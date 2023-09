French Days : Cette trottinette électrique pliable est idéale pour tous vos déplacements

La trottinette électrique est l'équipement indispensable pour se déplacer en ville. Parfaite pour se rendre au bureau ou à un rendez-vous sans polluer, elle est plébiscitée pour son côté pratique et nomade. Dites adieu aux transports en commun et profitez d'une balade en plein air pour aller travailler ou vous promener en ville. Avec les French Days, Cdiscount propose des réductions sur une sélection d'articles. L'occasion de s'offrir une trottinette électrique au meilleur prix.

Une très bonne autonomie de 35 kilomètres

D'une puissance de 500 watts, la trottinette électrique iScooter fait partie des meilleurs rapports qualité-prix. Disponible à moins de 350 € pendant une durée limitée grâce aux French Days Cdiscount, ce mode de transport doux rend vos trajets plus agréables. Il possède une batterie de 10 Ah avec des piles rechargeables au lithium pour une autonomie de 35 kilomètres environ. Cette trottinette est équipée d'un système de récupération d'énergie pour prolonger l'autonomie et la durée de vie de sa batterie.

Commander la trottinette électrique iScooter

Stabilité, sécurité et performance

Avec son moteur d'une puissance de 500 watts, cette trottinette électrique pliable combine puissance et performance. Dotée d'un cadre conçu en acier de qualité, elle dispose d'un double système de freinage avec freins électroniques à disque. Ses pneus larges à double nid d'abeille et traction avant vous assurent un maximum de stabilité pour une sécurité optimale sur la route. Grâce à ses amortisseurs avant et arrière doubles, vous profitez d'une conduite douce et fluide, y compris sur les reliefs. Quant à ses phares et feux de freinage, ils vous garantissent un maximum de sécurité la nuit, par temps de pluie ou de brouillard, mais aussi lorsque vous manquez de visibilité.

En promotion sur Cdiscount, la trottinette électrique ISCOOTER intègre un écran LED haute définition. Celui-ci vous permettra de visualiser rapidement la vitesse en fonctionnement, mais aussi le niveau de charge restant. Cet équipement dispose de l'application dédiée iScooter. Téléchargeable gratuitement, elle permet d'activer le démarrage ou le verrouillage de l'appareil.

Commander la trottinette électrique iScooter

En plus des remises des French Days, les membres Cdiscount à Volonté peuvent profiter de 20% de réduction supplémentaire grâce au code MP20CD. C'est le moment de s'équiper !