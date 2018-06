Pourquoi Geoffroy Roux de Bézieux sera le président d’un Medef rassemblé et moderne

Les adhérents du Medef sont invités à se prononcer le 3 juillet pour celui qui incarnera le mieux, à leurs yeux, une nouvelle ambition pour notre organisation.



Nous, dirigeants d'entreprises, issus de toute la France et représentatifs de la grande diversité de notre tissu productif, appelons à une mobilisation sans faille autour de la candidature de Geoffroy Roux de Bézieux.



Sorti en tête du vote du conseil exécutif le 11 juin dernier, et animé par une vision déterminée de rassemblement et de mobilisation de toutes les énergies utiles pour réussir la transformation de l'économie française et moderniser notre mouvement, Geoffroy Roux de Bézieux est le mieux placé pour construire avec le plus grand nombre un Medef capable d'anticiper et de relever les défis du futur.



L'ardeur réformatrice de Geoffroy Roux de Bézieux, combinée à son souci permanent de respect des équilibres, sera précieuse au moment de transformer notre organisation en un Medef de propositions, résolument tourné vers les territoires et projeté vers l'avenir.



Avec Patrick Martin, et toutes celles et ceux qui ont également décidé d'unir leurs forces aux siennes au cours des dernières semaines (Dominique Carlac'h, Pierre Brajeux et Fabrice Le Saché, Vincent Charpin), Geoffroy Roux de Bézieux doit devenir dans les prochains jours la voix des entrepreneurs !



Plus de 300 dirigeants d'entreprises françaises apportent leur soutien à la candidature de Geoffroy Roux de Bézieux, parmi lesquels :



Stéphane Antiglio, Président d'Autodistribution Group,

Jean-Michel Aulas, Président de l'Olympique Lyonnais,

Lionel Baud, Président Directeur Général de Baud Décolletage,

François Béharel, Président de Randstad,

Pierre Bellon, Fondateur de Sodexo,

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration de Sodexo,

Jean-Michel Berard, Fondateur et Président du Directoire d'Esker,

Patrick Bertrand, Directeur Général d'Holnest,

Richard Bielle, Président du conseil d'Administration de CFAO,

Alain Chauvin, Président Directeur Général de NTN-SNR,

Nicolas de Tavernost, Président du Groupe M6,

Norbert Dentressangle, Président Directeur Général de Dentressangle Initiatives,

Thierry Derez, président-directeur général du Groupe COVEA,

Thomas Derichebourg, Président de Derichebourg Environnement,

Pierre Conte, Président Directeur Général d'Editis,

Philippe Houzé, Président du directoire du groupe Galeries Lafayette

Pierre Donnersberg, Président du directoire de SIACI Saint Honoré,

Jean-Laurent Granier, président-directeur général du Groupe Generali France,

Hervé Gastinel, Président du Directoire du Groupe Beneteau,

André Genton, Président de Porcher Industries,

Raphaël Gorgé, Président Directeur Général de Gorgé Industries,

Didier Le Menestrel, Président de La Financière de L'Échiquier,

Jean-François Lequoy, Directeur général de Natixis Assurances,

Philippe Louis-Dreyfus, Président du Conseil de Surveillance de Louis Dreyfus Armateurs,

Jacques Marcel, Président du Directoire de GCC Group,

Marie-Christine Oghly, Présidente Mondiale de l'association des femmes chefs d'entreprises,

Sylvain Orebi, Président de Kusmi Tea,

Jean-Claude Volot, Président de Dedienne Aérospace.



__________________________________________



Retrouvez la liste complète des soutiens de Geoffroy Roux de Bézieux comme président du Medef en cliquant ce lien.