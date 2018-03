Peut-on faire confiance à Poutine pour résoudre le conflit syrien ?

De la reprise d'Alep aux rebelles fin 2016 jusqu'à celle de Deir ez-Zor à l'État islamique un an plus tard, la Russie était pleinement victorieuse dans son soutien au régime de Damas. En ce début d'année 2018, le jeu des alliances s'est compliqué. En effet, son allié turc attaque les Kurdes syriens et son allié iranien est attaqué par Israël, mettant à mal les relations cordiales que Moscou tentait de maintenir avec Jérusalem. Sur le plan international, la Russie bloque le Conseil de sécurité de l'ONU avec des vétos à répétition, empêchant ainsi un projet de résolution pour un cessez-le-feu en Syrie. Cette incapacité de la communauté internationale soulève le constat d'un Poutine à la fois juge et parti.

Pour en débattre, les invités de 28' sont la grand reporter et Prix Albert Londres, Manon Loizeau, le maître de conférence à Science Po, Cyrille Bret, et le professeur de relations internationales à Sciences Po Paris, Bertrand Badie.