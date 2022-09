Rennes ouvre sa 2e ligne de métro nouvelle génération : automatique, économique, écologique

Pour Rennes Métropole, c'est un événement majeur sur le front de la mobilité urbaine et des objectifs de décarbonation et de réduction des gaz à effet de serre : la ligne b du métro entre enfin en service dès demain matin, mardi 20 septembre.

Ce projet, chargé de promesses en faveur de la transition écologique et de l'accessibilité a été livré avec deux ans de retard, lesquels pourraient d'ailleurs valoir au constructeur Siemens Mobility une pénalité de 30 à 40 millions d'euros.

Financé par des subventions (18%), de l'autofinancement (46%) et de l'emprunt (36%), ce chantier hors-norme à 1,3 milliard d'euros d'investissement réunit trois partenaires : Rennes Métropole via la société d'économie mixte Semtcar, Siemens le constructeur, et Kéolis l'exploitant.

Il s'achève, dix ans après son lancement, avec l'ouverture au public de quinze stations modernes et de haute technologie, bordées de nouveaux espaces publics et émaillées d'œuvres d'art contemporain.

L'effacement de 50.000 déplacements automobiles quotidiens



Reliant Cesson, au nord-est, à Saint-Jacques-de-la-Lande, au sud-ouest, la nouvelle ligne de 14 kilomètres desservira quatre nouveaux quartiers.

Les 25 rames automatiques Cityval construites par Siemens Mobility remplissent un cahier des charges exigeant et disposent de fonctionnalités innovantes, y compris en matière environnementale.

La filiale de Siemens, qui inaugure à Rennes - avant les aéroports de Francfort et de Bangkok -, cette nouvelle génération de métro, vante une consommation d'énergie non seulement réduite mais aussi réutilisée via un système de freinage qui permet une économie d'énergie de 15%, sans oublier ces atouts cardinaux que sont « une quasi absence d'émissions de particules » et un matériel roulant recyclable à 95%.

Sur le plan commercial quelque 100.000 voyages par jour sont attendus sur la nouvelle ligne, soit environ 4.000 voyageurs par heure et par direction.

« Cela va permettre d'éviter plus de 50.000 déplacements automobiles quotidiens dans la métropole », fait volontiers valoir Matthieu Theurier, le vice-président de Rennes Métropole en charge des transports, alors que les projections démographiques de la métropole rennaise tablent sur une augmentation de la population de l'ordre de 100.000 habitants entre 2018 et 2040.

75 % des Rennais seront à moins de 10 min à pied d'une station

Destinée à relier emplois et logements, la ligne b du métro rennais dessert 84% des emplois de Rennes, et 49% de ceux de la métropole. Associée à la livraison de parc-relais (2.000 places de parking), son ouverture tend à limiter de plus en plus l'usage de la voiture individuelle.

Elle coïncide aussi avec la mise en place d'un nouveau réseau de transports, qui se caractérisera à partir du 24 octobre par plus de bus métropolitains, le développement du Réseau express vélo (REV, 100 kilomètres en 2024) et une tarification solidaire.

Rennes Métropole affiche un objectif de 25% de voyageurs en plus dans les transports en commun d'ici à 2025 et plus de 110 millions de voyages par an à horizon 2025 (88 millions en 2019).

« Trois Rennaises et Rennais sur quatre vont désormais vivre à moins de dix minutes à pied d'une station de la ligne a ou de la ligne b. L'accessibilité du cœur de métropole sera également améliorée pour l'ensemble des communes », annonçait Nathalie Appéré, la maire de Rennes lors de la présentation du nouveau réseau de transport fin août.

Le redéploiement complet du réseau STAR (300.000 voyageurs par jour, dont 120.000 sur la ligne a du métro), opéré par Kéolis, doit en effet bénéficier aux communes de la première et de la deuxième couronne. Avec comme principe directeur d'interconnecter les lignes de bus aux stations de métro de la ligne b.

Le service, qui parcourt 18,4 millions de kilomètres via 73 lignes, sera ainsi augmenté de 8% soit 200.000 kilomètres. En cœur de ville, une Zone à trafic limité (ZTL) sera expérimentée à partir de 2023.

Deux tiers des voyages en mode électrique dès septembre 2022

« L'année 2022-2023 est une année structurante pour les transports et les mobilités dans la métropole rennaise, à travers un élargissement conséquent de l'offre de mobilités décarbonées. La mise en service de la ligne b, l'électrification de deux lignes de bus, le déploiement progressif du Réseau express vélo (REV), sont des étapes majeures », ajoute Matthieu Theurier.

L'arrivée prochaine sur deux lignes des tout premiers bus électriques eCitaro (Mercedes-Benz) parmi les 92 que doit fournir la société Evobus France, filiale du groupe Daimler, est prévue pour avril 2023. Ces nouveaux bus électriques seront mis en service progressivement jusqu'en 2025 dans le cadre de la première tranche de déploiement afin de répondre à l'objectif d'un réseau de bus 100% à énergie propre à l'horizon 2030.

Ainsi, avec deux lignes de métro, « près des deux tiers des voyages seront réalisés en mode électrique dès la fin du mois de septembre 2022, puis davantage au fur et à mesure de l'électrification des lignes de bus à horizon 2030 », souligne ainsi la Métropole.

Le réseau STAR opère aussi 56 bus au gaz naturel (GNV), dont 17 mis en service lors de cette rentrée.

Pour faire rimer mobilité urbaine avec mobilité décarbonée, Rennes Métropole appuie sa stratégie des transports sur le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

Son ambition est de baisser de 38% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de diminuer la pollution de l'air.