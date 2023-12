Président recherche autorité désespérément

Comment répondre à la demande d'autorité exprimée par les Français, toutes catégories confondues, jeunes et vieux, gauche et droite ? Emmanuel Macron cherche et ne trouve pas. Depuis qu'il est président de la République, il est bien parvenu à apporter des réponses, mais par éclipses : au printemps 2019 pour en finir avec la crise des Gilets jaunes ou encore lors des émeutes de l'été, finalement enrayées en quelques jours. Il a aussi, à intervalles réguliers, réussi à poser les mots mais sans réellement les incarner par des actes de rupture. Il a, enfin, épuisé deux ministres de l'Intérieur avant de confirmer à son poste le troisième, Gérald Darmanin, qui n'a pas de pudeur à parler d'« ensauvagement ».

Mais tout ça ne suffit plus. Pas satisfaits, les Français en veulent davantage. Leur demande d'autorité est massive (81 % selon notre sondage), notamment pour celle des parents sur leurs enfants. La dégradation est nette, amplifiée sans doute par l'absence de réponse à la hauteur des violences de juillet, durant lesquelles des bandes de jeunes, souvent mineurs, ont défié les autorités et dévasté commerces et services publics dans plus de 500 communes. Un point de rupture a été atteint. Et la promesse d'ordre, pourtant martelée à la télévision par le chef de l'État, a tardé.

Le gouvernement a donc pris son temps pour peaufiner des mesures de rappel à l'ordre que la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, détaille dans La Tribune Dimanche. Le constat a été dressé bien avant elle. « On aurait des enfants tous élevés si les parents étaient élevés eux-mêmes », professait en son temps Goethe. Les premières pistes gouvernementales empruntent au registre punitif (peines de travail d'intérêt général et amendes pour les parents) et penchent davantage à droite avec une interrogation : le gouvernement est-il prêt à créer un délit de parent défaillant ? Quelle réponse pour endiguer la délinquance en bande ?

Une chose est certaine : le temps des demi-mesures est révolu. L'exécutif doit changer de braquet pour restaurer l'autorité parentale, agir en urgence sur la justice des mineurs et combattre le fléau des écrans. C'est la voie qui semble privilégiée. La seule probablement pour faire face à cet enjeu sociétal. Si pour beaucoup une génération a été perdue, il s'agit aujourd'hui de sauver la suivante, prise dans les effets dévastateurs des réseaux sociaux.

