La science peut-elle nous aider à relever les défis du 21e siècle ?

Comment les êtres humains en sont-ils arrivés à contrôler toute la planète ? A cette question, Yuval Noah Harari - auteur des deux best-sellers Sapiens et Homo Deus - répond : en coopérant. Nombre d'experts et scientifiques partagent ce point de vue, et en particulier les économistes. Mais comme le rappelle Paul Seabright dans La société des inconnus, ce niveau de coopération entre individus qui ne partagent aucun gène est miraculeux. Alors, comment, selon l'auteur, Homo Sapiens parvient-il à coopérer à de tels niveaux ? En se racontant des histoires, en développant des croyances, des crédos, des dogmes auxquels croient suffisamment de personnes par l'intermédiaire de rituels, de rites et de sacrifices. Ces croyances créent un ciment entre les personnes, une communauté qui sape les bases de la méfiance et crée au contraire celle de la confiance.

L'importance des croyances

Ces croyances sont au cœur du fonctionnement de nos sociétés humaines. Ce sont elles que Harari examine dans son troisième livre car qu'il s'agisse du nationalisme, du libéralisme, du communisme, de la religion, toutes, selon lui, sont en manque de légitimité auprès du public. Aucune ne serait en mesure de répondre aux grands défis du 21e siècle et cela tient sans doute au fait que l'univers fonctionne sur des faits concrets et tangibles. Il est important aujourd'hui de se reconstruire une histoire davantage en phase avec ces faits scientifiques, cette réalité aussi prosaïque soit-elle, en particulier celle de la souffrance qu'on subit ou fait subir.

Le projet de Harari dans ce nouvel opus est particulièrement ambitieux et peut-être même complètement irréaliste. Il est néanmoins très stimulant pour quiconque se pose des questions essentielles sur la vie : Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Comment organiser nos sociétés pour assurer la pérennité de tous ? En quoi croire ? Comment départager les croyances que nous avons ? Certaines sont-elles plus pertinentes que d'autres ?

Questions épistémologiques

Les questions d'ordre épistémologique que se pose l'auteur sont, selon moi, les plus importantes de l'ouvrage. Car au-delà des scénarios futuristes proposés par Harari, une de ses prémisses essentielles est que les êtres humains, sans renoncer à se raconter des histoires, peuvent choisir celles qui se fondent sur la réalité telle qu'elle est le mieux décrite par la science. Cette dernière a l'avantage de ne pas cacher ses zones d'ombre. En principe non dogmatique, la science accepte ses erreurs et progresse par l'observation de la réalité. L'auteur ne renonce donc pas à la vérité mais propose aux lecteurs qu'elle se fonde sur la science plutôt que sur nos émotions dont nous sommes les esclaves, faute d'avoir à ce jour passé le temps nécessaire à mieux les comprendre.

Une histoire possible du futur de l'humanité

Sur cette base, Harari raconte ce qu'il pense être une histoire possible du futur des êtres humains. Il invite ses lecteurs à se rassembler autour de celle-ci dans l'espoir d'incliner le cours possible des événements. Pour lui, les grands défis du 21e siècle sont écologiques et technologiques. Le changement climatique est une catastrophe en sursis, tout comme l'est le progrès technologique, en particulier la rencontre entre la puissance de calcul (infotech) et les recherches biologiques (la biotech).

Harari consacre de nombreuses pages aux risques que présente le défi technologique. Pour lui, le développement de l'intelligence artificielle pourrait faire émerger de nouvelles espèces. Des « superhumains » pourraient concentrer tout le pouvoir dans leurs mains et un jour ne plus vouloir subvenir aux besoins de la majorité des autres humains devenus « inutiles ». Au sujet de la destruction d'emplois, son opinion est qu'elle pourrait être majeure à terme. Car les êtres humains n'ont pas d'autres compétences que physiques et cognitives, domaines dans lesquels l'IA munie de capteurs pourrait être plus efficace que les humains.

Aucun système pour faire payer la donnée

D'autant plus que l'IA a des avantages proprement non humains comme la connectivité (intégration dans un réseau flexible) et l'actualisation en instantané (absence de problèmes de communication entre les différents points du réseau). Or, l'intelligence artificielle se développe à grande vitesse dans les mains de quelques grandes institutions parce que les individus abandonnent leurs données personnelles sans se rendre compte de leur valeur et parce qu'il n'existe aucun système pour faire payer la donnée. Ils ne réalisent pas que lorsque quelque chose est gratuit, c'est qu'ils sont probablement eux-mêmes le produit.

Le déplacement de l'autorité des humains vers les algorithmes va certes améliorer nos vies. Dans les domaines de la santé et du transport, cela semble évident mais il faut être conscient de ce que l'on perd : notre capacité à nous orienter, par exemple, faute d'utiliser notre sens d'orientation. Tout ce que l'on n'utilise pas se perd et si l'IA prend de plus en plus de décisions à notre place (emploi, partenaire, etc.), on perdra aussi notre capacité à prendre des décisions. En gros, l'IA supérieure dans de nombreux domaines risque de nous rendre stupide, en plus de créer de nouvelles castes. Ce sont là des défis majeurs auxquelles les grands systèmes de croyances actuels n'ont pas de réponse, qu'il s'agisse des religions, du nationalisme, du capitalisme, etc.

Régler les défis au niveau global

Harari conclut que ces grands défis ne peuvent pas se régler au niveau national et que la résurgence actuelle du nationalisme est une voie sans issue. Il faut envisager de les régler au niveau global et il regarde ce qui se passe au niveau de l'Union européenne avec intérêt. Pour ce qui est des défis personnels, il cherche à nous convaincre de l'importance qu'il y a à ne pas confondre intelligence et conscience, phénomène à propos duquel on ne sait pas grand-chose sauf qu'il est notre capacité à ressentir des émotions.

Ces émotions promettent d'être la cible de toutes les convoitises de la part des entreprises, des gouvernements et des scientifiques et on ferait mieux d'apprendre à ne plus en être les esclaves. D'où son dernier chapitre consacré à la méditation. Elle permet de mieux connaître et comprendre ses émotions, pour éviter notamment de réagir au quart de tour dès lors qu'on ressent l'une ou l'autre et donc d'être manipulé par elles. Evidemment, ce projet est peut-être irréaliste. Certains, comme le psychologue et économiste Daniel Kahneman, doutent de notre capacité à contrôler nos émotions. Mais les réflexions de Yuval Noah Harari ont le grand mérite de stimuler les nôtres à propos de l'avenir de l'espèce Homo Sapiens.

(*) "21 leçons pour le 21e siècle" par Yuval Noah Harari, Albin Michel, septembre 2018.

L'auteur

Yuval Noah Harari est docteur en Histoire, diplômé de l'Université d'Oxford. Il enseigne dans le département d'Histoire de l'université hébraïque de Jérusalem et a remporté le « prix Polonsky pour la Créativité et l'Originalité » en 2009 et en 2012. Il est connu dans le monde entier pour ses « Ted talks » et pour l'écriture de ses deux livres Sapiens, une brève histoire de l'humanité et Homo Deus, une brève histoire de l'avenir.

