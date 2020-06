Ce que les CEO d’aujourd’hui doivent savoir sur l'intelligence artificielle

Pendant des décennies, nous avons rêvé de l'IA, des robots d'Asimov au supercalculateur mutin HAL de Kubrick. Maintenant, l'avenir est enfin là : pratiquement tous les nouveaux outils, logiciels ou service numérique se vantent de capacités d'IA. Avec l'Intelligence Artificielle devenant plus abordable, accessible et plus répandue que jamais, les dirigeants d'entreprise de tous bords doivent comprendre ce que cette innovation d'aujourd'hui peut - et ne peut pas - offrir à leur entreprise dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce et du marketing.

Dans le monde réel, l'IA semble assez différente des rêves des anciens maîtres de science-fiction. Son installation ne signifie pas que vous avez soudainement acquis un ordinateur sensible, capable de discuter de votre journée, de résoudre les problèmes indépendamment — ou de vous enfermer dans une bulle lorsque les choses tournent mal.

Les systèmes d'IA d'aujourd'hui sont remarquablement sophistiqués, mais ils sont également hautement spécialisés. Grâce à l'apprentissage automatique, aux algorithmes prédictifs, aux outils de traitement du langage naturel et aux réseaux neuronaux, il est possible pour les systèmes d'IA d'accomplir des exploits étonnants de reconnaissance des motifs, d'automatisation et de contextualisation. Mais ils ne pensent pas par eux-mêmes - ils sont juste capables d'accomplir d'une façon nouvelle et différente les tâches que nous leur avons assignées.

La segmentation des clients en est un excellent exemple. À l'aide de données client structurées, l'IA peut faire des prédictions éclairées sur ce que les gens veulent acheter ou sur le contenu qu'ils veulent consommer. Le meilleur de tous, ces prédictions sont généralement justes. Dans cette poursuite sans fin de connaissance du client, les robots se révèlent beaucoup plus compétents que les humains grâce à leur capacité raffinée d'analyse comportementale et de personnalisation à grande échelle.

Dans des domaines tels que l'e-commerce, l'IA peut également devenir un moteur de croissance des revenus en permettant une découverte plus intelligente des produits, une meilleure conservation du contenu et une expérience d'achat plus personnalisée et conversationnelle. Et quelle que soit votre industrie, des informations automatisées axées sur les données peuvent aider vos entreprises à affiner ses offres, à trouver de nouvelles efficacités et à obtenir de meilleurs résultats.

Nous ne verrons pas C-3PO travailler dans le bureau de sitôt

Cela dit, l'IA a déjà transformé des entreprises dans des secteurs tels que le retail, la finance et la fabrication - et elle est prête à en transformer beaucoup d'autres. Pour prendre une longueur d'avance, quelques conseils à suivre :

Ne tombez pas dans les mots à la mode.

La question clé que vous devez vous poser lorsque vous envisagez des outils d'IA est de savoir comment le système vous aidera réellement dans la pratique. Souvent, des termes tels que « IA » et « apprentissage automatique » sont utilisés par les spécialistes du marketing pour rendre leurs produits plus intelligents - mais l'Intelligence Artificielle seule ne rendra pas le travail du logiciel parfait, ou ne garantira pas l'adaptation automatique d'une plateforme à vos besoins spécifiques et processus. La clé est de rester concentré sur les avantages commerciaux du monde réel et les avantages concurrentiels que vous gagnerez de votre utilisation de l'IA, et de s'assurer que les outils que vous implémentez fournissent réellement les fonctionnalités dont vous avez besoin. Attention aux préjugés.

