Le fossoyage de l'enseignement technique nous a fait perdre notre autonomie nationale

En 1955, soit 10 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, l'enseignement technique français complétait l'enseignement dit « classique » dans lequel les « bons » devaient faire du latin et celui dit « moderne », qui était une sorte de « dépotoir » des élèves qui étaient entrés avec difficulté en 6eaprès avoir toutefois réussi l'examen de passage, examen supprimé en 1957.

Toujours à cette période furent créés les lycées techniques d'Etat, qui acceptaient les élèves à partir de la 6eme, puis les sélectionnaient avec un concours de passage en 4eme. Les premiers étaient orientés vers l'ENP, Ecole Nationale Professionnelle, et les autres vers une filière technique débouchant sur les diplômes de techniciens ou de techniciens supérieurs pour les meilleurs.

En 1963, Fouchet, ministre de l'éducation nationale de De Gaulle décida de réformer l'enseignement technique, d'une part en dégradant le contenu des programmes, tels que la Physique et la Chimie, en ne les enseignant plus qu'à partir de la seconde au lieu de la quatrième, d'autre part en cherchant à « démocratiser » le contenu technique par la création les Instituts Universitaires de Technologie (IUT), considérés à l'époque comme une voie de garage pour ceux qui ne pouvaient intégrer les Ecoles d'ingénieurs, grandes et petites, respectivement ENSI et ENI, le S pour supérieur. Le mot « technologie » était sensé dorer le blason de cette orientation nouvelle.

Les mesures de cette réforme, comme pour toute réforme, pouvaient être habilement présentées comme une amélioration, un progrès, en permettant à tous de trouver une formation, en adéquation avec les capacités intellectuelles, tout en occultant l'élitisme hyper-sélectif attaché aux fameuses grandes écoles d'ingénieurs, écoles gratuites, contrairement aux très chères « grandes » écoles commerciales.

Politique d'indépendance nationale

La France avait d'autant plus besoin d'ingénieurs et de techniciens, que la politique d'indépendance nationale, stratégique, militaire et nucléaire d'alors imposait.

Quelques années plus tard, en 1986, un haut fonctionnaire, responsable de la Direction des Relations Internationales à la DGA (Délégation Générale de l'Armement), présentait lors d'une session au CHEAR (Centre des hautes études de l'Armement), le Rafale comme étant le dernier avion que la France développerait avec sa seule compétence, avion, moteur, système d'armes etc. Il citait à ce titre De Gaulle qui « aurait » dit, « pour être indépendant nous devons être présent partout même médiocrement », ce propos s'opposant au concept des alliances entre partenaires industriels de nations différentes détenteurs de « pôles d'excellence ». Au talent des Français de transformer le médiocre en excellence. A noter que le démonstrateur Rafale était équipé de moteurs américains GE F404, remplacés ultérieurement par le M88 de SNECMA.

Revenons aux IUT. Par chance, le corps des enseignants technique s'évertua à ce que les IUT soient des centres de formation plus spécialisés, aux domaines de compétence plus étendus, non limités au caractère technique et pratique des ateliers de production mécanique ou électrique/électronique. En 1965, l'informatique balbutiait et les premiers calculateurs étaient constitués de tores magnétiques placés sur des grilles en forme de cannage (voir ou revoir les publications de Louis Leprince Ringuet). En 1970, l'Institut Français du pétrole possédait un des deux calculateurs Control Data les plus puissants de la planète pour résoudre les matrices des équations de raffinage. La puissance de mon smartphone aujourd'hui est très supérieure à celle qu'avait ce calculateur.

Fin des "Trente Glorieuses"

En octobre 1973, le premier choc pétrolier, en pleine période de développement industriel (TGV, aéroport de Roissy, programme CFM, Airbus..., programmes soutenus par le Président de la République de l'époque, Georges Pompidou ) met un terme à une période industrielle « glorieuse ».

