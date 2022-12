Inflation ou hausse des taux ? Le dilemme des banques centrales n'a rien d'inéluctable…

La hausse du niveau général des prix atteint actuellement, dans de nombreux pays, des niveaux inédits depuis les années 1980. Ce phénomène inflationniste s'explique généralement par une croissance excessive de la masse monétaire ; et même si d'autres causes y contribuent, l'inflation peut toujours être évitée ou corrigée par un ajustement de la quantité de monnaie en circulation. C'est pourquoi les banques centrales, qui ont pour mandat de stabiliser le pouvoir d'achat de la monnaie, entreprennent aujourd'hui de relever leurs taux pour combattre l'inflation.

Dans nos systèmes monétaires actuels, cependant, les banques centrales ne contrôlent qu'indirectement, et très imparfaitement, le volume de monnaie en circulation. La monnaie de banque centrale, qu'elles émettent directement, ne représente en effet qu'une fraction du total des moyens de paiement, essentiellement limitée aux pièces et aux billets. La masse monétaire se compose surtout, aujourd'hui, de monnaie bancaire scripturale (les soldes de nos comptes courants transférables par carte bancaire ou virement), qui est créée par les banques commerciales lorsque celles-ci financent des prêts ou des investissements.

L'un des défauts de cette monnaie bancaire est qu'elle confère au moyen d'échange un comportement procyclique : le volume de monnaie augmente (ou se contracte) à mesure que les emprunteurs accroissent (ou réduisent) leur endettement auprès des banques, ce qui amplifie les bulles spéculatives là où les banques prêtent le plus - sur le marché de l'immobilier notamment.

Entre Charybde et Scylla

Cette dépendance de la création monétaire envers les prêts bancaires explique aussi que les banques centrales, dans le système existant, soient conduites à manipuler le prix du marché des prêts (les taux d'intérêt) pour stabiliser le niveau des prix. En usant notamment du pilotage des taux d'intérêt directeurs, auxquels elles prêtent aux banques, ou d'opérations d'achat ou vente d'actifs à destination de ces dernières, elles vont impacter les taux d'intérêt que les banques, en retour, appliqueront à leurs clients. Les banques centrales, de cette manière très indirecte, peuvent ainsi encourager ou décourager la création de monnaie bancaire, de sorte à stabiliser le pouvoir d'achat de la monnaie.

En période d'inflation, comme actuellement, cela se traduit par des hausses de taux qui, au-delà de leurs effets monétaires, sont tout sauf indolores : en renchérissant le coût de l'endettement, elles pénalisent l'investissement. C'est pourquoi les banquiers centraux naviguent maintenant entre Charybde et Scylla : si une hausse des taux insuffisamment forte laissait filer l'inflation, une hausse trop forte pourrait précipiter une récession.

Un tel dilemme, cependant, est-il vraiment inévitable ? Loin s'en faut. Il n'y a rien d'inéluctable, en effet, à ce que la création monétaire dépende si largement des prêts bancaires. Comme l'expliquait déjà l'économiste anglais David Ricardo il y a deux siècles, il n'y a « aucun lien nécessaire » entre l'émission de monnaie d'un côté, et l'avance de monnaie par voie de prêt de l'autre. Ces deux fonctions, affirmait-il, pourraient très bien être séparées « sans la moindre perte d'avantage, que ce soit pour le pays, ou pour les marchands qui bénéficient de ces prêts ». L'émission de billets, depuis lors, est d'ailleurs devenue un monopole des banques centrales dans la plupart des pays.

La piste du « 100 % monnaie »

Dans la même optique, plusieurs économistes ont réclamé que l'émission de monnaie scripturale, transférable par chèque ou virement, soit dissociée des prêts bancaires. Telle était l'essence de la proposition « 100 % monnaie » formulée aux États-Unis, durant la Grande Dépression des années 1930, par plusieurs économistes dont l'Américain Irving Fisher. Selon ce plan de réforme, qui a fait l'objet de nos travaux de recherche récents, les dépôts de transaction seraient couverts par 100 % de réserves en monnaie d'État, de sorte à ce que l'autorité monétaire soit seule habilitée à créer ou détruire des moyens de paiement.

Un certain nombre d'économistes, parmi lesquels les prix Nobel Maurice Allais, Milton Friedman et James Buchanan, ont continué à soutenir différentes versions de cette idée de réforme. Cette dernière a cependant souvent été rejetée au motif qu'elle mettrait fin, soi-disant, à l'intermédiation bancaire - ce qui n'est pourtant vrai que pour les versions les plus radicales, qui imposeraient 100 % de réserves sur l'ensemble des dépôts bancaires sans distinction.

