L'entreprise, acteur central du renouveau productif, au cœur des débats de l'élection présidentielle

L'économie de notre pays est entrée dans une profonde transformation qui embarque l'ensemble des acteurs du développement économique. Les mutations à l'œuvre engagent l'avenir pour le long terme.

Les 3,8 millions d'entreprises du commerce, de l'industrie et des services participant à l'identité économique forte de nos territoires et de notre pays, y jouent un rôle fondamental et structurant.

Les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) qui ont l'ambition de faire grandir les entreprises jour après jour les informent et les accompagnent. Elles les représentent et œuvrent activement à « remonter » leurs innovations, leurs besoins et leurs difficultés. Les élections présidentielles sont à cet égard un moment privilégié pour faire entendre leurs voix comme une contribution au débat national pluriel sur les enjeux à venir pour notre économie et nos entreprises.

Ainsi la mobilisation du réseau des CCI se concrétise-t-elle autour de propositions constituant un engagement collectif à répondre à ces défis comme autant de point de vigilance : la compétitivité, la réindustrialisation et le Fabriqué en France, la promotion de la valeur travail, l'orientation des compétences, le leadership sur les transitions écologique et numérique, enfin le refus de la décroissance et le choix du développement.

Vers un redéploiement productif

Au regard de l'impératif de transformation de notre économie, c'est, selon nous, l'engagement de l'ensemble du tissu des entreprises de l'industrie et des services à l'industrie qu'il convient de mettre en œuvre pour concevoir la nouvelle base productive d'un nouveau modèle de création de valeur. Nous proposons ici que les fonds publics français et européens soient consacrés en priorité à la production de produits stratégiques ainsi qu'à la structuration et à l'orientation des filières. Des actions spécifiques devront mobiliser les entreprises sous-traitantes. Ces dynamiques seront renforcées par la multiplication de plateformes technologiques à disposition des TPE-PME. Les CCI contribueront à leur consolidation en accompagnant les donneurs d'ordres sur tous les territoires dans leurs projets de (re)sourcing en France.

Deux de nos propositions complètent cet impératif. En premier lieu, l'accélération des transitions écologiques et numériques des TPE-PME appelle le renforcement sur le long terme du financement et de l'accompagnement de la transition écologique des TPE-PME, ainsi que de la digitalisation des commerçants, des hôtels-restaurants et des TPE-PME. Il convient en effet d'accélérer la construction d'une véritable économie circulaire et numérique. En second lieu, le renouveau productif sera accéléré si nous transformons les conséquences de la crise sanitaire en atouts pour demain, en particulier en intégrant les conséquences du télétravail sur la vie économie. Au cœur de ce mouvement de transition accélérée, les CCI proposent d'agir sur la demande par l'encouragement de la consommation de produits fabriqués en France.

Former et anticiper les métiers de demain

Ces engagements prioritaires appellent un investissement massif dans le développement des compétences de nos jeunes et des adultes, celles dont nos entreprises ont besoin aujourd'hui et celles dont elles auront besoin demain. La mobilisation sur l'apprentissage durant la crise sanitaire, notamment grâce aux CCI, a porté ses fruits. Le dispositif de l'alternance et de l'apprentissage doit être renforcé durablement. Nous proposons la poursuite des aides aux entreprises pour les différentes formes d'alternance, ainsi que le soutien aux CFA des territoires ruraux, le développement de l'apprentissage dans le supérieur. Il convient dans ce cadre de valoriser les entrepreneurs qui font appel aux alternants. Cet investissement est d'autant plus nécessaire que nos entreprises engagées dans l'adaptation de leur activité aux mutations écologiques et numériques ont besoin d'embaucher, mais font face à un double défi : la pénurie de main d'œuvre dans les métiers en tension et l'anticipation des compétences liées aux nouveaux métiers. Les CCI sont ici les partenaires majeurs des branches professionnelles, de l'Etat et des Régions.

Cette dynamique s'amplifiera si nous faisons le choix d'une France d'entrepreneurs. Les chiffres de la création d'entreprise sont un véritable encouragement. Pour pérenniser le mouvement, les CCI proposent que l'entrepreneuriat devienne progressivement un enseignement de spécialité au baccalauréat et que nos apprentis créateurs/repreneurs d'entreprises bénéficient d'une « conduite accompagnée » auprès de chefs d'entreprises volontaires.

Lutter contre la dépendance économique : encourager l'alternative

Le redéploiement productif nous engage également à lutter contre la dépendance économique. En priorité, il convient de créer une alternative en produisant chez nous des produits stratégiques mais aussi en protégeant les maillons-clés de chaines de valeur constituant les points forts de l'industrie de notre pays. Nous proposons ici d'élargir les capacités d'action financière et juridique, notamment à travers les interventions financières publiques en capital-investissement pour protéger les entreprises sensibles et grâce au contrôle des investissements étrangers dans les domaines stratégiques. Recouvrer des marges d'autonomie dans notre développement pour un redéploiement industriel passe aussi par l'accélération de nos ventes à l'étranger et donc par le soutien à l'internationalisation des PME. Nous proposons de mettre en place un crédit d'impôt PME proportionnel à l'accroissement de leur chiffre d'affaires à l'export et de renforcer les compétences en mobilisant des VIE en France pour la prospection à l'international.

Renforcer la cohésion des territoires

La cohésion de nos territoire ruraux et urbains, enfin, repose aussi sur le commerce de proximité, dont le développement devient nécessaire pour reconquérir les centralités. A ce titre, les CCI proposent la création d'un fonds d'aide national dédié au commerce de centralité urbaine et rurale, ainsi qu'une meilleure équité fiscale entre les pure players et le commerce physique. Nous proposons enfin de promouvoir une logistique du dernier kilomètre plus efficace. La création d'espaces de logistique urbaine dans les cœurs de ville permettra aux commerçants de faciliter le stockage des biens, de mutualiser les tournées et de coordonner le transport en flux tendu.

Les propositions que nous portons ici sont conçues à l'écoute quotidienne de nos entreprises, des hommes et des femmes qui les animent. Elles sont leur engagement et leur contribution à la réussite de la grande transformation de notre économie.