La hausse brutale du coût de l'énergie, par épisodes successifs, s'est accompagnée à la fin de cette décennie d'une inflation de l'ordre de 18% pendant plusieurs années, avec un impact fort sur les modèles économiques et sociaux de l'époque. La France n'avait pas de pétrole, mais elle n'avait pas non plus d'idées ni de solutions crédibles à cette crise amplifiée par une politique calamiteuse menée par un président de la République méprisant ces secteurs de la recherche et de l'industrie, à l'exception de domaines privilégiés dans les mains de lobbies puissants (SNCF-TGV par exemple). Qui se souvient encore de cette période noire pour Airbus où les ventes ne décollaient pas, avec un marché américain fermé et un transport aérien sinistré. Puis ce fut l'élection présidentielle de mai 1981 et l'arrivée de la gauche au pouvoir, avec un programme dit commun et une liste fameuse de promesses attractives individuellement mais inconciliables dans leur agrégation. Avec Pierre Mauroy, premier ministre, la France ou plutôt les Français durent subir le contrôle des changes, avec son impact sur la balance du commerce extérieur, le plafonnement des salaires médians et surtout la 39eme heure. Comment ignorer que 40, c'était 5 fois 8 heures, et que 3 fois 8 égalent 24 heures. Cette réduction d'une heure a déstructuré le système et les organisations de toutes les entreprises travaillant en équipes voire 7 jours sur 7. Cette décision fut vraisemblablement nourrie par la dérive continue du chômage avec cette théorie infantile que l'emploi pouvait être maintenu en partageant la charge de travail, tout en ignorant totalement que la charge de travail est directement liée à la compétitivité.

Une personnalité iconique de la gauche ayant le même prénom que moi, m'avait confié que cette mesure dite des 39 heures était une absurdité de démagogie électoraliste. Cette réduction d'une heure devait initialement être le début d'un processus progressif, 39-38-37 etc. Le résultat quasi immédiat de cette réduction de la première heure eut un impact amplifié par l'élasticité de l'incidence de la double augmentation des taux horaires (39 payées 40 et désorganisation du travail en équipes), sur la compétitivité et une chute de plusieurs points de celle-ci. Le coût de la protection sociale croissant avec une fiscalité oppressante, confiscatoire et démagogiquement sélective, les Français ont perçu un risque de baisse de leur pouvoir d'achat, à la lecture d'indices exotiques judicieusement choisis, traitant l'évolution du coût de l'énergie par omission.

Ce constat latent a été le catalyseur d'un phénomène qui fonctionne comme l'entropie universelle avec une évolution à tendance unique de croissance. Comment pousser le citoyen, qui fondamentalement ignore que les règles de la macro-économie sont à l'opposé de celles de la micro-économie domestique, à consommer davantage avec des revenus nets en diminution. La solution : pratiquer une baisse des prix sur les articles courants par une importation massive de pays à bas coûts de production.

De plus, durant cette même période, des mesures de protection de l'emploi telle que le FNE, favorisant naïvement les départs (deux pour une embauche), ne faisaient que plomber l'économie future du pays et ses équilibres budgétaires.

Simultanément, l'industrie française devenant de moins en moins compétitive, avec une recherche et une capacité d'innovation affaiblie, la pression pour consommer se faisant plus forte, plusieurs actions concomitantes ont eu des effets retardateurs dont nous ne faisons qu'entrevoir les conséquences.

Les conditions qu'il fallait satisfaire pour exporter

Et tout ceci sans évoquer le coup de grâce avec les 35 heures, les RTT et les jours de congés additionnels d'hiver.

Pour pouvoir exporter nos produits, en contre partie des importations asiatiques massives et des achats pétroliers et gaziers, il fallait satisfaire plusieurs conditions :

- La qualité, la nouveauté et l'originalité du produit pour tenter de compenser, même très partiellement une acceptation du surcoût de production engendré par les horaires, les congés et les doubles charges sociales salarié/employeur,

- pour la même raison de surcoût, être capable de valoriser la valeur ajoutée de la « francité »

- être capable de produire en continu, depuis la conception jusqu'au support après-vente,

- être capable d'identifier les marchés, par nature et par zone géographique

Or les acheteurs potentiels ne se trouvaient pas sur des marchés déjà saturés ou matures, européens ou américains du nord, mais plutôt chez les BRIC ou assimilés, parmi lesquels des pays très émergents et avides de technologies.

