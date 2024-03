« L’avenir de la laïcité est celui de la démocratie » (Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale)

La République a-t-elle encore assez de force d'âme pour se défendre face à ses ennemis ? Jusqu'à quand l'islamisme radical abusera-t-il de la patience démocratique ? Ces questions taraudent notre corps social mais aussi nos institutions. Longtemps, la maison de la laïcité a brûlé tandis que nous regardions ailleurs. Tout pompier qui intervenait pour la sauver recevait les projectiles des gardiens de la bonne conscience. Réagir était réactionnaire.

Aujourd'hui, le départ d'un proviseur, menacé pour avoir voulu faire respecter la loi, choque la France entière, car il traduit un sentiment d'impuissance, de recul, de défaite. Il est assez facile d'accabler l'Éducation nationale en de telles circonstances. En réalité, c'est toute la société qui est remise en question, son modèle républicain, sa capacité à se défendre. Et, au travers de la laïcité, c'est l'ensemble de l'armature démocratique qui est ébranlé. Car on ne doit jamais oublier que la démocratie se juge aussi aux outils dont elle se dote pour se défendre et se perpétuer. La laïcité en fait partie.

Lire aussi« Avoir une politique d'intégration est une urgence absolue » (Hakim El Karoui, président du Club XXIe siècle, essayiste)

Pendant des années, des voix ont cherché à nous vendre le modèle communautariste. Combien de fois ai-je entendu vanter l'approche anglaise et ses supposées vertus de tolérance ? Londres la moderne face à Paris la crispée. Aujourd'hui, devant certains tribunaux civils de Grande-Bretagne, on invoque désormais la charia. L'antisémitisme explose. La patrie des libertés est en train de sombrer sous le poids de sa naïveté vaniteuse, de l'idée intenable que le « laisser-faire laisser-aller » résoudrait comme par magie tous les problèmes. Il est paradoxal et presque risible que la vision mélenchoniste de la société rejoigne dans ses effets ceux de la Mecque du capitalisme.

Si nous sommes particulièrement attaqués, c'est précisément parce que notre modèle excite l'hostilité de ceux pour qui son existence est une insulte à leur vision archaïque. Certains ont cherché à nous donner des complexes, désignant notre force comme une faiblesse. Nous étions sommés de penser que la laïcité était un legs historique désuet, une anomalie. L'enjeu de distinction du spirituel et du temporel est pourtant vieux comme les sociétés humaines. Et la réponse française, spécifique dans ses modalités, correspond à un besoin fondamental dans le monde entier, y compris dans les sociétés de tradition musulmane. La Turquie a pu être laïque pendant des décennies ; l'opposition iranienne, majoritaire dans la population, ne demande qu'à renvoyer les théologiens aux questions religieuses ; les Kurdes de Syrie ont créé une entité autonome où la laïcité est le principe, où les autres religions sont les bienvenues, où les femmes sont les égales des hommes. Aussi importe-t-il d'aborder le sujet sans céder aux intimidations des entrepreneurs en déconstruction. Les enjeux de la laïcité se confondent avec l'universalisme de l'aspiration démocratique, car ils déterminent tout simplement la question de la liberté. Les remèdes s'organisent autour de trois mots: la netteté, le pragmatisme et le courage.

République indivisible, laïque, démocratique et sociale

Le premier impératif est celui d'une parole ferme et continue. Autant les sujets éducatifs se prêtent parfaitement au « en même temps » - il faut de l'exigence et de la bienveillance, de la méritocratie et de l'égalité, etc. -, autant les sujets régaliens ne peuvent se permettre un grand écart et encore moins des zigzags. On retrouve sur cette permanence républicaine aussi bien un Georges Clemenceau qu'un Georges Pompidou. D'un bout à l'autre d'un mandat présidentiel, on doit entendre de la part du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale une musique invariable, celle de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale par laquelle notre Constitution définit ontologiquement notre nation. Les règles, donc, doivent être posées. Et clairement défendues. La loi de 2004 dont nous fêtons l'anniversaire en est un exemple parfait. En 2017, la création d'un Conseil des sages de la laïcité était conçue dans le même esprit. Désormais, une instance de référence précise les normes applicables, les attitudes à tenir. Au sein de l'institution, nul ne peut désormais de bonne foi s'abriter derrière un supposé flou.

