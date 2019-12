Le terrorisme recule

Parmi les nombreux attentats meurtriers qui ont été perpétrés en France, celui contre les membres de la rédaction de Charlie Hebdo ou celui contre le public du Bataclan resteront gravés dans les mémoires par la violence aveugle et gratuite. Mais la France n'est pas la plus touchée par le phénomène. Selon le dernier rapport de l'Institut pour l'économie et la paix (IEP), « Global Terrorism Index », l'Afghanistan est devenu en 2018 le pays le plus affecté par le terrorisme, remplaçant l'Irak qui occupait la place la plus exposée depuis 2004. Pourtant, si le terrorisme reste bien installé dans nos têtes, le nombre de ses morts a baissé.

En 2018, le nombre de victimes a atteint 15.952, soit une baisse de quelque 15 % par rapport à l'année précédente. En revanche, le nombre de pays touchés a augmenté pour atteindre 71. Assurément, les mesures prises pour lutter contre ce fléau en Europe ont montré leur efficacité puisque le nombre de morts a chuté à son plus bas niveau depuis 2012. La chute et le démantèlement de l'État islamique expliquent en partie la baisse des attentats. L'une des originalités de l'IEP est de mesurer les conséquences économiques du terrorisme en termes de coûts...