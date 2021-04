Diktat du tout numérique : une course au progrès

Haine en ligne et désinformation, contrefaçons et produits dangereux, enjeux d'interopérabilité et de partage des données, transparence des algorithmes... les enjeux et dangers du digital ne manquent pas. Mais ils ne doivent occulter les formidables avancées réalisées en deux décennies. Et la course de vitesse dans laquelle les entreprises hexagonales comme la société française dans son ensemble, se sont engagées pour se numériser.

La numérisation de la société, un train fou lancé à pleine vitesse ?

Comme nous le rappelle le spécialiste Marc Giget, les grandes vagues d'innovations se divisent historiquement toujours en trois étapes. Une première phase dite de R&D ou de « révolution scientifique ». Dans le cas récent du digital, c'est l'incroyable effervescence, dans les années 2000, des travaux autour des big data, de l'intelligence artificielle, du cloud ou encore de la blockchain et de l'IoT... À cette phase succède naturellement une « révolution technologique » : une débauche d'innovation, de nouveaux produits ou services. C'est tout à la fois l'e-commerce et le retargeting publicitaire, la smart city et la dystopie sécuritaire, les réseaux sociaux et l'économie de la surveillance...

Mais la formidable accélération du « tout numérique » engendrée par la crise du Covid, a peut-être précipité l'avènement de la troisième étape de ce cycle : celle nous faisant passer de l'innovation au progrès. Un moment de « synthèse créative humaniste » visant à répondre aux besoins réels des individus et de la société.

La tech est en train de sortir du garage !

On l'a suffisamment répété depuis des mois : sans la tech, du e-commerce au télétravail, en passant par Netflix ou les cours en ligne, la pandémie aurait eu des conséquences bien plus graves sur nos vies. L'état lui-même a bien entamé sa mue. La clarté et l'ergonomie exemplaire du site Parcoursup qui doit gérer 660 000 étudiants et 15 500 formations, nous fait oublier le temps où certains services publics cumulaient le pire des deux mondes : paperasse et bugs informatiques !

La clé de ce changement : une Applelisation du monde. L'idée que l'informatique n'est plus un truc de nerds pour les nerds. La prise de conscience que l'ergonomie et la simplicité devaient guider la conception des outils et des applications pour le grand public comme pour les employés des entreprises. Utiliser un client VPN à la maison ou lancer une machine virtuelle de Windows avec la simplicité de YouTube, n'est plus de la science-fiction. Même s'il existe encore un décalage dans le monde de l'entreprise, c'est en train de changer.

Place à la nouvelle vague de l'automatisation

Il y a eu un déclic accéléré par la crise. Un collaborateur déballant chez lui un nouvel ordinateur doit pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise en toute sécurité. Pendant des années, tous les efforts des entreprises ont consisté à orchestrer leurs systèmes d'informations en grands silos métiers, une tâche lente et complexe. Cette époque est en passe d'être révolue, remplacée par une nouvelle vague sans précédent d'automatisation.

Cette révolution, en partie invisible sous le chaos et la profusion d'innovation numérique, se passe sous nos yeux : l'automatisation progressive des systèmes d'information des entreprises. La vision de ses architectes ? Tout se parle, tout s'auto-répare, tout s'auto-connecte. Un choc de simplification éprouvé par de nombreux clients français passant souvent de dizaines de Datacenters répartis sur le territoire à deux ou trois centres de données automatisés et résilients au maximum.

Le logiciel « mange le monde »

À l'image des parisiens circonspects à l'inauguration du métropolitain en 1900, cette automatisation extrême suscite de nombreuses inquiétudes : que va-t-il se passer en cas de problème, si tout est entièrement automatisé ? Néanmoins, comment tirer un trait sur ce raccourcissement de l'espace-temps, si indispensable à l'heure des confinements et du télétravail ? La barrière mentale a d'autant plus sauté, que le monde est désormais piloté par le logiciel.

C'est ce qu'ont compris les GAFA et ce qui fait leur force : avoir créé des datacenters partout pour offrir des services innovants en temps réel, entièrement piloté par le logiciel. S'il devait y avoir un effet cliquet à cette course technologique, c'est bien celui-là : tout doit être simple, instantané. Et sans rien à installer, car, subrepticement, l'ère du duopole Intel-Windows a laissé la place à un monde d'une grande diversité de puces et de systèmes d'exploitation, soit autant de millions de consommateurs ou d'employés souhaitant accéder aux mêmes services.

Âge d'or ou angélisme technologique ?

À l'heure de cette cloudification des entreprises et de l'économie, tout va-t-il donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ? En la matière, l'angélisme n'est évidemment pas de mise. Entre dogmatisme de l'open source, anti-américanisme et propagande antichinoise, les débats font rage quant aux choix des fournisseurs. À l'heure des rêves souverains de cloud européen comme l'initiative Gaïa-X, que valent ces rêves d'indépendance face à la multitude d'offreurs extra-communautaires qui la composent?

Ces questions philosophiques de confiance et de souveraineté ne doivent en effet pas masqué d'autres réalités. Tout d'abord, pour les entreprises la priorité reste la sécurité. Un domaine devenu si pointu que peu d'organisations peuvent rivaliser avec les mastodontes des big tech. Ensuite, c'est bel et bien une course de vitesse qui s'est engagée au niveau mondial, une course à l'innovation et à la compétitivité, pour atteindre la taille critique et les objectifs visés. Le triste exemple du retard français lors du lancement d'une simple application de contact tracing comme « Tous Anti Covid » doit nous alerter : s'affranchir de ses dogmes, se libérer de ses craintes, c'est potentiellement éviter de se retrouver hors-jeu dans cette nouvelle donne numérique.