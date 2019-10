La mobilité internationale de demain est déjà là : c'est la grande vitesse ferroviaire

À chaque étape de son développement, la grande vitesse ferroviaire a toujours représenté un tournant majeur non seulement dans l'évolution de notre mobilité, mais aussi dans l'aménagement d'un territoire, son histoire et la vie de ses habitants. Le projet, parfois paru insensé à ses débuts face à l'émergence de la concurrence de la route et de l'aviation, s'est néanmoins concrétisé au Japon et en France dans la deuxième moitié du XXe siècle, puis dans d'autres pays européens avant de se décliner dans le monde entier. Aujourd'hui, l'influence de la grande vitesse s'affirme d'autant plus à la lumière des enjeux sociaux, économiques et environnementaux actuels.

Regain d'intérêt pour le train

À la convergence des influences du Flygskam et prise de conscience écologique, l'été 2019 a en effet révélé un regain d'intérêt pour les voyages en train dans de nombreux pays. En Europe notamment, pour les voyages intra continentaux en tout cas, on (re)découvre que les lignes ferroviaires à grande vitesse se révèlent une solution compatible avec nos besoins de déplacements rapides et les enjeux climat. En témoigne la récente annonce de Lyria d'augmenter son offre entre Paris et la Suisse, pour à la fois offrir une alternative à l'avion, répondre à la demande croissante et participer à l'offre d'intermodalité à grande vitesse à l'échelle des continents.



Avec la prise de conscience de l'urgence d'agir face au dérèglement climatique, l'heure est à l'interopérabilité modale au niveau mondial, vers une offre globalement plus durable, économe en énergie et respectueuse de l'environnement. L'aviation, bien consciente de ces changements de paradigme, évolue sous nos yeux, recherchant des solutions techniques et s'adaptant, comme l'attestent les récentes intentions de compenser les vol internes d'Air France puis de British Airways. Et si la question de la pertinence des vols courts mérite d'être posée, sous un prisme environnemental et économique, peut-être pourra-t-on ajouter à la problématique l'intérêt du client, qui recherche simplement la meilleure solution pour son voyage. Une piste pour une meilleure complémentarité entre le train et l'avion, pour le bien de la planète et du client?

Aménagement du territoire

Si le transport ferroviaire apparaît aujourd'hui particulièrement adapté pour relever les défis de la transition écologique, on peut arguer que les émissions de CO2 dépendent évidemment de la source d'énergie utilisée : en France, l'électricité est l'une des moins carbonées, en comparaison avec la Pologne ou la Chine, par exemple. En réalité, quelle que soit l'origine de l'électricité et la ligne concernée, à distance similaire, un voyage en train grande vitesse sera toujours plus sobre en émissions de GES qu'un voyage en avion. Mais les enjeux vont bien au-delà de la question des émissions carbone liées au transport et concernent aussi l'aménagement de nos territoires, leur développement, ainsi que les modèles économiques et les bénéfices sociétaux.

Un outil géopolitique d'intégration territoriale

Parce qu'elle accélère le temps et contracte l'espace, la grande vitesse ferroviaire contribue donc non seulement aux objectifs de développement durable du territoire, via la désaturation des autres infrastructures de transport et la limitation des émissions polluantes, mais aussi à l'intensification des échanges entre les villes, et à la création de liens entre villes et régions. Elle est ainsi un vecteur de croissance économique et sociale, et participe au développement des villes et des territoires.

L'arrivée du TGV dans des villes comme Nantes, Bordeaux et Marseille a eu un impact d'abord sur le développement de ces villes, leur économie et leur rayonnement, mais aussi sur l'attrait touristique et le développement de leurs régions. Il en va de même dans les villes du monde entier où la grande vitesse révèle un effet de levier majeur : dans les mégalopoles chinoises, coréennes ou japonaises, par exemple, la grande vitesse a une fonction économique et sociétale au niveau local et régional, redéfinissant la ruralité par rapport à l'urbanisation en général.

Et lorsque les régions traversées sont dynamiques économiquement, la grande vitesse est une opportunité de renforcer leur développement en facilitant les échanges. Elle rend donc les métropoles plus attractives et favorise ainsi l'implantation ou la décentralisation d'entreprises, d'administrations ou d'établissements d'enseignement supérieur.

En Chine notamment, les régions sont si vastes que le maillage via les trains à grande vitesse, déployé ces 10 dernières années, a permis à la fois de rapprocher des villes autrefois séparées par plus de 15 heures de train et à des personnes éloignées des centres de s'y rendre quotidiennement pour leur travail. La grande vitesse peut donc être un outil géopolitique d'intégration territoriale autant qu'un vecteur de développement économique, et ce à toutes les échelles.



La grande vitesse fait déjà partie de nos choix de vie, notre confort, santé, voire notre organisation du travail, comme démontré en France par les « générations TGV », qui n'hésitent pas à filer en week-end à la campagne, vivre à 100 kilomètres de leur lieu de travail, entretenir une relation familiale à distance... Impossible donc de penser la mobilité de demain en mettant de côté la grande vitesse. Il reste à présent à accompagner son développement par la rénovation et l'amélioration des réseaux de lignes conventionnelles, qui complètent le maillage du territoire et permettent à des villes plus lointaines de bénéficier également de la grande vitesse.

C'est par exemple le choix du Maroc, avec comme résultat un réseau qui a contribué massivement au développement des villes, au maillage territorial, au développement économique, et qui plébiscité par les marocains qui ont eu tôt fait de l'adopter.

Colonne vertébrale d'un système de transport interconnecté et intelligent

A l'ère de la 4ème révolution industrielle, celle de la révolution numérique, la grande vitesse, point de convergence de technologie et d'innovation, en est à la fois un acteur et un vecteur. En ce sens, elle se confirme être une solution complète aux enjeux de la mobilité de demain, colonne vertébrale d'un système de transport interconnecté et intelligent, à la fois urbain et interurbain. Elle soutient une nouvelle chaîne de mobilité durable, intégrée, démocratisée et internationale.

Et même si un Hyperloop, prospectif, venait à voir le jour - après avoir validé ses options technologiques, son modèle économique et ses atouts sur le front du climat, bien sûr - ce modèle de transport alternatif futuriste ne pourrait que s'intégrer via des interfaces intelligentes au sein d'un réseau maillé et efficace : celui des chemins de fer. Aujourd'hui, nous voulons rappeler que le transport du XXIème siècle, le véhicule pour tous de demain, reliant les villes entre elles à travers les continents, alliant capacité, vitesse, prix et efficacité record, avec un poids acceptable pour le climat, existe déjà : c'est le train à grande vitesse !

Aux pays de s'emparer du sujet de la mobilité ferroviaire à grande vitesse pour en faire un véritable atout économique de la transition vers une société plus durable.

__

(*) Les éditions Langages du Sud ont publié plusieurs ouvrages sur le secteur ferroviaire, dont le dernier "Le monde à grande vitesse", par Marie-Pascale Rauzier et François Schuiten (pour les illustrations).