Télétravail : la politique de l’autruche n’est plus une option

Force est de constater que nombre d'entreprises n'en jouent toujours pas le jeu ; les articles de presse et témoignages se multiplient sur ces organisations qui refusent encore de démocratiser le télétravail, sans raison, et au grand dam de leurs employés. Culture du présentéisme, absence de confiance, rigidités de la hiérarchie, managers méfiants ... voilà certaines des explications culturelles que l'on met aujourd'hui en avant pour expliquer « l'exception française » en matière de télétravail pendant cette pandémie. On pourrait dire aussi que l'on a préféré faire l'autruche, cette tendance que nous avons à ignorer les informations perçues comme négatives dans l'espoir d'éviter la situation risquée, plutôt que d'apprendre à faire confiance et sortir de sa zone de confort.

Après un confinement strict qui les a épuisés, de nombreux Français se sont laissés séduire par la politique de l'autruche. Ils ne voulaient tout simplement plus entendre parler de restrictions et de sacrifices. Mais en l'occurrence, venant des entreprises, des syndicats et du gouvernement, cette manière de faire a présenté un autre avantage significatif : elle a permis d'éviter d'avoir à faire les efforts nécessaires pour se transformer et se remettre en question. C'est plus commode de ne pas opérer une transition numérique, ne pas s'équiper ou équiper ses collaborateurs/collaboratrices pour le travail à distance, ou ne pas transformer la nature de son management. Pourtant, ce sont bien les entreprises innovantes qui ont été le mieux armées pour faire face à la crise. Avec des méthodes taillées pour l'imprévu, des outils pour décider et agir vite, et une culture managériale agile, elles ont eu les réflexes appropriés et su anticiper les tendances.

Le présentéisme, une exception française, fait de la résistance

Pendant l'été et en septembre, le télétravail a reculé en France davantage que chez nos voisins. Alors que les bureaux de la City londonienne sont restés vides, ceux des entreprises françaises ont rapidement retrouvé une bonne partie de leurs salariés. Le « présentéisme à la française » a fait de la résistance. Il existe plusieurs explications culturelles à ce « présentéisme » qui ne sont pas toutes négatives. Par exemple, le rôle des repas dans la vie professionnelle est plus grand en France : on aime bien manger et partager de longs déjeuners avec ses collègues. Entre collègues et partenaires de travail, la confiance à la française est plus « affective » que « cognitive », c'est-à-dire qu'elle dépend des sentiments de proximité affective que l'on construit autour de moments partagés. Une autre explication tient à la nature de la communication dans la culture française, où le « contexte » joue un rôle plus important.

Un management par la défiance

Hélas, certaines explications sont plus négatives. Il s'agit tout simplement d'un manque de confiance de la part des entreprises vis-à-vis des salariés. Il existe à propos du télétravail un écart surprenant entre la perception des employés et celles de leurs managers : en moyenne, les salariés en voudraient plus tandis que les managers en voudraient (beaucoup) moins.

La plupart des sondages réalisés pendant et après le confinement ont montré que les actifs souhaitaient télétravailler davantage après la pandémie. La nature du leadership à la française est plus hiérarchique qu'égalitaire. Il y a donc plus de distance (de pouvoir) entre un patron et ses subordonnés. Et la communication doit impérativement suivre les voies hiérarchiques. Le statut compte énormément, les attributs du pouvoir aussi. Or le télétravail « aplatit » naturellement la hiérarchie et gomme (certains) attributs du pouvoir. La rigidité statutaire rend le télétravail moins efficace et plus désagréable. Tout cela explique l'extraordinaire augmentation des « solutions » de contrôle des salariés à distance : captures d'écran, surveillance de la navigation, réunions Zoom en continu...

Le télétravail, un potentiel facteur de transformation culturelle en France ?

Il y a déjà plus de dix ans, les chercheurs Yann Algan et Pierre Cahuc ont publié un livre intitulé La société de la défiance : Comment le modèle social français s'autodétruit, qui semble être toujours tristement d'actualité. Les auteurs y font référence à une étude intitulée World Values Survey, qui indique que les Français sont moins nombreux que les autres populations européennes à déclarer faire confiance aux autres.

Pour les auteurs, c'est le modèle social qui est en cause : « la volonté originelle de concevoir un système universaliste, dans lequel tout le monde bénéficie des droits sociaux, a achoppé sur les revendications corporatistes qui ont fait perdurer des régimes spécifiques », « cela a installé un système opaque et inéquitable ».

Par ailleurs, pour eux, l'école française reste un « archétype de l'enseignement vertical », ce qui explique aussi pourquoi l'univers professionnel français est « hiérarchisé à l'extrême ». Le manque de coopération entre élèves façonne plus tard les relations de travail.

La pandémie et les problèmes du confinement révèlent que nous ne sommes pas sortis de ces difficultés, et que tout est lié (l'éducation et le monde du travail). Les ratés du télétravail sont l'une des manifestations visibles de notre culture de la défiance qui explique (en partie) pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Espérons qu'à la faveur de cette crise, le télétravail sera demain un facteur de transformation culturelle.