De nombreux systèmes d'IA fonctionnent en formant des algorithmes pour repérer des modèles, puis généralisent ces modèles à un public plus large. Cela peut être incroyablement utile : tout à coup vous avez un outil qui peut auto-taguer les photographies, identifier les candidats prometteurs à partir d'une pile de CV, ou évaluer l'information des produits et suggérer des améliorations. Mais la règle de la « garbage in, garbage out » s'applique : si votre système est formé sur des données douteuses, il pourrait produire des résultats ternes ou biaisés. (Considérez, par exemple, le logiciel, utilisé par les tribunaux américains afin d'évaluer la probabilité de récidive des criminels, qui revendique régulièrement la propension des minorités à commettre des crimes.) Assurez-vous de comprendre comment votre outil a été construit et quelles limites ou biais étaient présents dans les échantillons d'apprentissage. Exigez la transparence.

Parce que de nombreux systèmes d'IA s'adaptent et apprennent avec le temps, il peut être difficile de savoir ce qui se passe sous le capot. Si vous avez affaire à des fournisseurs de logiciels, assurez-vous qu'ils sont prêts à répondre pleinement à vos questions, et que vous avez une compréhension claire de la façon dont le produit que vous achetez s'applique réellement à votre entreprise. Assurez-vous également d'être réaliste quant aux avantages dont vous souhaitez bénéficier : alors que l'automatisation peut offrir des profits inattendus, vous constaterez également qu'une utilisation efficace et responsable des outils d'IA nécessite des ressources supplémentaires ou qualifiées qui, jusque-là, ne faisaient pas partie de votre force de travail. N'ayez pas peur.

L'IA est déjà répandue sur le lieu de travail, et les chefs d'entreprise ne peuvent pas se permettre de l'ignorer. La clé est d'être prudemment optimiste : les entreprises qui adoptent tôt des plateformes d'IA appropriées pourraient se donner un avantage concurrentiel significatif, tandis que les entreprises qui mettent en œuvre des solutions mal choisies pourraient passer à côté. La vérité est que l'IA n'est pas seulement un rêve de science-fiction illusoire : elle est déjà là, et les cadres ont tout intérêt à commencer à apprendre et à planifier en conséquence. Une mise en œuvre impactante.

Pour vous assurer que votre IA ne soit pas seulement un gadget de plus dans la liste de vos équipements, vous devrez vous assurer qu'elle est mise en œuvre efficacement. Cela implique choisir des outils qui ont un impact clair sur l'efficacité, la productivité ou la prise de décisions. Mais cela signifie aussi la mise en œuvre d'un plan clair et complet qui répond aux exigences techniques, à la formation, aux politiques d'utilisation et aux points de repère du retour sur investissement. Peu importe à quel point votre infrastructure d'IA est intelligente, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats, alors assurez-vous de traiter l'apprentissage automatique comme un moyen d'atteindre un objectif, et non pas simplement une solution miracle.

Il est important de retenir que si un outil d'IA peut impliquer des ordinateurs et l'automatisation, il est finalement aussi efficace que les personnes qui le conçoivent et le déploient. Même les meilleurs systèmes d'IA ont besoin d'utilisateurs humains pour tirer parti des idées ou des gains de productivité qu'ils génèrent — ce qui signifie qu'un déploiement réussi de la technologie de l'IA nécessite presque toujours un changement de culture. Les utilisateurs devront être encouragés et habilités à utiliser les nouveaux outils ; les gestionnaires, quant à eux, auront besoin d'une compréhension claire sur la façon de maximiser les résultats ainsi que pour créer des processus autour des nouvelles capacités offertes par l'outil d'IA.

Pour les entreprises qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel de leurs solutions d'IA, obtenir le droit de déploiement peut être un différenciateur clé. Dans un récent sondage mené auprès de dirigeants, plus de 98 % des répondants investissaient dans l'IA, mais moins de 15 % l'avaient déployée dans une production généralisée. Pour passer d'un investissement théorique à de puissantes solutions réelles, nous devons cesser de considérer l'IA comme de la science-fiction et commencer à adopter une approche plus pragmatique. S'assurer que votre équipe a une vision claire des forces et des limites de l'IA est la clé pour tirer parti efficacement de cette technologie qui change la donne.