Offsets

Précisément, ces mêmes pays avaient pour la plupart des taux de main d'œuvre bas, pour de multiples raisons que la morale d'état et l'éthique devraient réprouver, et cette soif de technologie fut satisfaite de la façon la plus naïve qui soit et qui se nomme « les compensations » ou offsets. Ceci n'est qu'une forme moderne du troc, où l'on achète du matériel sophistiqué contre des achats de matériels plus rustiques, ou quand le pays acheteur souhaite participer très modestement et hypocritement à la fabrication ou à l'assemblage du produit acheté, les volumes de ces compensations étant pondérés par le niveau de technologie transférée associée à la production sous traitée.

Ce principe de compensation fut rejeté à l'époque par Edouard Balladur qui déclara à Jacques Cresson, alors à la BFCE, que cette pratique était digne des républiques bananières. Ce qui est à la fois vrai et contestable tout comme la légitimité du marchandage. Marchande-t-on l'achat d'un foulard chez Hermès comme celui d'un tapis dans un souk ? Ne pas oublier que le crédit mit un terme à l'exclusivité du troc et fut à l'origine de la monnaie. Les compensations industrielles ont aussi des vertus dans le cadre d'alliances industrielles raisonnées.

Et c'est ainsi que des pays critiques, « politiquement, socialement » sont devenus des leaders mondiaux en informatique, demain, en intelligence artificielle, et ainsi inondent la planète avec les produits de consommation courante, au point d'assécher les ateliers des pays dits occidentaux, civilisés et libres. Cela permet aussi à Israël, l'Inde, la Chine, avec des développements informatiques liés irréversiblement à notre Défense et à nos armements, voire notre quotidien, de fragiliser notre sécurité, notre identité, notre vie privée et notre intimité.

L'Intelligence artificielle ne sera pas l'antidote de la stupidité naturelle. D'ailleurs faut il un ordinateur pour savoir que 24 n'est pas la moitié de 58, comme le pensaient, parait-il, Cécile Dufflot et Martine Aubry, en novembre 2011, ayant décidé dans le cadre d'un accord électoral de rassemblement gauche/verts, de fermer à terme 50% des 58 centrales nucléaires. Amateurisme, bluff, manque de sérieux pour des promesses de campagne, ou déficience en calcul mental, ou le tout « en même temps

Le concept d'intelligence artificielle aura un peu de crédit quand les prévisions météorologiques, à 48 heures seront fiables, ce qui n'est toujours pas le cas en utilisant les calculateurs parmi les plus puissants de la planète capables de 20 pétaflops.

A ce sujet, il faut rappeler la définition du mot : intelligence. L'art de lire entre les lignes. N'est ce pas la définition anglo-saxonne de l'espionnage et du déchiffrement ? Ce concept qualifié d'intelligent est plutôt perçu aujourd'hui comme un outil de traitement et de réconciliation des montagnes de données désordonnées accumulées aléatoirement. Ceci reste une lecture SUR ce qui se trouve sur les lignes, pas ENTRE.

Tsunami des importations chinoises

La recherche de coût de production les plus bas a aussi conduit à ce que ces mêmes ateliers sous traitent massivement les fabrications puis, les ateliers amaigris et situés en dessous des masses critiques se sont vus « externalisés », délocalisés, vers des pays qui ne se voulaient pas voir leur rôle réduit à celui d'exécuteurs de taches pratiques mais être partie prenante dans la conception.

Le transfert des populations des campagnes vers les villes, en Chine, induit par la mécanisation, a contribué au sur-développement des unités de production industrielle, donc au besoin d'exporter, facilité par des salaires horaires indécents.

Est-ce la satisfaction du superflu ou le tsunami des importations chinoises massives qui soutiennent la croissance ? L'obsolescence programmée d'articles usuels du quotidien aide-t-elle la production ou favorise-t-elle les importations, la réparabilité est elle une entrave à la production et au « réachat » de renouvellement imposé par une fiabilité plafonnée ?

