Réformer notre système de santé  : l'atout décisif des dispositifs médicaux innovants

A nouveau durement mis à l'épreuve, les personnels soignants, réagissent avec un dévouement et une compétence qui suscitent l'admiration.

Durement impactés, avec des conséquences lourdes sur le plan social et économique, les industriels du dispositif médical ont su se mobiliser dès le début de la crise, aux côtés des soignants et des autorités, pour affronter l'urgence, garantir la continuité des soins, résoudre des équations logistiques inédites.

Alors que l'histoire se répète, la filière des dispositifs médicaux recèle d'un savoir-faire et d'une richesse technologique décisifs en pareille circonstance. Ce mélange d'agilité et d'expertise dessine une vraie réponse, pour un système de santé confronté à de terribles tensions. Assistance technique 24h/24 auprès des services hospitaliers, mise à disposition en libre accès des spécifications de conception de certains respirateurs, solution numérique de partage des données diagnostiques et d'imagerie, logiciel d'optimisation des flux entre patients Covid et non-Covid, et pour répondre à l'afflux des patients vers les services d'urgences, déploiement de solutions de télésurveillance permettant aux patients chroniques de conserver de chez eux le lien avec leurs médecins : autant d'exemples qui illustrent un engagement, une utilité et une détermination au service de l'intérêt général mais aussi la force des synergies et l'apport décisif de l'innovation. Réduire la pression sur notre secteur hospitalier, pour aujourd'hui et pour demain, implique en effet de faire confiance à des solutions technologiques, thérapeutiques et organisationnelles novatrices, pérennes et sûres. Pour placer notre système de santé sur les vrais rails de la modernité, trois leviers stratégiques paraissent déterminants : le développement - indispensable - de la télémédecine pour simplifier les parcours patients, le recours accru à des techniques moins invasives pour libérer des lits et du temps médical, et le déploiement du numérique pour faciliter, grâce à l'intelligence des données, la prise de décision médicale tout autant que l'autonomisation des patients.

Des dispositifs médicaux innovants pour réformer notre système de santé

Rendre notre système plus résilient, le défi est de taille. Les déprogrammations de plus en plus massives que les hôpitaux doivent mettre en place à contre-cœur face à l'ampleur de la deuxième vague le rappellent. Hors de l'urgence sanitaire, relever ce défi contribuera à dégager des marges de manœuvre dont les établissements de santé ont cruellement besoin. Un exemple : dans le champ de l'insuffisance cardiaque, qui représente à lui seul la moitié des hospitalisations évitables en France, le gisement sera considérable si notre système de santé sait déployer les instruments permettant d'anticiper les phénomènes de décompensation et de suivre les patients à distance.

Il n'est pas trop tard pour que notre pays construise enfin une véritable vision stratégique de la santé qui doit reposer sur l'innovation. Ce choix politique, culturel et même sociétal nécessite d'abord de raisonner à la bonne échelle. Car disons-le clairement : l'acte fort et positif du « Ségur de la Santé », ne propose les fondements d'une vision qui demeurent encore trop centrés sur l'hôpital. Ces fondements doivent être complétés par une vision systémique misant notamment sur l'apport des nouvelles technologies et en faisant donc de l'innovation « l'alliée » de notre devenir sanitaire.

Pour bâtir cette vision stratégique de la santé dont notre pays a besoin, la cohérence est clé. Or, force est de constater que les signaux que renvoient les autorités gouvernementales sont ambivalents : d'un côté, une vraie volonté politique, un discours d'ouverture et un dialogue avec les industriels que la crise a intensifiés.

Mais de l'autre côté, un système de santé excessivement cloisonné et des technologies médicales innovantes « lestées » par des process mécaniquement calqués sur ceux qu'on applique traditionnellement au secteur du médicament. Confusion que reflète notamment le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, pure continuité de celui de 2020 : celui-ci avait intégré un dispositif comptable de régulation budgétaire dit « clause de sauvegarde » pénalisant en premier lieu et contre-intuitivement la diffusion des technologies innovantes. C'est pourquoi nous portons la vision d'une « clause de régulation » qui permettrait de sanctuariser l'accès à l'innovation, conjuguant l'aspiration affichée par les pouvoirs publics de tirer les enseignements de la crise en transformant le système de santé, et l'ambition de promouvoir la France comme terre d'innovation, singulièrement dans le domaine de la santé.

Donnons corps aux orientations données par le gouvernement lors du Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) de juillet 2018, selon une approche alors équilibrée, dynamique et co-construite entre le service public de la santé et les industries du secteur. Et comment ne pas se souvenir du cap, plus récent encore, fixé par Jean Castex, soucieux d'améliorer « la qualité des prises en charge et, ce n'est pas un gros mot, l'efficacité et l'efficience de notre système de soins » ?

____

(*) Au nom de l'APIDIM - l'Association pour la Promotion de l'Innovation des Dispositifs Médicaux :

Philippe Emery, Président d'Abbott France

Francis Lemoine, Président d'Allergan France

Eric Thepaut, Président de Boston Scientific EMEA

Bénédicte Garbil, Directrice générale d'Edwards Lifesciences France

Clément Cabanes, Président de Guerbet France

Christophe Duhayer, Président de Johnson & Johnson Médical France

Laurence Comte-Arassus, Présidente de Medtronic France

David Corcos, Président de Philips France

Amariutei, Directeur Gérant de WL Gore et Associés France

