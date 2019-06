Une nouvelle page pour la Tech chinoise

Les sanctions américaines contre Huawei illustrent encore une fois à quel point le président Trump peut surprendre le monde entier. Interdiction d'accès aux services - dont Android - et au magasin d'applications de Google pour ses futurs appareils ; arrêt, « jusqu'à nouvel ordre », de la fourniture de puces par plusieurs fabricants de semi-conducteurs comme Intel, Qualcomm ou Broadcom ; suspension des relations avec Huawei par la firme britannique ARM, spécialisée dans les technologies de basse consommation : le groupe chinois affronte une série de blocages et se retrouve sous une pression maximale de la part des États-Unis. Créé en 1987 à Shenzhen, Huawei est perçu en Chine comme une marque nationale et représente une fierté chinoise.

Parmi les multinationales du pays, c'est celle qui est allée le plus loin dans ses ambitions internationales : en 2018, son chiffre d'affaires a atteint 105,2 milliards de dollars, dont 48 % réalisés en dehors de la Chine ; il a livré plus de 200 millions de smartphones dans le monde. Un grand nombre de Chinois sont donc agacés, voire indignés par les sanctions américaines. Sur les réseaux sociaux chinois, on ressent un fort sentiment de...