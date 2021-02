(Crédits : Pixabay / CC)

ÉPISODE 12 - Talk Sapiens-La Tribune. Pour prendre le temps de comprendre le monde actuel et d'anticiper celui qui vient, l'Institut Sapiens a développé en partenariat avec La Tribune un programme original réunissant chaque mois trois experts qui décryptent l'un des grands enjeux du futur. Ce mois-ci, le thème est l'écologie et les déchets. Qui va payer pour les poubelles ? S'agit-il vraiment d'une nouvelle ressource, une matière première ? Où va l'industrie du recyclage et l'économie circulaire ?