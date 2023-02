Guerre en Ukraine : la ténacité demeure le seul rempart contre l'incertitude

Tels les anniversaires funèbres ou bien ceux plus ésotériques et tant redoutés par nos anciens, le retour annuel sur cette date fatale du 24 février 2022 va-t-il provoquer un bouleversement planétaire ou bien un apaisement notable du conflit ? et par quels moyens ? diplomatiques, militaires, économiques ? ou bien encore incantatoires... ? Le degré d'incertitude est aussi maximal dans la question elle-même que dans sa résolution.

À son déclenchement, cette invasion, considérée comme la plus importante opération militaire qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale va faire accuser la Russie par les Occidentaux — notamment l'Union européenne (UE), le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie — ainsi que par le G7, de mener une guerre d'agression contre l'Ukraine, action condamnée ou déplorée par la grande majorité de la communauté internationale, avec un degré absolu d'incertitudes sur sa durée son importance et ses conséquences.

De Tchouang Tseu à Diogène, de Sénèque à Nāgārjuna, ce qu'ont voulu les taoïstes comme les cyniques, les stoïciens comme les bouddhistes - en dépit de leurs multiples différences -, ce fut toujours de se rendre insensible aux aléas du monde. Autrement dit d'éloigner l'incertitude qui perturbe les stratégies, infléchit les discours et les décisions.

Un budget militaire dix fois moins important que celui de la Russie

Si les différents enseignements des philosophes qui suggèrent la distance face aux aléas du monde emportent l'adhésion de disciples en temps de paix, la guerre s'inscrit dans une temporalité différente qui requiert une ténacité sans faille. En effet, qu'aurait pu cette condamnation internationale sans la persévérance, la résistance et la volonté inégalée de combattre, et le jusqu'auboutisme du peuple ukrainien ? Car au grand étonnement de la part de toutes les nations, l'Ukraine résiste, combat avec un farouche acharnement et se défend pied à pied dès le début du conflit malgré un degré d'incertitude absolue compte tenu des forces militaires en présence. Le budget militaire de l'Ukraine pour l'année 2022 était d'environ 5 milliards de dollars, soit 10 fois moins que celui de la Russie.

L'on peut cependant se demander si cette ténacité, qui s'est jouée en partie des adversaires de l'Ukraine, pourra déployer ses vertus jusqu'à la victoire ? Rien n'est moins sûr. Le risque de cette date anniversaire n'étant pas tant celle d'une escalade supplémentaire du conflit, que celle de l'enlisement et d'une forme de banalisation de cette guerre pendant un temps qui restera lui aussi plus qu'incertain, tant il pourrait durer des années voire davantage à l'instar du conflit israélo-palestinien, même si ses fondements en sont totalement différents.

Des actions d'une régularité implacable

La ténacité et sa durée se jouent dans et par un ancrage. Les personnes tenaces croient en leurs idées, leurs pensées, leurs actions, leurs convictions, et c'est évidemment le cas du peuple ukrainien. Leur présence et leur mode de communication permanent, volontairement interactif dès que possible, les engage dans le monde. Mais leur ténacité s'impose surtout par leurs actions d'une régularité implacable. Car la régularité a plus d'impact que toute autre chose. Elle est plus puissante que la force et la vitesse, et vous conduira plus loin que l'endurance et le talent.

Contrairement au temps, et à son incertitude existentielle, au poids ou à la distance, la ténacité ne peut pas être mesurée ou simulée. C'est une force. Une émotion. Une sensation. Le résultat d'un long travail acharné et continu ainsi que d'une concentration et d'une détermination quotidiennes. C'est la volonté de ne jamais abandonner. Mais tenir à un prix : celui que l'on fixe à la hauteur d'un idéal, ou plus sobrement d'un objectif.