L'OTAN a 75 ans, l'âge de la résilience démocratique

L'invasion de l'Ukraine par la Russie s'inscrit dans un nouveau paradigme : la remise en cause de l'ordre mondial par des puissances subversives. En d'autres termes, elle est bien plus qu'une guerre de conquête : une offensive politique et idéologique concertée contre nos démocraties libérales occidentales. Cette guerre hybride menée maintenant depuis une dizaine d'années ne fait que se renforcer.

Récemment, une note de la Direction générale de la sécurité intérieure signalait que les services de renseignement russes menaient de nouvelles actions d'ingérence physiques et numériques visant à « amplifier les dissensions et les fractures internes à la société française ».

La démocratie est mortelle

La France est une cible de premier choix. C'est une puissance politique, militaire, économique, scientifique, culturelle, démocratique. La prise de conscience est en cours sur la menace de ces ingérences politiques, technologiques ou financières, mais aussi académiques et médiatiques, de puissances étrangères visant à influencer des décideurs et des relais d'opinion. Il était temps ! Une "cinquième colonne" menée par des compatriotes a déjà succombé à la propagande russe.

La démocratie n'est ni éternelle ni invulnérable. Parce qu'elle peut cesser, elle n'a pas de prix. Parce qu'elle peut cesser, il nous faut la protéger. Pour pérenniser notre démocratie, lui permettre de résister aux chocs des crises économiques et sociales, aux perturbations des désinformations, aux ingérences étrangères, nous devons développer sa capacité de résilience. Cette capacité repose sur un triptyque : le droit, la participation, la cohésion.

D'abord, la force des institutions démocratiques de notre État de droit. Ensuite, la vitalité de la participation des citoyens à notre vie démocratique et élective. Enfin, la cohésion de la société pour faire face aux divisions et aux tensions.

Une alliance de démocraties

L'OTAN est une alliance politique et militaire. Ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est d'abord une alliance de démocraties. Le traité fondateur de l'OTAN, dont nous célébrons le 75e anniversaire ces jours-ci, rappelle dans son préambule que les alliés s'engagent « à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit », puis dans son article 2 à "renforcer leurs libres institutions".

Ces valeurs font de l'OTAN une alliance singulière et essentielle pour ses membres. La guerre d'Ukraine nous le rappelle chaque jour. Ceux qui cherchent à la rejoindre le font aussi parce que nos sociétés démocratiques, nos valeurs, notre prospérité nous rapprochent et représentent l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Bien au-delà de l'alliance militaire, ils attendent de l'OTAN des positions, des décisions et des actions conformes à ses valeurs fondatrices. C'est par souci de défendre la démocratie libérale que certains pays historiquement non-alignés ont fait le choix de rejoindre l'Alliance. La Finlande l'a rejointe en avril 2023. La Suède en est membre depuis mars. L'Ukraine pourrait un jour en faire partie.

Des valeurs à défendre

La défense de l'espace euro-atlantique, c'est non seulement une défense militaire, mais c'est aussi aujourd'hui, plus que jamais sans doute depuis 75 ans, la défense d'un ensemble de valeurs partagées.

C'est pourquoi je défends l'idée que notre pays pousse le débat sur la création d'un centre de l'OTAN pour la résilience démocratique afin de défendre les valeurs qui constituent le socle de l'Alliance et d'opérationnaliser l'engagement des Alliés envers celles-ci, tout en donnant une nouvelle ampleur aux efforts fournis jusque-là. Il faut rendre hommage à l'assemblée parlementaire de l'OTAN qui a été la première à proposer un tel centre, recommandant qu'il réunisse sur une même plateforme les ressources et l'expertise qui nous permettent de partager entre alliés les meilleures pratiques.

Il serait disponible à la demande des pays membres, partenaires et candidats à l'OTAN. Si sa création est débattue depuis 2019, la guerre hybride menée par la Russie la rend importante et urgente, donc prioritaire. Ce faisant, la France renforcerait son influence au sein de l'OTAN, laquelle doit plus que jamais être notre bouclier face aux ennemis de la liberté.