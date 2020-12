Montebourg vs Muselier : « made in France, made in Provence »

Le chantre de la démondialisation, dont les thèses sont relancées par la crise sanitaire, rencontre le président de la région Sud autour de deux convictions. Oui il est possible de réindustrialiser par une démarche volontariste et il faut que cette relance soit verte et innovante pour créer les nouveaux emplois non délocalisables de demain, y compris dans l'agro-industrie. Arnaud Montebourg va ainsi replanter 100 hectares d'amandiers en France et veut installer une casserie dans le Vaucluse. Un débat passionné et passionnant entre deux pragmatiques.