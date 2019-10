Le business prometteur de la "viande sans viande"

Dans l'assiette, difficile de voir la différence. Pas plus que de la constater au goût. Pourtant, ce hamburger ne contient pas un steak de bœuf, mais une galette fabriquée avec des protéines végétales (pois, pommes de terre, huile de coco...). Et qui "saigne" même quand on la coupe. Cette "viande sans viande", comme l'appellent les Américains, est considérée comme un marché d'avenir. À tel point qu'elle intéresse les géants de l'agroalimentaire et les grandes chaînes de restauration rapide.

Si le concept n'est pas nouveau, il a connu une importante mutation sous l'impulsion notamment de deux entreprises californiennes, Beyond Meat et Impossible Food. L'objectif est désormais de ressembler le plus possible au produit imité. Car la principale cible a changé. Exit les végétariens et les végans, place aux flexitariens, ces consommateurs qui veulent manger moins de viande, en raison notamment de l'impact de l'élevage sur la planète. "Ils aiment la viande, donc nous devons recréer tous ses aspects : son apparence, son goût, son odeur, sa texture", explique Will Schafer, vice-président chargé du marketing à Beyond Meat.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et...