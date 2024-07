« Dimanche, ne laissons pas les ingénieurs du chaos sortir la France de l'Histoire ! » (par Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'Etat)

Cinq jours avant le second tour des législatives, le Ministère des Affaires étrangères russe publie un communiqué de soutien à Marine Le Pen. Pourquoi ? Pourquoi ces ingérences ?

Parce que Moscou veut absolument avancer ses pions ! Parce que lors de ce scrutin, il en va de notre souveraineté comme de notre rang mondial.

Chacun se rappelle que le Rassemblement National, parti en faillite économique et morale, a été refinancé par le régime de Poutine. Il n'est donc pas étonnant que Jordan Bardella veuille occuper Matignon en mordant sur les prérogatives de l'Elysée : la politique internationale et la sécurité nationale.

Dans les urnes, dimanche, c'est ce qui va se jouer. La presse internationale nous le dit chaque jour et nos partenaires diplomatiques aussi. Ce titre d'Il Foglio en est la signature : « Le diable s'habille en Bardella ». Le monde nous regarde et s'inquiète.

Nous risquons de confier aux « admirateurs » de Trump notre siège au Conseil de l'OTAN

Parce qu'avec le vote de dimanche, nous risquons de mettre de nouveaux clients du Kremlin à la table du Conseil de l'Union européenne. Le RN, qui a reconnu l'annexion russe de la Crimée. Qui a voulu une alliance militaire avec Moscou. Qui s'est opposé aux sanctions et au soutien à l'Ukraine !

Parce qu'avec le vote de dimanche, nous risquons de confier aux « admirateurs » de Trump notre siège au Conseil de l'OTAN. Le RN, qui veut affaiblir l'Alliance atlantique. Qui refuse de renforcer son pilier européen. Qui va miner nos défenses !

Parce qu'avec le vote de dimanche, nous risquons d'installer aux Nations unies une autre France. La France du RN, qui rompt avec son ambition climatique ou avec sa diplomatie féministe. Une France isolée, sans ambition pour le monde !

Pourquoi courons-nous tous ces risques ? Parce que nous nous laissons guider par la peur.

Pourtant, nous savons faire face. Nous l'avons démontré lors de la pandémie, avec courage et fraternité !

Nous l'avons confirmé face au retour de la guerre en Europe, avec détermination et solidarité !

Nous avons montré que nous savions faire reculer la peur par l'action ! Nous devons continuer, unis. Et désormais nous devons aussi combattre ceux qui instrumentalisent nos peurs : les ingénieurs du chaos ! Ils n'ont qu'un but : prendre notre destin entre leurs mains.

Les ingénieurs du chaos veulent désormais récupérer les dividendes électoraux

D'ailleurs, ces derniers mois, ils ne nous ont pas épargnés. La peur a été amplifiée par de savantes campagnes orchestrées depuis l'étranger.

Il y a eu la rumeur des puces de lit, qui a agité toute la capitale avant les Jeux Olympiques... Désinformation !

Il y a eu les étoiles de David ou encore les mains rouges taguées sur les maisons ou monuments juifs après les horribles attaques du Hamas... Déstabilisation !

Il y a même eu les faux cercueils placés sous la Tour Eiffel pour dénoncer la prétendue présence de soldats Français en Ukraine. Manipulation !

Les ingénieurs du chaos veulent désormais récupérer les dividendes électoraux de leurs investissements massifs dans la peur qui nous tiraille. Ils sont les alliés objectifs de ceux qui suscitent vos suffrages pour gouverner le pays, le RN, qui se nourrit de toute cette peur.

Or la peur est mauvaise conseillère. En un seul scrutin, par une rupture aussi profonde que soudaine, elle peut changer définitivement l'avenir de notre pays, d'une grande puissance mondiale. C'est de ce risque-là que me parlent tous nos partenaires internationaux et tous nos alliés européens.

Voulons-nous confier notre destin aux artisans de la peur et aux ingénieurs du chaos ? Allons-nous céder, quitte à sortir la France de l'Histoire ? Choisirons-nous la ruine morale, économique et géopolitique ?

J'en appelle à toutes celles et ceux qui veulent que « la France reste la France » : soyons dignes de la puissance respectueuse, entrepreneuse, lumineuse, que nous incarnons depuis des siècles ! Soyons dignes de l'héritage de notre Nation !

Dimanche, choisissons la République, choisissons la France !