Réforme de la PAC : lettre ouverte à Jean Castex

OPINION. Le gouvernement est en train d’acter une réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) - politique pesant plus de 9 milliards d’euros par an - qui ne tient pas compte des recommandations scientifiques et des attentes sociales en matière d’environnement et de climat. Il lui reste cependant un mois pour réviser son projet de PAC à la lumière de récentes évaluations officielles. Par Mathieu Courgeau, président et paysan en Vendée, au nom des 45 organisations membres de "Pour une autre PAC" et de l’UFC-Que Choisir.