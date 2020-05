Propulsées dans le futur du travail, les entreprises réinventent la notion de bureau

Confinement et avènement du télétravail

Les pratiques de travail à distance trouveront un écho dans l'après-covid19 pour plus de la moitié des interviewés d'une récente enquête IFOP. Leurs souhaits : davantage de journées en télétravail et plus de flexibilité dans leur organisation notamment via la suppression du temps de transport.

Pour autant, ce sont près de 4 actifs sur 10 qui estiment moins bien travailler en période de confinement, citant comme frein principal, les échanges professionnels avec les collègues. C'est ainsi un fait : le télétravail imposé à 100 % est vécu de manière inégale. Une chose est sûre, cette crise a mis en exergue les vertus et opportunités des espaces de travail virtuels.

Mais parallèlement, cette expérience poussée et exclusive de l'espace de travail dématérialisé a permis de prendre conscience de l'importance de la dimension humaine, et de la nécessité des interactions physiques et sociales, dans le monde « off-line » du travail. On peut imaginer des modèles d'espaces physiques innovants dans un contexte où se voient renforcées les valeurs de socialisation, de...