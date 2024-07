« Appel du 8 juillet » (par Ariel Weil, maire PS de Paris Centre)

Tandis qu'en France une dissolution insensée nous plonge dans l'incertain au lendemain du second tour des législatives, le Royaume-Uni nous a surpris il y a quelques jours avec une victoire sans appel du parti travailliste, doté d'une majorité absolue comme on en rêverait pour un parti républicain dans notre pays. Il est tentant de lire dans ce contraste le fruit du travail de fond accompli avec courage par la gauche anglaise pour nettoyer le Labour d'une dérive aux accents populistes et antisémites, qui n'est pas sans évoquer celle des membres les plus infréquentables de l'alliance « Nouveau Front Populaire » et de la « NUPES » dans sa précédente édition, ces alliances de la carpe et du lapin, qui seraient justifiées par la montée croissante du péril de l'extrême-droite, tout en prenant le risque de l'alimenter. Certains avaient d'ailleurs évoqué la « corbynisation » de la gauche française et on se souvient que des candidats de La France Insoumise aux législatives de 2022 avaient invité Jeremy Corbyn à Paris pour les soutenir. En France, le temps est maintenant venu de la « dé-mélenchonisation ».

D'ailleurs, malgré les cris de victoire à gauche, aucune majorité ne se dessine et le résultat doit beaucoup à un front républicain qui a fonctionné mais qui, de même qu'il aurait dû obliger le Président de la République qui en avait bénéficié contre le Rassemblement National au second tour de la présidentielle de 2022, doit inspirer bien plus d'humilité à ceux qui ne constituent même pas le premier parti de l'Assemblée Nationale. Non, ce n'est pas le programme du Nouveau Front Populaire qui a gagné aux législatives. Le premier parti, c'est celui qui rejette les extrêmes, et nous sommes convaincus qu'un parti socialiste clair, comme l'ont été un Jérôme Guedj ou un Raphaël Glucksmann aux Européennes, se serait imposé comme le leader naturel pour une telle majorité, modérée et soucieuse de progrès social.

Contre toutes les extrêmes

Nous, signataires de cet appel, estimons que nous n'avons désormais plus le choix, sauf à disparaître de l'Histoire, avec tous les espoirs et toutes les victoires que la grande famille politique et intellectuelle dans laquelle nous nous inscrivons a inspirés et remportés depuis plus d'un siècle contre toutes les extrêmes. Nous appelons aujourd'hui toutes les forces qui viendraient à se trouver une affinité avec notre aspiration à une social-démocratie européenne et écologiste à se mettre en rapport avec nous. Nous lançons ce jour et l'appel à la reconstruction et l'appel à l'unité de tous les mouvements épars que nous avons, ces dernières années, tenté de mener chacun dans notre coin, de la Convention à Place Publique, de Terra Nova à Télémaque ou Territoires de Progrès, du PRG à une composante du Parti Socialiste...

Le temps est venu de reconstruire une gauche progressiste, européenne, républicaine, écologiste, laïque, fraternelle, féministe et universelle. Comme le disait Jean Jaurès dans son discours à la jeunesse, « le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Nous entendons le faire en reconstruisant :

une gauche de transformation, de gouvernement et de responsabilité qui redonne du lustre à l'Etat plutôt qu'elle ne cherche à l'abattre

un mouvement "bienveillant" qui se tient loin de ceux qui pratiquent le populisme, soutiennent les dictatures, entretiennent un rapport malsain au communautarisme, et préfèrent le flou sur l'antisémitisme, l'homophobie ou la lutte contre toutes les discriminations

une force nouvelle qui permette de penser, écrire, se réunir, et préparer les prochains combats politiques

une vague qui réponde aux très nombreux messages de désespoir ou de désir que vous nous avez fait passer ces derniers mois pour nous demander de « faire quelque chose », ensemble.

Nous appelons à un front qui porte la radicalité du réformisme, la lutte contre les inégalités et les discriminations, pour le progrès social et humain, sans surenchère permanente.

Dès la rentrée, nous lancerons dans tout le territoire une série de rencontres, thématiques autour des grands thèmes qui structurent nos valeurs autour d'un service public modernisé, de la laïcité, de l'intégration aux valeurs de la République, de la santé, la vieillesse, le rapport au travail, le logement, l'école et l'université, l'Europe, le réchauffement climatique, le pouvoir d'achat, les finances publiques ou encore la sécurité. Nous proposerons simultanément une adhésion à notre mouvement.

D'ici là, pour être contactés ou informés des prochaines échéances, ou simplement pour nous signaler votre soutien pour la démarche que nous lançons, vous pouvez nous écrire à [email protected].