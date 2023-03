Commerçants indépendants : quels leviers pour surmonter la crise ?

La vie des commerçants n'est pas un long fleuve tranquille. Après des années de pandémie où ils ont dû subir des fermetures administratives, voilà que l'inflation galopante vient perturber la reprise économique des commerçants indépendants. Sans surprise, dans un contexte agité, les clients sont moins au rendez-vous : selon le Credoc, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, la consommation a ainsi baissé de 3% en un an. Pour cause, la forte augmentation du prix de l'énergie et des denrées alimentaires, qui poussent les Français à rogner sur leurs dépenses.

Les petites entreprises subissent de plein fouet ces aléas et s'inquiètent pour l'année à venir. Elles aussi doivent gérer l'explosion des coûts - en témoigne la crise que traversent actuellement les boulangers, qui ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir des difficultés. Mais les commerces indépendants ne peuvent pas faire d'économies d'échelle, et ne disposent souvent pas de la trésorerie nécessaire pour limiter la répercussion de ces coûts sur leur marchandise. A moins, bien sûr, de recourir à des outils technologiques modernes dont tous les commerçants ne connaissent pas encore l'existence. C'est d'autant plus critique en cette période de soldes, où les indépendants ont l'habitude de générer leur plus gros volume de vente et de liquider leur stock de Noël. Pour rester à flot malgré ces turbulences économiques, ils ont néanmoins plusieurs stratégies à leur disposition.

Repérer les produits originaux et détecter les tendances

Un point fort sur lequel les commerçants peuvent s'appuyer est leur propre capacité à détecter des tendances et dénicher le bien original qui séduira le consommateur. C'est là un de leurs avantages concurrentiels déterminants par rapport aux grandes chaînes. Un récent sondage indique d'ailleurs que selon une majorité de Français, les grandes marques ont perdu en authenticité, ne font plus l'effort de créer des produits originaux, et proposent des produits de moins bonne qualité que les marques indépendantes. Les petits commerçants ont donc tout intérêt à sourcer activement les marques qui seront la prochaine tendance pour concurrencer les grands magasins.

Gérer son inventaire avec souplesse

Sourcer des marques peu connues nécessite aussi de gérer son inventaire de manière agile, et parfois avec un peu de malice. Par exemple, pour l'hiver et avec des difficultés pour se chauffer, les Français se tournent naturellement plus vers des produits cocooning. Plaids, pulls, gants, bougies... la saison est propice à prendre un peu plus de stock que d'habitude, et négocier de bonnes conditions de renvoi en cas de surplus. Pour soutenir cette stratégie, les commerçants ne doivent pas hésiter à être à l'écoute de conditions commerciales plus favorables en faisant jouer la concurrence entre les fournisseurs ou en faisant appel à des plateformes spécialisées.

Chouchouter ses clients

C'est LE point fort des petits commerces : la capacité à créer une relation avec les clients en particulier grâce au conseil. Une enquête menée par Mastercard en 2020 montrait que 4 Français sur 5 font confiance aux conseils des commerçants de leur quartier. Et pour se différencier des grands réseaux, les indépendants peuvent également capitaliser sur la personnalisation en proposant un programme de fidélité. Dans une période défavorable, se rappeler au bon souvenir de ses clients en leur proposant des avantages ou des remises est indispensable.

Aimés par les Français, dont les habitudes de consommation ont évolué à la faveur de la crise, les commerçants indépendants ne sont pas désarmés et pourraient une fois de plus démontrer leur résilience. D'autant plus qu'à la différence des crises précédentes, de nombreux outils digitaux ont émergé pour soutenir ces stratégies. Qu'il s'agisse de paiement, de facturation, de services bancaires ou de fourniture et de gestion des stocks, de nombreuses technologies s'adressent désormais à ces acteurs qui ont pourtant longtemps été un angle mort de l'économie numérique. Leur rôle pourrait faire la différence entre ceux qui disparaissent à la faveur de la crise, et ceux qui prospèrent.