Dirigeants d'entreprise, une seule bonne résolution pour 2023 : protégez-vous !

A l'heure des vœux, en ce début d'année 2023, les chefs d'entreprise, victimes eux aussi en 2020 d'une économie mise à l'arrêt avec les effets de la Covid-19, se rendent compte que le pire n'est peut-être pas derrière eux. L'inflation galopante et la hausse vertigineuse des prix des matières premières et de l'énergie, les difficultés de recrutement et les problématiques d'approvisionnement de matériaux ont stoppé net la dynamique plus positive enclenchée en 2021. Si les acteurs économiques ont pourtant fait preuve de solidité en 2022, de nombreux indicateurs montrent que les entreprises seront soumises à de fortes turbulences et parfois grandes fragilités en 2023. Pour ces raisons, nous devons collectivement faire prendre conscience aux chefs d'entreprise de l'importance d'anticiper ces risques. Si la pérennité de leur entreprise reste l'obsession des dirigeants, ces derniers ne peuvent plus faire l'impasse sur la nécessaire protection de leur personne face aux aléas.

Les chiffres de défaillances du troisième trimestre de 2022 de la société d'études Altares nous donnaient déjà un signal d'alerte sur une dégradation de la situation économique. Ainsi, le nombre de défauts des entreprises de moins de 49 salariés a plus que doublé sur le trimestre : + 111% soit un niveau approchant celui de l'été 2019, la situation n'épargnant désormais aucun secteur d'activité. Une mauvaise nouvelle arrivant rarement seule, ce contexte économique très tendu a miné (et mine encore) la confiance des acheteurs ; et les obligations des entreprises pour 2023 devraient peser fortement sur la solidité de ces dernières.

Mur, raz-de-marée, accélération du rythme des faillites ou simple effet de rattrapage, les prévisions parfois alarmistes des acteurs du monde entrepreneurial se multiplient donc pour 2023.

Peu importe les mots utilisés

Il est avant tout nécessaire de rappeler que l'entrepreneur évolue dans un environnement en constante mutation, devant faire face à des contraintes extérieures toujours plus nombreuses. Parmi les bonnes résolutions à prendre, les entrepreneurs doivent se donner du temps pour étudier les solutions pour se protéger. Assurances volontaires contre la perte d'emploi ou Allocation ATI sont autant de dispositifs qui peuvent permettre de disposer d'un revenu en cas de coup dur. Avant même de vivre les premières turbulences, opter pour un filet de sécurité constitue un gage de sérénité, d'audace mais également d'aide au rebond. Dès les premières difficultés, le chef d'entreprise doit également avoir le réflexe de se tourner vers les procédures de prévention comme le mandat ad hoc ou la conciliation, hélas encore largement méconnues.

Encore faut-il savoir que tous ces outils existent

L'anticipation des risques est encore loin d'être un réflexe pour tous. En 2023, une prise de conscience collective est indispensable pour protéger ces femmes et ces hommes qui sont les maillons essentiels de la richesse économique (mais pas que) de notre pays. Associations, réseaux d'accompagnement, conseils ou encore organismes d'Etat... nous avons tous désormais le devoir d'œuvrer de concert pour faire connaître ces solutions au plus grand nombre.

Si l'année 2022 nous a prouvé qu'il était parfois impossible pour les dirigeants d'entreprise de prévoir une crise exogène à leur organisation, les incertitudes auxquelles ils doivent actuellement faire face montrent que l'anticipation n'est plus une option.