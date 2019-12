Reebok lance un paire de chaussures végane

Des graines de ricin et du caoutchouc naturel pour la semelle, de la mousse d'algues pour la doublure intérieure, du bois d'eucalyptus pour la partie supérieure... Pour son nouveau modèle de chaussures de running, Reebok va remplacer le plastique par des plantes. Une première pour l'équipementier sportif américain, qui doit symboliser ses engagements en matière de développement durable.

"En utilisant des matériaux naturels, nous avons créé la chaussure de running dédiée à la performance la plus durable du marché", assure Matt O'Toole, président de la marque Reebok, rachetée en 2005 par Adidas pour 3,8 milliards de dollars. Baptisée "Forever Floatride GROW", cette paire sera commercialisée à l'automne 2020. Son prix n'a pas encore été officialisé. "Nos clients nous ont dit qu'ils voulaient des produits plus durables, poursuit le dirigeant. Nous voulons les aider à être fiers des produits qu'ils portent".

Ce n'est pas la première fois que Reebok lance des chaussures végétales. Depuis l'an passé, la société propose en effet une paire fabriquée à partir de coton et de maïs biologiques. Mais celle-ci n'est pas destinée à la pratique d'un sport. Cette fois-ci, le e défi était donc encore plus grand: "développer des matériaux végétaux pouvant répondre aux besoins des coureurs, qui ne souhaitent pas de compromis sur la performance", indique Bill McInnis, responsable du département Reebok Future.

Initiatives encore limitées

Au-delà des modèles entièrement naturels, la marque souhaite aussi réduire l'utilisation de plastiques dans ses autres chaussures. Elle ambitionne ainsi de remplacer entièrement le polyester vierge par du polyester recyclé d'ici à 2025. Un objectif partagé par Adidas, qui s'est associé avec une ONG pour récupérer des déchets plastiques dans les océans et sur les plages. En avril, la maison-mère de Reebok a par ailleurs dévoilé une paire de baskets 100% recyclable, qu'elle espère commercialiser début 2021.

Nike, leur principal rival, est également actif dans le domaine. Le numéro un mondial du secteur a conçu un nouveau matériau, baptisé "Flyleather", constitué à partir de chutes de cuir jusqu'à présent détruites et de fibres synthétiques. Cet été, il a vendu une paire fabriquée avec du coton biologique et teinte avec des ingrédients naturels. De son côté, l'équipementier allemand Puma promet de prévoit de lancer des baskets produites à partir de bouteilles plastiques collectées à Haïti, à Taiwan et au Honduras.

Selon une étude publiée en septembre par le cabinet NPD, plus d'un tiers des consommateurs assurent être prêts à payer davantage pour acheter des chaussures plus durables; notamment chez les plus jeunes générations. Cependant, toutes les initiatives des grandes marques restent encore très limitées. Alors même que les chaussures représentent une importante source de déchets non-biodégradables. Chaque année aux Etats-Unis, quelques 300 millions de paires sont en effet jetées dans des décharges.