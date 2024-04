Le handicap fait partie intégrante de ma vie, mais ce n’est pas ce qui me définit », (Emmanuelle Mörch, championne de tennis fauteuil, dans le podcast Les Héritières)

Les Débuts d'une athlète exceptionnelle

Née avec une passion innée pour le sport, Emmanuelle Mörch est une petite fille intrépide qui pratique l'équitation, la gymnastique aux agrès et les sports de glisse. Dans la famille Mörch, le dépassement de soi fait partie des valeurs essentielles transmises à la fratrie. Emmanuelle aime prendre des risques pour assouvir son besoin insatiable de sensations fortes. Un matin d'avril 2008, alors qu'elle décide de « prendre » une bosse en snowboard, sa vie bascule. Grièvement blessée, elle perd l'usage de ses jambes à l'âge de 18 ans.

Détermination et Résilience

S'ensuivent alors de longs mois d'hospitalisation et de rééducation. De cette période noire, Emmanuelle gardera le souvenir de sentiments contradictoires. De la culpabilité au déni, de la colère à l'acceptation de la fatalité, elle finira par voir la lumière en prenant conscience qu'une nouvelle vie est possible. « Je suis passée par tous les états », déclare-t-elle, « parler avec des jeunes dans la même situation que moi m'a beaucoup aidé ». Ce combat, elle le gagne aussi grâce à sa famille : « Mes parents ne m'ont jamais considérée comme une victime, leur regard sur moi n'a pas changé, si cela avait été le cas, je ne m'en serais probablement pas sortie ».

L'excellence à tout prix

Dès lors, Emmanuelle se met en tête d'atteindre l'inatteignable. Elle choisit de cumuler de brillantes études à l'École Centrale de Paris, d'où elle sortira diplômée d'ingénieure, tout en devenant une sportive de haut niveau. Malgré les défis physiques auxquels elle est confrontée, elle refuse de se laisser décourager, s'entraînant sans relâche pour améliorer ses compétences et repousser ses limites. Son esprit combatif et sa concentration inébranlable lui ont permis de devenir l'une des meilleures joueuses de tennis fauteuil au monde.

L'impact de l'exemplarité

Ce rôle de « modèle », elle ne l'a pas toujours assumé. Pudique, elle avoue que ce qu'elle considère comme une « lourde responsabilité » a mis du temps à trouver sa place dans sa vie. « Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire bouger les lignes et de contribuer à faire changer le regard que nous portons sur le handicap... J'aimerais faire plus, mais le temps me manque ». Donner envie à des jeunes frappés par le destin de se réaliser dans le sport, c'est l'engagement d'Emmanuelle : « Car rien n'est plus puissant que l'exemple pour susciter des vocations et redonner confiance en soi et en sa vie ».

Les jeux paralympiques de Paris 2024 en ligne de mire

Après Rio et Tokyo, la joueuse, qui se réjouit de la montée en puissance de la médiatisation du handisport et du sport féminin, veut briller dans son pays en allant chercher une médaille aux JO de Paris. « J'ai besoin de continuer à m'impressionner et de me prouver que je suis toujours capable de me dépasser, c'est mon moteur », dit-elle. En attendant le verdict des sélections aux alentours du début juillet, Emmanuelle Mörch ne lâche rien sur les cours comme dans la vie.

La carte blanche

Dans sa « carte blanche », Emmanuelle veut faire changer le regard sur le handicap. Elle insiste sur l'importance d'expliquer la différence aux plus jeunes, dès l'école. « C'est là que tout se joue. Les Jeux de Paris sont une formidable occasion de mobiliser l'éducation nationale afin de sensibiliser nos enfants à l'inclusion ».

L'invitée de l'invitée

Son invitée, Anne-Laure Thomas, Directrice Diversité et Inclusion chez L'Oréal, est sa bonne fée. Avoir les moyens de ses ambitions pour gagner, Emmanuelle en a rêvé, Anne-Laure et L'Oréal l'ont fait ! Grâce à un contrat d'image, la marque de cosmétiques promeut les performances d'Emmanuelle et finance l'essentiel de ses besoins. Mais Anne-Laure Thomas, c'est aussi une maman concernée qui vit avec le handicap de son fils Marius. Dans Les Héritières, elle nous confie son quotidien et son combat pour une plus grande reconnaissance des personnes en situation de handicap.

La Lettre

Enfin, c'est à l'homme qu'elle aime que s'adresse la championne dans sa lettre, une véritable déclaration d'amour à écouter dans ce 7ème épisode de la saison 3 du podcast Les Héritières de La Tribune.