Offrir du support

Les producteurs occidentaux se sont alors trouvés confrontés à ce problème : comment continuer à vendre leurs produits, quand les coûts de production, après toutes les acrobaties évoquées ci avant, sont encore supérieurs à leur valeur d'usage, selon des modèles économiques et comptables devenus universels. Réponse : en offrant du service. Initialement ce service dit d'après-vente se nommait « support produit », product support, qui devint soutien client, customer support.

Mais pour que ce nouveau modèle soit viable, il devenait impératif que le client soit captif du soutien offert (très cher, mais très progressivement) par le fournisseur originel, le moyen pour celui-ci fut donc de bloquer l'accès aux données techniques permettant la réparation par soi même ou pour des tiers du matériel fourni, principe nommé « propriété industrielle ».

Ceci a eu comme autre impact de masquer sous l'appellation de concessions commerciales ce qui n'était en fait que du préfinancement très cher devant être remboursé par les coûts de rechanges et des services de maintenance ou d'évolution du produit ou de consommables associés (cf. : prix élevé à coût quasi nul des mises à jour des logiciels du quotidien, prix des encres d'impression...)

La crise protéiforme que nous traversons, sanitaire, technique, sociale, politique, règlementaire, écologique a accéléré une sorte de prise de conscience collective, difficilement gérable par des politiques incapables de trouver, comme pour la météo, dans leurs connaissances actuelles, des situations précédentes similaires, qui faciliteraient les prédictions et orientations à prendre.

Les plateformes médiatiques sont les courroies instables de la transmission de messages ou de directives contradictoires, inconstantes et polluées par des considérations électoralistes d'échéances plus ou moins lointaines.

On dit, depuis l'antiquité, qu'il est impossible de résoudre la quadrature du cercle car on ne peut concilier un nombre algébrique à un nombre transcendant (Pi) tout comme la trisection de l'angle ou la duplication du cube. C'est ainsi que se pose l'équation d'aujourd'hui :

Comment en un temps relativement court, peut-on, sans critères particuliers de classement prioritaire, trouver les solutions à une telle équation implicite dans laquelle les différents facteurs sont dépendants:

- venir à bout de la pandémie,

- identifier les effets de cette crise sanitairesur tous les domaines impactés, humains et matériels, économiques et politiques

-retrouver une partie de notre indépendance nationale, avec une analyse réaliste et programmable de ce qui est « rapatriable », sans remise en question des alliances historiques, associées à des échanges commerciaux bilatéraux,

- créer des emplois stables non assistés

- maitriser les coûtsde concept, d'industrialisation, de production, de soutien

- soutenir l'innovationcréatrice et l'imaginationfertile, la recherche

-inventer une approche nouvelle d'agrément et de certificationpour les produits en rupture technologique, quand le certificateur est moins compétent que l'innovateur,

- favoriser les échanges technologiqueset la fécondation croisée des concepts innovants

- ne pas assécher les esprits par un excès d'utilisation de logiciels à intelligence réductrice et uniformisante. Exemple des architectes d'aujourd'hui qui ignorent ce que sont le plan, l'angle droit, le fil à plomb, leurs créations étant toutes assistées pour générer des surfaces réglées de Xieme ordre (syndrome de l'Opéra de Sydney). Savent-ils encore tenir un crayon et selon un sacro-saint principe de prudence, calculer manuellement l'ordre de grandeur du résultat attendu en termes de résistance ? L'effondrement du terminal 2E de Roissy, ou l'entrée en résonnance de la passerelle Léopold-Sédar-Senghor n'en seraient-ils pas des exemples parmi d'autres ?

