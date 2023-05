L'avenir de l'emploi à l'ère de l'IA, du développement durable et de la démondialisation

Il est difficile de surestimer à quel point les dernières années ont été tumultueuses pour les travailleurs du monde entier. Une pandémie mondiale a entraîné des fermetures d'entreprises pour la plupart des gens, à l'exception des travailleurs essentiels, puis, prudemment, des retours partiels au travail ou des pertes d'emploi dans des secteurs qui ne se sont jamais complètement rétablis. Presque immédiatement, cette situation a été suivie par les perturbations causées par la guerre et la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, ce qui a entraîné une baisse des salaires réels.

L'adoption des technologies, qui s'était déjà accélérée avant et pendant la pandémie, risque d'entraîner une nouvelle vague de transformation, en particulier pour les cols blancs, grâce à l'essor de l'IA générative. Et maintenant, une forte pression en faveur d'une transformation verte indispensable conduit également à des attentes de déplacement futur dans les rôles à forte intensité de carbone en faveur de la croissance dans les emplois et les compétences verts émergents.

Le rapport sur l'avenir de l'emploi 2023 du Forum Économique Mondial, publié aujourd'hui, évalue l'impact des macro-tendances et des changements technologiques sur les emplois et les compétences au cours des cinq prochaines années et constate que près d'un quart de tous les emplois (23 %) dans le monde changeront au cours des cinq prochaines années. Dans 45 économies, couvrant 673 millions de travailleurs, 69 millions d'emplois devraient être créés et 83 millions supprimés, soit une diminution nette de 14 millions d'emplois, ou 2 % de l'emploi actuel. En France, 19 % des emplois changeront - 11 % de croissance et 8 % de déclin.

Les investissements dans la transition écologique et la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de durabilité créeront de nouvelles opportunités. La technologie créera des changements structurels, un quart des entreprises voyant l'emploi diminuer avec l'adoption de nouvelles technologies et plus de la moitié voyant l'emploi augmenter. Mais la frontière entre l'homme et la machine se déplace vers un nouveau terrain. Si les prévisions de déplacement du travail physique et manuel par les machines ont diminué, les tâches exigeant du raisonnement, de la communication et de la coordination - autant de caractéristiques pour lesquelles l'homme dispose d'un avantage comparatif - devraient être davantage automatisables à l'avenir. Nous constatons également que près de la moitié des compétences d'un individu - 44 % - devront être modifiées en moyenne pour l'ensemble des emplois.

En France, l'évolution des compétences de base sera de 46 %, soit plus que la moyenne mondiale, et les entreprises françaises accordent la priorité à la résilience et à la flexibilité, à l'IA et au big data, ainsi qu'à la pensée analytique pour la requalification et l'amélioration des compétences des travailleurs.

Comment les apprenants, les travailleurs, les employeurs et les gouvernements doivent-ils se préparer à l'avenir de l'emploi ? Dans un monde à forte intensité technologique, plus vert et potentiellement en voie de démondialisation, le développement local des compétences sera plus important que jamais.

Pour les étudiants d'aujourd'hui, les compétences analytiques et interpersonnelles ainsi que la capacité à comprendre et à travailler avec la technologie seront essentielles. Chaque étudiant, quel que soit le domaine qu'il choisit, devrait s'efforcer d'acquérir ces compétences généralistes afin d'être prêt à affronter un avenir en rapide évolution.

Pour les travailleurs d'aujourd'hui qui travaillent dans des domaines en déclin, un effort important de requalification et de transition est nécessaire, tandis que pour ceux qui travaillent dans des domaines en évolution ou en croissance, il est nécessaire d'améliorer les compétences et de développer la capacité d'apprendre en permanence. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'acquérir rapidement des compétences et que l'apprentissage en ligne peut offrir des conditions équitables : les travailleurs de tous les niveaux d'éducation - y compris ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures - prennent le même temps pour acquérir des compétences en ligne.

Cependant, les apprenants et les travailleurs ne peuvent pas être les seuls à s'engager sur un nouveau terrain complexe. Les gouvernements doivent fournir des ressources et une feuille de route. Il s'agit là d'un double défi majeur et sans précédent pour l'élaboration des politiques : les gouvernements doivent trouver un équilibre entre le soutien à l'innovation et la réglementation nécessaire pour assurer la sécurité des nouvelles technologies, tout en soutenant les travailleurs au moyen de filets de sécurité, de systèmes de soins et de centres pour l'emploi. Ils doivent également réaliser des investissements importants dans les systèmes de compétences, les certifications rapides et les partenariats avec le secteur de l'éducation, les entreprises et les organisations à but non lucratif, afin de favoriser le changement à grande échelle.

Les employeurs doivent jouer leur rôle en investissant dans la requalification et l'amélioration des compétences - la plupart d'entre eux s'attendent à un retour sur investissement dans l'année qui suit, ce qui fait de la formation le moyen d'action le plus efficace et le plus responsable. Les meilleurs employeurs vont plus loin : ils soutiennent les transitions des travailleurs en dehors de l'entreprise lorsque cela est nécessaire, accordent la priorité à la sécurité et au bien-être, encouragent la diversité, l'équité et l'inclusion et, enfin, privilégient une approche axée sur les compétences plutôt que sur les qualifications ou les antécédents professionnels. Les employeurs qui prennent ces mesures comblent plus rapidement les déficits de compétences et il est prouvé qu'ils améliorent la loyauté, la productivité et la motivation.

Il ne fait aucun doute que l'avenir du travail sera perturbé. Mais il n'est pas forcément dystopique. Au contraire, il peut être l'occasion de jeter les bases qui permettront de placer les individus au cœur de la nouvelle économie mondiale.

Lisez le rapport sur l'avenir de l'emploi 2023 ici. Le sommet sur la croissance du Forum Économique Mondial se tiendra les 2 et 3 mai. Pour en savoir plus et suivre l'événement, cliquez ici et suivez le hashtag #growthsummit23.