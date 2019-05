Huawei au cœur d’une nouvelle guerre froide technologique

À l'ouest, les États-Unis défendent un Internet ouvert, accessible à tous, où chacun est libre d'innover, de s'exprimer librement. Le modèle américain repose sur ses fameux Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple). Au fil des années, ils sont devenus des mastodontes grâce à des services et applications plébiscités à travers le globe. L'Europe, qui n'a pas de géants du Net, s'est fait coloniser et a mué en grand utilisateur des Google, Youtube, Facebook et autres Netflix. À l'est, la Chine défend une tout autre vision d'Internet. Depuis 2008 et les Jeux olympiques de Pékin, l'empire du Milieu a choisi une autre voie : Pékin veut garder la main sur la Toile, tout contrôler, cadenasser, et avoir un œil sur ce qui s'y dit comme sur ce qui s'y fait.

En Chine, les services phares des Gafa y sont souvent bloqués, censurés ou interdits. Ils sont remplacés par ceux des géants du Net locaux : les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi). Lesquels ont connu un essor et un succès fulgurants dans le pays grâce à l'immensité du marché chinois. L'usine du monde est désor- mais en pointe dans le numérique. Elle ne se contente plus de copier les technologies occidentales, elle développe les...