- ne pas considérer l'assistance par les outils informatiques tantôt comme une orthèse tantôt une prothèse à l'imagination et à la création, un tuteur ou un substitut,

- veiller à ne pas élire des PMIR, politiques à mobilité intellectuelle réduite

- motiver la jeunessepour revenir sur des formations utiles, pratiques, tangibles, pérennes, saines, éloignées des phantasmes du football, du cinéma, de la téléréalité et de la communication

- apprendre à la jeunesse à écrire, lire, dessiner, planter, nager en eau claire, jouer d'un instrument, éduquer sa mémoire

- trouver un équilibre entre nos importations et exportationssans distorsion des règles comptables et financières, sans protectionnisme stérilisant

-réduire l'obésité des technostructuresdes grandes entreprises et de l'administration publique, conséquence d'une sédimentation historique de fonctions surabondantes justifiant des embauches

- revenir à des systèmes horairesde travail simples

- approcher le principe de la compétitivitésous un angle différent. Mitterrand avait déclaré : pour lutter contre le chômage nous avons tout essayé et rien n'a marché...et pour cause : on crée de l'emploi par de la charge de travail et non par le partage altérant la compétitivité. On ne gagne jamais une course de sprint ou d'endurance, en partant dans le sens opposé.

- trouver un équilibre entre les charges de travail humaine et mécanique ; Les investissements en machines-outils modernes modifient progressivement et durablement le rapport dit Homme/machine, qui est passé en peu de temps, dans certains secteurs de moyenne série, de deux hommes par machines à un homme pour trois machines, tout en accompagnant la sophistication des process de fabrication.

- réviser le format et la construction des taux horaires de main d'œuvre et de service,

- gérer avec pertinence le durcissement des règles sécuritaires et environnementales

- ne pas avoir à associer systématiquement écologie à punition, contraintes, taxes et avec des campagnes de promotion d'amélioration énergétique discriminatoires

- savoir identifier dans toute mesure dite écologique les effets secondaires d'un déséquilibre des lois de la nature,

- faire définir le cadre de la transition énergétiquepar des spécialistes impartiaux et neutres et compétents

- éviter le piège tendu aux incompétents des technologies périssables

- analyser la santé des entreprises sur une base annuelleet non trimestriellement (saisonnalité des activités, tourisme, transport aérien, viticulture...). Une mauvaise analyse pénalise le « rating bancaire », les levées de fonds et l'attraction boursière.

- apprécier lacréation de valeur par une juste approche financière, comptable et économique,

- mettre un frein à la bétonisation de nos campagnes. Ronds-points et grandes surfaces, et les gigantesques hangars de stockage de produits importés d'Asie ou d'achats internet en transit, contribuent à la désertification de nos campagnes.

- protéger la biodiversité animaleet végétale, maintenir la diversité variétale sans imposer de normes de calibration de la nature

- visiter tous les musées traitant de notre histoire, de nos découvertes, de nos traditions artistiques et manufacturières. Il n'existe plus qu'une seule fabrique de clous et de pointes en Europe, à Creil et classée au Patrimoine Vivant. Le procédé d'élaboration des panneaux de verre églomisé des encadrements des devantures des boulangeries et charcuteries est partiellement perdu. La restauration des antiquités et monuments dégradés montre le potentiel résiduel et l'attrait pour des techniques redécouvertes, prouvant le génie de nos anciens.

- recentrer les études des écoles et grandes écoles techniques et scientifiques sur leur corps demétier et leur spécificité et que le complément de formation managériale ne se substitue pas à la compétence technique et ne trouve son application que lorsque la relève est assurée par la génération suivante de techniciens,

- s'assurer que les avis scientifiques de nos gouvernants ne seront pas pollués par l'opinion, collectée sur les chaines d'information continue et des organismes de sondages qui devraient revoir le sketch de Jean Marie Bigard sur ce thème et l'art d'interroger avec des questions stupides.

-demander à nos politiques de délivrer leurs messages et non ceux formatés par des communicants mimétiques, « manche à air » à la recherche de l'expression courte que pourront retenir les médias pour leurs titres

- demander aux journalistes de poser des questions ouverteset non fermées en proposant la réponse, en y apportant toutefois aucune attention, déjà concentrés sur la question suivante,

- éviter qu'après chaque intervention télévisée d'une personnalité politique, les pseudo journalistes/présentateurs nous expliquent ce que nous aurions dû comprendreet ce qu'il fallait retenir, et qu'eux seuls ont été suffisamment intelligents pour décrypter (entre les mots !)

