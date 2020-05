Les acteurs de la tech peuvent soutenir les commerçants, voici comment !

Nos commerçants, petits ou grands, sont les piliers de notre vie économique. Ils font la vie de nos villes et de nos villages. Et aujourd'hui, ils sont trop nombreux à être en difficulté.



Le 11 mai, plus de 100.000 points de vente pourraient rouvrir en France après 8 semaines d'arrêt. Pourtant, ce ne sera pas comme avant.



Nos commerçants vont devoir s'adapter, voire se contorsionner, pour répondre aux règles de sécurité sanitaire et faire face aux inquiétudes légitimes des consommateurs. On attend d'eux qu'ils fassent respecter les distanciations physiques de rigueur, qu'ils limitent les contacts pour continuer de lutter contre la propagation du virus. Ils devront aussi rassurer et informer leurs clients.



Il y aura l'inquiétude sanitaire pour eux-mêmes qui seront en première ligne de cette reprise, mais aussi la peur de ne pas revoir leurs clients dans leurs commerces, peur de ne pouvoir écouler ou renouveler leurs stocks, peur de la faillite.



À vous, les commerçants qui n'ont d'autre choix que de garder portes closes,

À vous, les commerçants qui ne rouvriront que partiellement vos portes pour limiter les contacts,

À vous, les commerçants qui allez à nouveau accueillir du public;



Nous avons besoin de vous. Et nous unissons nos forces pour agir et vous accompagner.



Signataires de cette tribune, nous sommes consommateurs et citoyens, mais aussi entrepreneurs du digital, et ensemble nous décidons d'agir, chacun à notre échelle, chacun avec nos moyens, pour aider nos commerçants dès le 11 mai et pour les mois qui vont suivre vers la reprise.



Les technologies que nous avons développées (prise de commande à distance, livraison, paiement sécurisé par téléphone, site e-commerce clé en main, caisse mobile, commerce unifié et bien d'autres) sont autant de solutions qui limitent les contacts physiques pour reprendre une activité en ligne comme en magasin.



Pour les prochains mois qui s'annoncent décisifs, nous nous engageons à faciliter le développement d'un "commerce sans contact" et mettre tous nos moyens au service de la reprise de vos activités en toute sécurité et dans les meilleurs conditions. Chacun des signataires de cette tribune a décidé de faire sa part, et ensemble nous voulons proposer la meilleure trousse à outils pour nos commerçants qui reprendront leur activité lundi. Commerçants, les acteurs de la tech s'engagent dès aujourd'hui à vos côtés.

La liste de nos actions solidaires de mise à disposition gratuite est disponible ici.

