Santé : un équilibre en jeu ?

Alors que la quête du bien-être est devenue l'un des marqueurs forts de l'air du temps et que l'on nous intime sans cesse, telle une injonction bienveillante, de prendre soin de soi et des autres... notre système de santé, lui, part à vau-l'eau.

Ce système de santé que l'on nous envie souvent de par le monde, eh bien, nous n'en avons pas pris soin. Pire, nous l'avons négligé, au point qu'aujourd'hui il est au bord de la rupture. Enfin, « nous »... Qui doit porter la responsabilité de cette situation décriée depuis plus de 30 ans et qui s'enlise progressivement ? À qui la faute ?

C'est ce que nous avons essayé de décrypter à travers ce numéro, consacré à la santé dans les territoires. Car le contexte est loin d'être reluisant, il est même très préoccupant.

Les déserts médicaux ne cessent d'avancer, la crise de l'hôpital arrive à son paroxysme, les médecins sont en souffrance, quant aux étudiants, ils n'y croient presque plus. Or, comment des soignants qui vont mal peuvent-ils bien soigner leurs patients ? Et puis, surtout, comment en est-on arrivé là ? Et quelles seraient les solutions ? Il y a urgence !

Comme le souligne la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, la grande invitée de notre édition, « sans accès aux savoirs, on est très peu ; mais sans accès aux soins, on n'est rien ». Porter atteinte aux soins revient à exacerber les inégalités. Les raisons sont multiples, mais la marchandisation du système y est pour beaucoup, c'est en tous les cas le cri d'alarme des experts que nous avons interviewés.

Et pourtant, nos territoires sont pleins de ressources et créent des dispositifs qui tendent, tant bien que mal, à pallier le déficit de structures et de personnel : télémédecine, maisons de santé ou encore bus médicaux... se multiplient.

Des territoires qui se démarquent aussi par leurs start-up et entreprises innovantes. Ce qui pose un véritable questionnement : la France serait-elle à deux vitesses sur le terrain de la santé ? Celle du désert médical versus celle d'une terre d'innovation ? Car à la lecture de notre dossier spécial, nous ne sommes pas en reste dans le domaine de la recherche et des nouvelles technologies. Ce qui, de fait, amplifie les controverses et les incompréhensions. Quand, d'un côté, l'écosystème entrepreneurial développe des solutions de santé remarquables, de l'autre, le système de soins public accuse de nombreuses défaillances. Une contradiction française qui pousse à un dangereux jeu d'équilibre...