- ouvrir au public, dans le cadre du développement muséal de Paris, de l'éducation et du rayonnement culturel de la France, les palais et autres hôtels particuliers (payés et entretenus par les contribuables qui en sont collectivement propriétaires) de nos ministères qui pourraient être relogés dans d'anciennes casernes désaffectées et transformables en « campus ministériel »

- forcer nos gouvernants actuels ou futurs candidats à raisonner au-delà des futures échéances électorales. Quand Colbert avait sélectionné les chênes de la Forêt de Tronçais, il pensait à la fabrication de la mature des navires 200 ans plus tard.

- prendre en compte la temporalité de l'industrieet des grands programmes, avec des décisions à effets différés, des retours d'investissement longs, à l'opposé des secteurs virtuels sans inertie et spéculatifs (communication/média)

- réhabiliter l'enseignement techniquesemble une absolue priorité, de l'apprenti à l'ingénieur, y compris dans les écoles d'application (sup-Aéro, Mines, Ponts, Pétrole, Télécoms...). Cette réhabilitation est celle du rééquilibrage d'image entre les fonctions productives et tertiaires, entre les cols bleus et les cols blancs, entre le tangible et la finance, entre les actifs et les assistés perpétuels. Elle est indispensable à la motivation des acteurs.

Au-delà de ces recommandations ciblées sur la réhabilitation du secteur technique et scientifique, dont le succès sera subordonné à la capacité collective de modifier les comportements laxistes, il y en aurait d'autres à caractère plus politique telles que :

- La remise en première ligne du mot « autorité »devenu un gros mot, dans la famille, à l'école, dans l'entreprise, redonner un sens à la notion de hiérarchie, après être passé d'un système vertical pyramidal à une totale horizontalité, presque concave, où la notion de représentativité est rejetée sous le prétexte d'être tous supposés égaux, en instruction, en culture, en résistance physique, en compétence, en intelligence,

- Comprendre que le développement des « services « commerciaux d'après-vente, ne sont que le constat de l'incapacité de produire localement à des coûts (prix de revient) permettant de dégager un profit pour un prix de vente cohérent avec la valeur d'usage du bien, le client étant captif du fournisseur,

- La réflexion faite par un leader des Républicains, rencontré par hasard, me déclarant que la « politique » manquait d'ingénieurs

- En politique, comme dans les centres de recherche, nécessité de mixer jeunes et anciens, inventivité candide des uns et expérience résultant des succès et des échecs des autres,

- Une capacité de gérer les solutions de continuité en période de chocs et de rupture (énergétique, économique, sociale, sociétale, technologique, générationnelle, culturelle, religieuse, politique ...),

- Associer le manuel et l'intellectuel, la main et le cerveau. Les architectes et les ingénieurs ne savent plus dessiner avec un crayon, l'écriture manuscrite disparait derrière le clavier, le pouce remplace l'index comme doigt dominant, la carte mémoire remplace les neurones.

Un enjeu majeur de demain pour retrouver notre liberté altérée par la dépendance à des fournisseurs extérieurs exclusifs, sera de trouver la juste consolidation isostatiquement équilibrée entre les capacités manuelles et intellectuelles, confortées par le développement du numérique qui devra servir de sécurité (assistance, validation, sauvegarde...), à condition que les outils de stockage des données soient éternellement pérennes et que la calibration des algorithmes reste humainement possible. Observons les peintures de Lascaux, les mosaïques de Pompéi, les schémas de Léonard, l'Art figuratif des siècles derniers, pour nous demander ce qui restera comme traces des bases de notre culture (littéraire, artistique, photographique, scientifique...) dématérialisée sur des supports magnétiques ou numériques à courte durée de vie, voire dans les « nuages » non localisables.

De nombreux points évoqués ci-dessus pourraient faire l'objet de développements ultérieurs.