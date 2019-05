Pourquoi le débat scientifique est devenu impossible : le spectre de Karl Marx

Par Ferghane Azihari et Laurent Pahpy

IDEES. On pensait la polarisation du débat public cantonnée aux sciences humaines : l'identité, l'économie, le genre... Au tour des sciences naturelles d'être gagnées par l'hystérisation où l'invective remplace l'argument. Par Ferghane Azihari et Laurent Pahpy, analystes en politiques publiques à l'Institut de recherches économiques et fiscales (IREF).