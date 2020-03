Et si le Covid-19 accélérait le basculement du monde vers l'Asie ?

Comme un parfum de guerre froide : depuis l'émergence du SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19, la Chine et les Etats-Unis se livrent une bataille politique et médiatique de grande ampleur, n'hésitant pas à se renvoyer la responsabilité de cette crise sanitaire. Quand le président américain, Donald Trump ne cesse de vitupérer contre ce qu'il appelle « le virus chinois », plusieurs hauts diplomates chinois n'ont pas hésité en retour à accuser les États-Unis d'avoir été à l'origine de la pandémie. Le compte twitter de l'ambassade chinoise en France est même allé jusqu'à expliquer que ce nouveau coronavirus était apparu initialement sur le territoire américain !

Face à de telles théories du complot, le département d'Etat a immédiatement réagi en convoquant l'ambassadeur chinois en poste à Washington. Ces derniers soubresauts montrent à quel point la gestion de cette crise sanitaire est rendue encore plus complexe au niveau international au regard de la situation de guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, juge d'ailleurs dans Le Figaro que « cette crise globale, sans précédent depuis les guerres, révèle ou confirme qu'il n'existe pas encore de réelle communauté internationale ou qu'elle n'est pas préparée à faire face à une pandémie mondiale ».

Une Europe affaiblie

Dans ce contexte international particulièrement troublé, l'Europe apparaît comme particulièrement affaiblie face à cette crise sanitaire. Ne disposant pas de compétences et de pouvoir dans le domaine de la santé, les institutions de l'Union européenne se sont retrouvées particulièrement impuissantes. De leur côté, les Etats membres ont souvent privilégié leurs intérêts nationaux, avant de chercher un minimum de coordination, malgré les appels d'Emmanuel Macron dans ce sens. Nos démocraties pâtissent également du repli sur soi des Etats-Unis, qui ne sont même pas donnés la peine d'informer ses alliés avant d'interdire les vols en provenance de l'Union européenne...

De son côté, essayant de redorer son image internationale, la Chine est actuellement le seul pays à envoyer en masse des masques et des équipes médicales aux Etats qui en font la demande... Au point qu'on parle aujourd'hui dans les médias de « la diplomatie du masque ». Drôle de retournement alors que l'Empire du milieu était l'objet, il y a encore quelques semaines, de nombreuses critiques après avoir tardé à révéler au monde entier l'ampleur de l'épidémie à Wuhan.

Principale porte d'entrée de la France en Chine

Cela a été peu dit, mais Wuhan est devenue depuis la fin des années 1970 la principale porte d'entrée de la France en Chine. À l'époque, c'est Deng Xiaoping qui suggéra à son homologue Valéry Giscard d'Estaing de concentrer les entreprises françaises dans cette conurbation. Depuis, de nombreux groupes français y ont installé des usines, notamment Renault, PSA, mais aussi Alstom, l'Oréal ou Total. Avant le confinement, Air France assurait des liaisons régulières entre cette ville chinoise de 10 millions d'habitants et Paris. Que l'épidémie ait éclaté à Wuhan aurait dû davantage alerter les pouvoirs publics quant à sa potentielle propagation en France.

Justement, en raison de leur impréparation, les Etats-Unis et l'Europe semblent incapables de gérer la crise de façon moderne, à la sud-coréenne, en recourant massivement aux tests, aux masques et aux nouvelles technologies. Résultat, faute d'alternative, le confinement « à la chinoise » s'impose un peu partout, de l'Italie à la Californie. De fait, l'Asie dans son ensemble - on pourrait aussi évoquer le Japon - donne au reste du monde une leçon magistrale de stratégie et de moyens. Cette Asie qui avait connu le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003, puis la grippe H1N1 en 2009.

L'enjeu des infrastructures

Et si la Covid-19 accélérait le basculement du monde vers l'Asie ? Cette crise mondiale survient à un moment charnière. Depuis une dizaine d'années, la Chine affirme de plus en plus ses prétentions géopolitiques. C'est la raison pour laquelle cette hyper-puissance en devenir a orienté la Shanghai Coopération Organisation (SCO) - qui avait été crée initialement pour discuter des questions de sécurité régionale après la chute de l'URSS - vers les questions d'infrastructures (avec les fameuses « routes de la Soie »), d'énergie, de recherche et de communication. À travers cette organisation, elle a su fédérer autour d'elle la Russie et plusieurs États eurasiatiques, mais également, depuis 2017, l'Inde et le Pakistan.

C'est également dans cette optique d'affirmation que depuis 2018, la Chine souhaite réduire sa dépendance au Dollar. Dans cette entreprise, la deuxième puissance mondiale réduit à bas bruit son portefeuille de bons du Trésor américain, comme la Russie d'ailleurs. Dans sa guerre contre les Etats-Unis, l'Empire du milieu parie ainsi sur ses réserves considérables en or (la Chine en est le premier producteur mondial), et comme si cela ne suffisait pas, la banque populaire de Chine (PBOC) multiplie depuis début 2019 l'acquisition d'or sur le marché international. Selon l'hebdomadaire britannique MoneyWeek, la Chine pourrait en réalité disposer de 14.000 tonnes d'or - un chiffre non officiel -... contre plus 8.000 pour les Etats-Unis.

En attendant de connaître de cette confrontation économique entre les deux plus grandes puissances, il ne faudrait pas oublier que le « modèle chinois » autoritaire n'est pas le seul et l'unique en Asie. Le Japon démocratique a prouvé lui aussi sa capacité de gestion face à l'épidémie. Les milieux financiers commencent d'ailleurs à le reconnaître. Ce 25 mars, à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé sur une forte hausse de +8,04%.