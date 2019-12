Engie et sa patronne Isabelle Kocher dans le viseur du pouvoir

Les jours de la directrice générale d'Engie, Isabelle Kocher, sont-ils comptés à la tête du groupe énergétique ? Dans le petit Paris des affaires, et au sein de l'entreprise, c'est la question que tout le monde se pose depuis qu'un article de BFM Business a mis le feu aux poudres : « Le conseil d'administration s'oriente vers un changement de gouvernance », annonçait-il début décembre. Ce conseil de tous les dangers pour Isabelle Kocher, dont le mandat arrive à échéance en mai 2020, doit se tenir ce mardi 17 décembre.

Mastodonte

Le groupe français, issu d'une fusion menée tambour battant sous Nicolas Sarkozy entre GDF et Suez, dispose encore de quatre métiers dans l'énergie : la production d'électricité, les infrastructures gazières (terminaux de GNL, gazoducs et réseaux de distribution, stockage...), les services et le nucléaire en Belgique. Ce mastodonte représente ainsi 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et rassemble 170.000 salariés. Dans la distribution, Engie dispose d'un portefeuille de 10 millions de clients, hérités de Gaz de France. Ce profil intégré déplaît fortement à des marchés financiers soucieux avant tout de maximiser la rentabilité immédiate du groupe....