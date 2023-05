« La Mairie de Paris, premier spéculateur sur l'immobilier parisien... et ce n'est pas prêt de s'arrêter »

La mairie de Paris alimente la spéculation. Depuis le début de la première mandature d'Anne Hidalgo, en 2014, les prix de l'immobilier à Paris ont massivement augmenté : +3.000 euros par mètre carré en 7 ans, soit une hausse de 30 % ! Résultat : 12.400 habitants quittent la Capitale chaque année, de manière constante depuis 2014.

La Ville fait évidemment peser la responsabilité de cette fuite sur la seule loi du marché immobilier, ce qui évite toute remise en question, car s'il y a un spéculateur dans l'affaire, c'est d'abord Anne Hidalgo.

L'effet d'éviction immobilier provoqué par la préemption à prix d'or de logements raréfie l'offre privée. Conjuguée à une forte demande sur un marché où l'offre est saturée, cette politique contribue évidemment à faire monter les prix de l'immobilier. Quelle chance pour la mairie de Paris : les recettes des droits de mutation qu'elle prélève sur chaque transaction ont augmenté de 89% entre 2013 et 2021 !

Sa politique aggrave la situation qu'elle prétend combattre

Cette augmentation massive de l'offre de logements subventionnés en faveur des catégories les plus défavorisées se fait en réalité au détriment des classes moyennes : depuis 2014, 2/3 des logements sociaux réalisés ne sont que la transformation de logements libres en logements sociaux, rarement justifiés par la réalisation de travaux lourds. Les immeubles repris à la hâte par des bailleurs sociaux sont brutalement vidés de leurs habitants, priés d'aller se reloger ailleurs.

Pour autant, la situation des demandeurs de logement ne s'est pas pour autant améliorée. 68% des Parisiens sont éligibles au logement social, toutes catégories de financement confondues. En 2020, on recensait près de 260.000 ménages inscrits comme demandeurs de logement à Paris, dont 135.000 ménages parisiens, pour moins de 2 000 logements sociaux réellement construits.

La politique de la mairie de Paris, très sociale en apparence, détruit en fait toute mixité pour des immeubles et des quartiers entiers : recul de 4,5 points de la mixité sociale à Paris entre 2004 et 2019 (principalement dans le Centre et le Nord-Est parisien) .

Finalement, les classes moyennes paient trois fois la note : en subissant la hausse des prix de l'immobilier, en voyant leurs impôts locaux augmenter avec l'explosion de la taxe foncière et en se faisant exclure de l'offre de logement public.

Avec la socialisation du marché de l'immobilier dans une ville attirant une clientèle de plus en plus internationale, seuls les plus aisés et les plus aidés pourront bientôt se loger dans Paris empêchant les classes populaires et moyennes de s'ancrer durablement dans la Capitale. Est-ce cela la vision de la Ville du quart d'heure d'Anne Hidalgo ?

Alors que faire ?

La Capitale n'a pas vocation à loger tout le monde, tout simplement parce qu'elle ne le peut pas. Il faut renoncer à la politique du chiffre, pour loger mieux et pour loger ceux qui font vivre Paris.

Améliorer les conditions de vie des Parisiens, c'est donner la priorité à la rénovation du patrimoine des bailleurs sociaux, dont les caisses ont été vidées par la cavalerie budgétaire des loyers capitalisés. Les Parisiens ont besoin de programmes de logement mixtes, d'espaces verts, et d'un espace public rationalisé.

Construire une réelle politique publique du logement, c'est d'abord encadrer le droit de préemption et recréer un lien de confiance avec les investisseurs et les propriétaires privés sur qui la Ville va pourtant faire peser une épée de Damoclès en intégrant dans la révision du PLU deux nouveaux outils contre-productifs : accélération de la préemption de propriétés privées pour développer uniquement du logement social avec 1 000 nouveaux pastillages et conditionnement de production de logements pour tous travaux de rénovations de bâtiments tertiaires.

La Maire de Paris tente de justifier sa politique du tout logement social en expliquant que « Paris a toujours été une ville dans laquelle les gens passent ». C'est faux. Paris peut être une ville où les gens vivent, s'attachent, grandissent, en relançant l'accession sociale à la pleine propriété à laquelle Anne Hidalgo a mis fin avec les suppressions du « Prêt Paris Logement 0% » (PPL 0%) et du « Prêt Parcours Résidentiel » (PPR), prêts à taux zéro, sous conditions de ressources, pour tout locataire du parc social ou privé souhaitant devenir propriétaires primo-accédants.

Enfin, nous devons cesser de poser le problème du logement uniquement à l'échelle de Paris, ville déjà très dense, et porter une forte réflexion sur le logement à l'échelle du Grand Paris, en lien avec les réflexions en cours sur le cadre de vie, les mobilités, mais aussi les activités économiques, pour concentrer nos efforts sur le maintien des classes moyennes et des familles dans la Capitale.

À travers le PLU parisien et la compétence de coordination des politiques locales du logement par la Métropole, ceux qui sont aux responsabilités disposent d'outils dimensionnés pour relever ces défis. C'est en ce sens que nous ferons plusieurs propositions lors des débats sur la révision du PLU de Paris au mois de juin.

______

(*) Tribune cosignée par Rachida Dati, présidente du groupe Changer Paris (1er groupe d'opposition au conseil de Paris), avec l'ensemble des maires qui le composent : Jean-Pierre Lecoq (6e), Jeanne d'Hauteserre (8e), Philippe Goujon (15e), Francis Szpiner (16e) et Geoffroy Boulard (17e).