Faut-il arrêter l'intelligence artificielle avant qu'il ne soit trop tard ?

Dans une interview récente, l'activiste Tristan Harris révélait que plus de 10% des chercheurs en IA estiment que celle-ci pourrait sonner le glas de l'humanité. Plus récemment une pétition, signée par plus de mille personnalités, invitait les principales plateformes d'intelligence artificielle avancée à mettre leurs développements sur pause. De nombreux penseurs ou polémistes, comme Gaspard Koenig, l'Israélien Yuval Harari... nous mettent en garde contre les risques de dévoiement de notre civilisation si nous ne réagissons pas rapidement. Et dernièrement, c'est la CNIL italienne qui a « interdit » ChatGPT.

La vérité est en danger

Il y a effectivement lieu de se préoccuper : dès aujourd'hui, cybercrimes, extorsions effectuées à l'aide de vidéos postiches faites avec de l'IA, influence politique à renfort d'images saisissantes de réalisme, mais pour autant fausses sont en explosion. L'émotion prend de surcroit le dessus et notre capacité à vérifier l'information est fortement altérée ; loin est le temps où un éditeur faisait revoir chaque citation d'un journaliste pour s'assurer de la véracité de ce qui était publié. La profusion de contenus a mis à bas la valeur de cette pratique.

La vérité est en danger. On peut ainsi frémir en se remémorant l'une des hypothèses du paradoxe de Fermi : si les extraterrestres ne sont pas déjà là, c'est qu'ils pourraient s'être autodétruits au fur et à mesure qu'ils en sont venus à maîtriser des technologies de plus en plus sophistiquées.

En France, où le conservatisme technologique reste marqué (songeons aux réactions contre le compteur Linky, la 5G, l'importance du décroissantisme...), les critiques visent de surcroît le mercantilisme qui oriente ces technologies. Et il est vrai que l'inquiétude est légitime.

« Nous sommes une entreprise sans but lucratif œuvrant au loin des enjeux de performance financière, pour le bien de l'ensemble de l'humanité », affirmait OpenAI.

Rien de tout cela n'est resté vrai. C'est désormais une entreprise privée, ne publiant plus son code informatique et dont les préoccupations sont plus de répondre aux demandes de son client Microsoft : accélérer le temps de réponse, voir identifier une façon d'insérer de la publicité dans ses "prompts"...

Ces critiques font donc du sens, mais elles s'inscrivent dans un contexte mondialisé, ce qui limite immensément notre capacité à autonomiser le destin des nations. Tout le monde souhaite l'avènement d'une technologie informationnelle européenne, mais concrètement, qui est prêt à se passer des services numériques américains ? Quel est le pouvoir politique prêt à subir l'opprobre du citoyen-consommateur lorsqu'on aura interdit ChatGTP, Bing-Microsoft, Google-Bard et consort ? Qui est prêt à discriminer -c'est à dire bloquer- les adresses IP de ces services, au risque d'être accusé d'autoritarisme de la part d'associations à l'avant-garde des libertés numériques ? Qui est prêt à remettre en cause le volet services des accords de l'OMC, signé en 2001 avec enthousiasme par 141 pays au prétexte de « faire une pause » ?

Le RGPD devrait nous servir de leçon

Il faut observer ces jours-ci les réactions sur les réseaux sociaux à la mise en œuvre d'une loi qui renchérira les cours du transport de l'e-commerce, espérant ralentir Amazon et sauver les petits libraires. Au-delà, avoir des réserves à l'égard de ces services et les contraindre à adopter des règles complexes n'est en rien une garantie de préservation du « singularisme » européen. Le RGPD —le règlement européen sur les données personnelles— devrait à cet égard nous servir de leçon : loin de ralentir les grandes entreprises digitales, il leur a donné l'avantage. Celles-ci ont pu se mettre rapidement en conformité avec ce texte grâce à leurs immenses moyens, laissant loin derrière les plus petits acteurs se débattre dans le méandre technocratique ainsi créé.

Cette approche conservatrice est d'autant plus dommage que rien ne semble inexorable, bien au contraire. Car ces technologies numériques prennent tout le monde par surprise, y compris les plus avancés, à commencer par Google et Meta, qui bien que disposant de projets équivalents, voire supérieurs, semblent comme des lapins pris dans les phares d'une voiture vis-à-vis de chatGPT. La nature « rupturiste » de ce type de services (ils redéfinissent le cadre de jeu) permet à une nouvelle génération d'acteurs de profiter de ce nouveau cycle pour lancer leurs offres avec un grand potentiel de succès. L'opportunité peut être comparée à celle qu'a représentée l'émergence d'une grande technologie comme l'électricité ; pour l'instant, les gains de productivité potentiels sont hypothétiques, bien que vraisemblablement immenses.

