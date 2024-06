« Un vote utile dès le premier tour » (par Franck Leroy, Renaud Muselier, Édouard Philippe et des élus locaux)

Avec près de la moitié des votes en faveur des extrêmes, les Françaises et les Français ont clairement manifesté leur sentiment de colère et d'abandon ainsi que leur refus de l'impuissance publique lors des élections européennes du 9 juin.

Nous, élus locaux, maires, présidents d'intercommunalité, présidents de département, élus départementaux, présidents de Région et élus régionaux, nous avons toujours été en première ligne et à l'écoute de nos concitoyens. Nous partageons leurs préoccupations du quotidien, leur souhait de vivre dignement de leur travail, leurs aspirations pour leurs enfants, mais également leur inquiétude face à l'avenir. Nous portons une ambition commune transpartisane pour améliorer la sécurité et le pouvoir d'achat des Français, pour réduire les inégalités à la racine, pour atteindre le plein-emploi, en continuant à être le pays le plus attractif d'Europe, et pour préserver notre environnement.

Lire aussiAprès les européennes, la jeunesse française se déchire

Nous, élus locaux, garants de garants de la démocratie locale, appelons à un sursaut républicain. Les extrêmes, à la recherche de boucs émissaires prétendument responsables de tous les maux de notre société, ne peuvent être une solution pour la France, qui serait fracturée dans nos territoires et déclassée sur la scène internationale. Nous ne pouvons nous résoudre à laisser leurs idées gangrener nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Le vivre-ensemble ne peut se construire dans l'outrance et la violence, en instrumentalisant les craintes. Au-delà de nos sensibilités politiques, nous défendons les valeurs de la République, de Jean Jaurès au général de Gaulle, pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi et devant les promesses républicaines.

Nous, élus locaux, garants de la démocratie locale, appelons à un sursaut républicain

Nous, élus locaux, savons que les programmes irréalistes et démagogiques des extrêmes, non financés, n'engendreront que déconvenues et amertume. Des programmes où les territoires n'existent pas, où la ruralité est niée, où les quartiers sont relégués et où les élus apparaissent écartés. Des programmes simplistes qui affaibliront inévitablement les classes populaires et les classes moyennes. Des programmes où les territoires deviendront des variables d'ajustement d'idéologies mortifères. Nous appelons à faire le choix, d'une part, de la capacité d'agir, en apportant des réponses concrètes et responsables, autour de projets locaux pour le quotidien. Et, d'autre part, le choix de l'ambition et de la modération, du vote utile dès le premier tour. Avec toutes les bonnes volontés, nous appelons à défendre avec confiance une République enracinée au plus près des citoyens et de nos territoires. Le 30 juin, c'est la République qui doit gagner, pas les extrêmes !

>> Retrouvez la liste complète des signataires sur cette page ou bien ci-dessous en PDF :