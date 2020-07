Le Macron nouveau est-il arrivé ?

Un nouveau chemin, un calendrier, une méthode. Emmanuel Macron a plutôt réussi sa première interview télévisée du 14 juillet. Un exercice traditionnel sous la Vème République qu'il dit ne pas forcément vouloir rééditer chaque Fête nationale. Et pourtant, il a bien tort de s'en priver car non seulement il est bien meilleur dans cet exercice de questions-réponses que lors des (souvent trop) longues interventions solitaires où il apparaît plus empesé. Ce 14 juillet 2020, qui n'était pas comme les autres puisqu'il s'agissait aussi de rendre hommage aux soldats de la « guerre » sanitaire et aux victimes de la pandémie de Covid qui n'a toujours pas fini sa course mortelle, Emmanuel Macron a été plutôt à son meilleur.

Port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, préparation du pays à une possible seconde vague, le chef de l'Etat a été concret dans un registre plus humble et n'a pas oublié de faire son mea culpa désormais de tradition quand il s'adresse aux Français. Comme pour effacer Jupiter et se faire pardonner ses écarts de langage et ses maladresses, une pratique du pouvoir trop verticale, qui l'ont rendu très impopulaire.

Emmanuel Macron le sait bien : le temps lui est compté, à peine 600 jours avant la prochaine élection présidentielle. Et même s'il jure ne pas faire de (petits) « calculs », tout laissait entendre en ce mardi 14 juillet qu'il ne pense qu'à cela et que sous Macron 2020 perce déjà Macron 2022. Il a tracé une feuille de route précise pour son nouveau gouvernement « de combat » à qui il a fixé une nouvelle...