Des gains de productivité massifs

Une situation qui reproduit ce que l'on observait en 1870, lorsque les critiques à l'électrification de l'éclairage de l'avenue de l'Opéra dénonçait une technologie sans avenir, dangereuse et socialement contestable pour mettre en danger le travail des allumeurs de réverbères. Pour l'instant, si les applications à base de Large Langage Model (LLM) semblent dominer, d'autres architectures d'IA vont envahir le monde industriel, le transport, la distribution, la médecine, etc. La nature systémique de l'IA, c'est à dire s'appliquant largement aux différentes activités de notre civilisation, est difficile à contester.

Des gains de productivité massifs et visibles sur le plan macroéconomique sont probablement sur le point de se manifester, avec leurs conséquences inéluctables sur l'emploi (dans un premier temps) et l'organisation sociale. Il est dans ce cadre important de noter que ces technologies d'IA arrivent à un moment particulier, celui d'une crise environnementale mondiale qui va nécessiter une coordination globale à l'échelle de l'humanité. En permettant d'amener les gains de productivité qui nous font défaut pour adresser ce défi au coût s'exprimant en milliers de milliards de dollars, elles pourraient éviter qu'il soit nécessaire de fortement réduire nos ressources individuelles pour répondre à ce défi.

Non seulement ces technologies pourraient nous permettre de produire plus en travaillant moins, mais elles pourraient directement avoir une forte contribution dans les sujets de décarbonation et de préservation de l'environnement, faisant ainsi mentir les décroissants les plus affirmés. Il serait aisément possible d'aller de l'avant à quelques conditions toutefois.

Des années durant le World Economic Forum a classé la France comme l'un des pays les plus pessimistes au monde : recréer une foi commune dans le progrès passe par une meilleure éducation et une meilleure compréhension des enjeux scientifiques et technologiques, qui sera déterminant pour embrasser ces technologies avec recul et raison. Un défi à l'échelle d'une génération, mais qui ne place pas la France dans une posture idéale à l'instant où le monde accélère.

Les pays qui devraient bénéficier de cette transition schumpétérienne pourraient être ceux qui seront les plus capables d'articuler régulation et innovation. Avoir un droit social qui protège autant le spécialiste en intelligence artificielle (dont le métier ne sera pas menacé avant longtemps) que le traducteur ou le journaliste n'a pas de sens dans un contexte d'accélération de l'histoire. Il faut avoir à l'esprit qu'une faible régulation sociale durant la majorité du XIXe siècle, lorsque les gains de productivité croissaient fortement a abouti a une exploitation inégalée du prolétariat, qui ne cessera que lorsque des droits sociaux et spécifiques à chaque branche seront mis en place, le plus souvent de façon impérative. Enfin cette régulation devra nécessairement être plus technologique, c'est-à-dire rentrer dans le détail des algorithmes, des biais qu'ils induisent...

IA et climat, une chance pour la France

Le statut des technologies d'IA est provisoire : l'absence de sources, souvent dénoncé, par exemple, peut être résolu, en fournissant des connecteurs qui permettent d'accéder aux contenus qui ont permis d'aboutir aux attendus fournis par la machine, en organisant une qualification des sources qui alimentent l'IA, etc. De surcroît, de nombreux champs de recherche vont permettre des innovations au potentiel important, comme l'IA symbolique (un domaine faiblement exploité) qui permettrait de mieux piloter les règles appliquées à ces machines. Investir largement ces technologies ne peut qu'être au bénéfice des nations qui le feront de façon massive.

Le croisement de l'IA et des métiers l'environnement offre des perspectives ébouriffantes, et représente un terrain où la France pourrait se spécialiser plus qu'aucun autre pays, disposant déjà de nombreux leaders dans ce dernier domaine. Qu'en conclure ? En premier lieu que rien n'est joué, mais que le protectionnisme moral et économique ne marchera pas. Il faut donc à la fois rentrer dans la danse, mais également interpréter l'aria à notre façon. En étant un pays où l'expertise de recherche en IA est l'une des meilleures au monde, un pays qui connait un frémissement dans le secteur technologique et qui dispose d'une forte expertise dans les métiers de l'environnement, il existe une opportunité unique. À nous de la saisir.