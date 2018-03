Engie : les résultats consacrent la stratégie d’Isabelle Kocher

Isabelle Kocher savoure sa satisfaction. Après deux années de pertes, les orientations qu'elle a décidées à sa nomination à la direction générale du groupe en 2016 se voient enfin couronnées de succès. Le chiffre d'affaires de 65 milliards d'euros ne s'accroît que de 0,3%. Mais l'essentiel, c'est qu'Engie repasse dans le vert en 2017, avec un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros, un résultat net récurrent au-dessus du consensus à 2,6 milliards d'euros, un Ebitda de 9,3 milliards et une dette abaissée de 2,1 à 20,9 milliards. Confiante dans ses perspectives à venir, l'entreprise propose d'ailleurs un dividende de 75 centimes au lieu des 70 centimes attendus.

43 acquisitions en deux ans

« Le bateau Engie a changé de cap et commence à prendre le vent », a résumé sa directrice générale, se félicitant d'avoir réalisé à 90% le plan de transformation programmé de 2016 à fin 2018 : déjà 13,2 milliards de cessions engagés sur un total prévu de 15 milliards, mais aussi 43 acquisitions en deux ans, pour un montant global de 13,9 milliards. Un mouvement qui devrait se poursuivre, comme l'a confirmé Isabelle Kocher, même si les acquisitions ne constituent pas le principal moteur de la croissance, qui se veut d'abord organique. Cependant, réalisées en priorité dans les énergies renouvelables (Solaire Direct), les infrastructures (EV Box) ou encore les services (Tabreed), elles contribuent de façon significative à la croissance.

De -9% en 2016 la croissance organique de l'Ebitda a été de 5% en 2017 grâce à ce nouveau périmètre d'activités. Moins carboné, celui-ci présente également un meilleur profil de risque grâce à une baisse de la part des activités régulées et donc une moindre exposition aux cours des commodités, même si cette part pourrait augmenter de nouveau dans le cas où les rebonds attendus se produiraient. Avec un retour sur capitaux employés productifs de 7,2% contre 6,5% en 2016, ce nouveau portefeuille se révèle aussi plus rentable.

« Prendre le temps » de sortir du charbon

Ainsi restructuré, le groupe est replacé « au centre du jeu, là où les investissements seront faits, où la croissance va apparaître et où la valeur sera créée ». Adapté aux deux grandes tendances lourdes relevées par la directrice générale : une très forte volonté des clients de s'investir dans leurs modes de consommation d'énergie, et une volonté des États d'adopter une production de plus en plus décarbonée, le nouveau portefeuille d'activités permet de « réconcilier le secteur de l'énergie avec la société civile » et d'en faire « the place to be ».

Désormais « profilé pour une croissance rapide », le groupe devrait atteindre en 2018 un point de bascule, les activités à forte croissance prenant le pas sur les autres.

Sur la cession des centrales à charbon, dont la capacité globale a baissé de 60%, Isabelle Kocher se montre néanmoins peu loquace. Rappelant que cela représente aujourd'hui une très faible part de ses activités, elle affirme que « cela laisse du temps pour trouver les meilleures solutions », et que « dans de nombreuses régions du monde, on ne peut tout simplement pas se passer du charbon du jour au lendemain. »

Pas question de scinder les activités

Interrogée sur différents sujets, Isabelle Kocher affirme que le groupe est prêt à « tous les scénarios », qu'il s'agisse d'une nouvelle baisse de la participation de l'Etat à son capital (ce qui impliquerait de modifier la loi) ou de la tournure que prendra la politique énergétique belge, notamment concernant le nucléaire, sur lequel Engie est très impliqué via sa filiale Electrabel.

Sur la participation d'Engie dans Suez, véritable serpent de mer, comme sur l'éventualité d'une scission des activités comme l'ont fait les allemands RWE et E.ON, en revanche, sa position est très claire : Engie est satisfaite de sa participation dans Suez, et souhaite avant tout voir sa filiale repartir vers la croissance. Quant à scinder les activités du groupe, « il n'en est absolument pas question. »

Pour cette année, le groupe vise un résultat net récurrent compris entre 2,45 et 2,65 milliards d'euros, contre un consensus autour de 2,38 milliards d'euros. Les marchés financiers saluaient ce 8 mars le retour de l'énergéticien dans le vert, avec une hausse de son cours de Bourse de 5,10% à 13,29 euros, dans un marché en hausse de 0,20% à 10h.

Affirmant que la gouvernance du groupe - qui lui impose à partir de mai prochain un nouveau président en la personne de Jean-Pierre Clamadieu - a fait l'objet d'une décision « de fond », elle balaie la question d'un revers de main. Mais on ne peut s'empêcher de penser que le calendrier n'a pas joué en faveur de la directrice générale. Si elle avait pu annoncer ce genre de résultats un peu plus tôt, en lieu et place de pertes de 4,6 milliards en 2015 et 400 millions en 2016, peut-être la balance aurait-elle penché davantage en faveur d'une gouvernance unique.