La version basique de ce plan de réforme ne concernerait, quant à elle, que les seuls dépôts de transaction, à finalité de paiement, laissant les banques libres d'utiliser des comptes d'épargne, à finalité d'investissement (et dont les soldes seraient convertibles à vue ou à terme mais non transférables en eux-mêmes), pour financer des prêts. L'intermédiation bancaire serait ainsi maintenue, mais le volume de moyens de paiement n'en serait plus affecté.

Le système actuel accroît les inégalités

À la suite de la crise financière mondiale de 2007-2008, divers auteurs ont soutenu une version moderne de cette idée avec la proposition de « monnaie souveraine », selon laquelle la monnaie de banque centrale serait directement utilisée, sous forme scripturale ou numérique, par l'ensemble de la communauté de paiement en remplacement de la monnaie bancaire.

Dans un tel système, la création monétaire cesserait de dépendre des prêts bancaires pour devenir un monopole de l'autorité monétaire. Celle-ci injecterait de la nouvelle monnaie dans la circulation soit par le canal de l'open market (le marché secondaire des titres sur lequel la banque centrale intervient), soit, en coopération avec le Trésor, par le canal fiscal, c'est-à-dire par une augmentation des dépenses publiques, une réduction des impôts (à niveau de dépenses égal), voire des transferts monétaires directs aux contribuables ou aux citoyens (selon le principe de la « monnaie hélicoptère »).

Le volume de moyens de paiement cesserait ainsi de varier de manière cyclique au gré des décisions d'emprunt et d'investissement. L'autorité monétaire serait en position de parfaitement contrôler l'émission de monnaie et de stabiliser, à travers celle-ci, la valeur de l'unité de compte, sans avoir pour cela à interférer avec le marché des prêts.

Dans les années qui ont suivi la crise de 2008, un système « 100 % monnaie », ou de « monnaie souveraine », aurait représenté un atout évident lorsque, dans un contexte de surendettement généralisé, le secteur privé était réticent à s'endetter davantage (même à des taux très bas) et les banques peu enclines à prêter ou investir. Les banques centrales ont ainsi dû procéder à des achats massifs d'actifs bancaires, via leurs programmes d'« assouplissement quantitatif » (QE), pour éviter que la réduction des bilans bancaires ne se traduise en contraction monétaire. Si ces opérations ont permis d'éviter une déflation, elles ont en revanche maintenu les taux d'intérêt à un niveau artificiellement bas et gonflé les prix d'actifs, accroissant au passage les inégalités.

Éviter les distorsions monétaires

Dans le contexte actuel, un système « 100 % monnaie » permettrait, symétriquement, de contrôler l'inflation beaucoup plus facilement : face à une hausse rapide du niveau des prix, l'autorité d'émission pourrait directement réduire le rythme de la création monétaire, sans avoir à manipuler les taux d'intérêt de quelque manière que ce soit.

Cet argument fut avancé dès 1935 par Irving Fisher :

« Même lorsque le niveau des prix est, pour un temps, stabilisé avec succès, sous le système en [vigueur], l'effort même de parvenir à cette fin par une manipulation des taux d'intérêt [...] implique nécessairement une certaine distorsion du taux d'intérêt par rapport à la normale, c'est-à-dire par rapport au taux que la seule offre et demande de prêts aurait établi. C'est parce que, lorsque la [banque centrale] relève ou baisse le taux d'intérêt en vue d'empêcher l'inflation ou la déflation, une telle hausse ou baisse interfère nécessairement quelque peu avec le marché monétaire naturel ».

Sous un système « 100 % monnaie », poursuivait-il, « les taux d'intérêt s'équilibreraient d'une manière naturelle selon l'offre et la demande de prêts, et les taux réels ne seraient pas pervertis par des écarts de conduite monétaires ». Ce n'est qu'en dissociant l'émission de monnaie des prêts de monnaie, comme le propose une telle réforme, que le niveau des prix et le taux d'intérêt pourraient chacun atteindre, séparément et simultanément, leur niveau optimal.

Jusqu'à ce qu'un tel système soit mis en place, les autorités monétaires resteront occasionnellement confrontées au type de dilemme qu'elles subissent actuellement. L'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), dont le projet est à l'étude dans de nombreux pays, pourrait en faciliter l'adoption.

______

Par Samuel Demeulemeester, Doctor in Economics, ENS de Lyon

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.