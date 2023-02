« Un demi bataillon » de chars allemands Leopard 2 livré fin mars en Ukraine

Les livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine vont, indubitablement, s'accélérer dans les prochaines semaines. Et dans cette course à l'armement que les Occidentaux mène face aux offensives attendues de la Russie pour s'installer durablement à l'est de son voisin, les Etats affichent leur engagement. Les membres de l'Otan poursuivent mercredi à Bruxelles leurs discussions. Parmi elles, la participation de l'Allemagne, qui, après avoir freiné, a confirmé qu'elle enverrait fin mars « un demi bataillon » de chars de combats Leopard 2, soit une quinzaine de blindés. Une annonce qui arrive au moment les alliés de l'Otan peinent à rassembler les chars promis à Kiev.

« Soyons clairs : nous n'avons pas atteint un bataillon, ce sera un demi bataillon », a reconnu le ministre allemand de la défense Boris Pistorius à l'issue d'une réunion à Bruxelles.

Fin janvier, Berlin s'était engagé à mettre à la disposition de l'Ukraine, avec d'autres pays, une trentaine de chars de combat Leopard 2 pour aider Kiev face à l'offensive russe.

Le ministre allemand a précisé que son pays serait en mesure de fournir « 14 Leopard 2 A6 en provenance d'Allemagne, plus 3 annoncés par le Portugal ». « Je tiens à préciser que les nôtres seront livrés dans la dernière semaine de mars. C'est certain », a-t-il affirmé.

Une « étape intermédiaire » selon la Défense ukrainienne

Selon Boris Pistorius, son homologue ukrainien Oleksii Resnikov s'est déclaré « satisfait » de la fourniture de ce demi bataillon et a parlé d'une « étape intermédiaire ». D'autres discussions sont prévues en marge de la conférence sur la sécurité de Munich à partir de vendredi.

La Pologne s'est pour sa part engagée à fournir un bataillon de chars Leopard 2 d'un modèle plus ancien. Mais le président Andrzej Duda, venu à Bruxelles rencontrer le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, n'a donné aucune indication sur la date de la fourniture de ces blindés.

La fourniture de 14 chars Leopard 2 par les Pays-Bas a été évoquée, mais les blindés sont mobilisés pour la brigade germano-néerlandaise, a expliqué le ministre allemand. « A ma connaissance, il n'y a pas eu de demande officielle (néerlandaise) pour les envoyer (en Ukraine). Si nous les envoyions, cela signifierait un nouvel affaiblissement de l'état de préparation de l'armée allemande », a-t-il déclaré.

La Norvège a annoncé mardi la fourniture de huit Leopard 2 et de quatre véhicules de soutien, mais sans préciser la date de leur livraison.

Une centaine de Leopard 1

L'Ukraine devrait par ailleurs recevoir « dans les prochains mois » au moins 100 chars Leopard 1 A5, des modèles anciens remis à neuf, ont annoncé début février les ministres de la Défense de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark.

Les chars Léopard de fabrication allemande sont dans leurs différents modèles en dotation dans une douzaine d'armées des pays de l'Otan.

Aussi, l'Allemagne a fait état de la relance d'une ligne de production de munitions pour les chars de défense antiaérienne Gepard. Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, le premier contrat porte sur 300.000 munitions livrables à Kiev à partir de juillet.

« Nous allons fournir aux Ukrainiens les moyens de tenir et d'avancer pendant la contre-offensive de printemps », a assuré pour sa part le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à Bruxelles.

ZOOM - L'armée russe affaiblie par la guerre, l'Otan revigorée, selon un rapport La Russie a essuyé une perte importante de sa puissance militaire, dont une bonne partie de ses équipements les plus modernes, l'Ukraine est en pleine modernisation et la Chine a engagé une hausse des dépenses inédite, selon le bilan annuel de l'institut spécialisé dans la défense IISS. La publication de l'édition 2023 de l'Equilibre militaire de l'International Institute for Strategic Studies (IISS) intervient près d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Pour l'armée russe, les pertes humaines des premières phases de l'invasion ont été compensées par la mobilisation, mais se traduit par un afflux de soldats moins expérimentés, souligne l'IISS. L'institut relève un changement dans la composition de la flotte des blindés russes. Environ la moitié de ses chars T-72B3 et T-72B3M et nombre de ses T-80 ont été perdus, si bien que l'armée russe a dû mettre en service du matériel plus ancien pour compenser ces pertes. Selon l'IISS, la Russie a perdu 6 à 8% de ses avions de combat tactique, mais les pertes atteignent 10 à 15% sur certains types d'appareils. Soulignant que l'Ukraine disposait de moins d'avions de combat et souffre de pertes proportionnellement plus importantes, l'organisme estime que Kiev a perdu environ la moitié de son inventaire d'avions de combat tactiques. L'Ukraine ayant largement puisé dans ses stocks d'armement de l'époque soviétique, la fourniture d'armement terrestre par les pays occidentaux introduit une transformation de son armée et augmente ses capacités.

(Avec AFP)

