainement.

Nimbo Maps se concentre actuellement sur l'Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis, mais couvrira l'ensemble de la planète d'ici au 1er trimestre 2023 dans le cadre d'un partenariat en cours avec OVHcloud, destiné à mettre la plateforme à l'échelle.

Quant aux données agricoles disponibles par API, elle couvrent à date 26 pays et territoires en Europe, sur un total de 2 millions de km² de surface agricole utile (SAU). Cette couverture a vocation à s'étendre progressivement sur certains pays-clés, comme les Etats-Unis ou le Brésil, à compter de 2023.

Suivi des cultures, optimisation des approvisionnements

La filière agricole représente en effet un important débouché pour les innovations de rupture de Kermap. Grâce à son analyse massive d'images satellites par intelligence artificielle, Kermap livre chaque mois, via Nimbo Maps, des images de la Terre, « homogènes et sans nuage ».

« Issues de l'imagerie Sentinel, du programme européen Copernicus, ces visualisations font ensuite l'objet d'un traitement par deep learning qui permet de suivre en continu l'évolution de chaque parcelle sur 20 pays européens à date » précise Antoine Lefebvre.

Les informations offrent ainsi aux acteurs de la filière agricole la possibilité d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement voire de quantifier les effets environnementaux d'une transition vers une agriculture durable.

Avec l'ONG Earthworm, la société collabore en France dans le cadre du programme d'agriculture régénératrice Sols Vivants. Les indicateurs de performance agro-écologique fournis par Kermap sont déjà utilisés par des acteurs comme Nestlé et McCain afin de mesurer les progrès de leurs fournisseurs et piloter les incitations financières liées à la performance agro-écologique.

En 2021, la cartographie des cultures en France, générée par Kermap montrait ainsi que les surfaces de blé avaient augmenté de 22,6% à 5,5 millions d'hectares (Mha) toutes saisons confondues tandis que les autres grandes cultures (colza, maïs, orge, tournesol) avaient connu des replis.

Collectivités vertes et végétation urbaine

Avec Nimbo, Kermap répond aussi aux besoins des filières industrielles et des acteurs publics.

« La demande pour des données clé-en-main extraites des photographies aériennes et des images satellites est de plus en plus forte » ajoute Antoine Lefebvre. « Notre activité historique de cartographie de haute précision et de diagnostic de la végétation urbaine intéresse les collectivités engagées dans la transition écologique. »

La société a fourni au Ministère de l'agriculture un indice de production fourragère et des aléas climatiques utile pour le déblocage des aides. Elle aide aussi la régie Eau de Paris à analyser les données sur les pratiques agricoles sur les aires de captage.

Opérées par Kermap, les plateformes en accès libre Nos Villes et Klover permettent à tous les citoyens de visualiser si leurs villes et les grandes villes du monde sont vertes ou pas.

Lauréat du programme DeepNum20 de la French Tech

Le déploiement de Kermap à l'international sera facilité par le fait que l'entreprise vient d'intégrer le programme DeepNum20 de la French Tech. Cet accompagnement vise à faire émerger des champions technologiques dans des secteurs stratégiques de l'économie.

Dans les mois qui viennent, la croissance de l'entreprise et le développement de son activité sur de nouveaux marchés seront soutenus en interne par un plan de recrutement.

Kermap, qui bénéficie entre autres de la labellisation Greentech Innovation du ministère de la Transition écologique, vient de créer cinq nouveaux postes et prévoit de porter son effectif à 20 collaborateurs début 2023.