Le deuxième impératif est celui de l'action. La culture du signalement a progressé à l'Éducation nationale. Des équipes « valeurs de la République » ont été créées dans les rectorats pour agir chaque fois que des professeurs ou des chefs d'établissement se sentaient en situation de faiblesse face à des comportements inacceptables. L'esprit a changé : des milliers de signalements et d'interventions ont eu lieu depuis lors. Le « pas de vague » n'a certes pas disparu, à l'Éducation nationale comme ailleurs, mais il a reculé. Néanmoins, certaines formes d'autocensure ont pu progresser sous l'e!et de la peur ou de l'idéologie. Et, surtout, rien de tout cela n'a empêché les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, ce qui nous oblige à une introspection permanente sur ce qui doit encore progresser. La coordination entre l'Éducation nationale, la police et la justice n'a cessé de se renforcer, car c'est par là que peuvent se résoudre les problèmes qui n'ont pas leur source dans l'école.

Réflexes républicains

Le facteur humain est avant tout essentiel si l'on veut que les bonnes intentions entrent en pratique. C'est pourquoi, depuis 2020, les concours de professeur intègrent une épreuve orale évaluant le candidat sur ses connaissances et son positionnement au regard des valeurs de la République. Les premiers retours de terrain indiquent que les toutes nouvelles générations ont une conscience du sujet plus aiguisée que leurs immédiats devanciers. Il faudra aller beaucoup plus loin, tant on observe un fossé générationnel dû en partie aux idéologies dominantes à l'université, quant aux réflexes républicains face aux menées du communautarisme. Le « plan des 1000 », inspiré par l'inspecteur général honoraire Jean-Pierre Obin pour atteindre chaque enseignant grâce à 1000 formateurs expérimentés et alimentés aux meilleures sources, a touché à ce jour 504000 professeurs. Tout cela ne doit pas être oublié mais au contraire renforcé, prolongé, car il faut justement être dans une logique de sillon long et non dans celle des annonces sans lendemain.

Les solutions propres à l'Éducation nationale resteront insuffisantes si l'on n'a pas, de surcroît, une mobilisation des autres institutions et des citoyens. Pour cette raison, le troisième ingrédient, essentiel, sera le courage.

Le courage est souvent solitaire. C'est même un peu par cela qu'il se définit. Mais nous devons nous garder d'une forme d'esthétique de la défaite. Il faut désormais une éthique de la victoire. Cela signifie que nous devons passer au courage collectif.

Défendre la laïcité vous suscite des ennemis mortels et les menaces qui vont avec. Le premier mouvement d'une société est de bannir ceux qui lui disent une vérité aussi insupportable que salvatrice. C'est vrai dans le personnel politique comme dans un établissement scolaire.

Meilleure protection de chacun par les institutions

Lorsqu'une menace survient, il faut que le nombre soit du côté du droit. Que la force soit du côté de la République. Le problème de la laïcité est totalement corrélé aux problèmes de la démocratie. Les ennemis de la démocratie sont organisés, unis, et ils ont le sens du long terme. En face, ses défenseurs sont ultra-majoritaires dans la population, mais ils ne sont pas organisés, ils se divisent à la moindre occasion et ne présentent aucune vision dans la durée. Il est vital que cela change. Cela peut commencer par la parole politique si elle sait rappeler les bienfaits de nos principes et les faire vivre. Cela peut continuer par la meilleure protection de chacun par les institutions. Mais, pour que cela se réalise pleinement, il faut les réflexes civiques de tous. C'est par la République que nous sauverons la démocratie.