Banques : BBVA sort l’artillerie lourde et lance une OPA hostile sur Sabadell, le gouvernement espagnol voit rouge

L'offre d'achat amicale de la banque espagnole BBVA sur sa rivale Sabadell devient hostile. Et politique puisque le gouvernement espagnol s'en mêle. Ce jeudi, trois jours après le rejet de son offre de fusion amicale, BBVA, deuxième banque espagnole en termes de capitalisation boursière (60 milliards d'euros) et de nombre de clients (74,1 millions) a annoncé lancer une offre publique d'achat (OPA) hostile, sur la quatrième banque d'Espagne (9,8 milliards de capitalisation, 20 millions de clients). Près de quatre ans après une première tentative de rapprochement ratée, l'opération, si elle aboutissait, donnerait naissance à un géant bancaire européen capable de rivaliser avec Santander, première banque espagnole avec 72 milliards d'euros de capitalisation et 166 millions de clients, mais aussi avec les autres géants européens, comme HSBC ou BNP Paribas.

Sabadell valorisée à 11,5 milliards d'euros

Cette OPA se fait donc dans les mêmes conditions que la proposition de mariage refusée par le conseil d'administration de Sabadell, à savoir un échange d'une action nouvelle de BBVA contre 4,83 actions Sabadell, qui valorise cette dernière à près de 11,5 milliards d'euros. Jugée « extraordinairement attractive, de nature à créer une entité de plus grande envergure » par le président de BBVA, Carlos Torres, l'offre a été jugée au contraire insuffisante par l'organe de direction de Sabadell, qui estime qu'un tel mariage, serait contraire à ses intérêts mais aussi à ceux de « ses actionnaires » qui n'aurait que 16% du capital de la nouvelle entité, de ses « clients » et de ses « salariés ».

L'offre est donc entre les mains des actionnaires de Sabadell eux-mêmes. La banque originaire de Catalogne n'a pas d'actionnaire de contrôle mais une multitude d'actionnaires ne dépassant pas 4% du capital, dont de grands fonds d'investissement. En tout cas, l'OPA a été accueillie favorablement à la Bourse de Madrid en ce qui concerne Sabadell, dont le titre gagnait 3,47% à 09H50 GMT. L'action BBVA, à l'inverse, perdait 5,95%.

Le gouvernement est contre l'opération

Mais pas par le gouvernement de gauche espagnol qui s'est immédiatement invité dans le dossier. La numéro trois de l'exécutif, Yolanda Diaz, ministre du Travail et cheffe de file de la plateforme d'extrême gauche Sumar, est montée au créneau contre cette offre jugée « contraire aux intérêts » de l'Espagne car elle « détruirait de nombreux emplois », renforcerait « l'oligopole » bancaire et reviendrait à « tuer Sabadell au seul profit des fonds d'investissement étrangers qui détiennent BBVA ». De son côté, le ministre de l'Economie Carlos Cuerpo a prévenu que le gouvernement aurait « le dernier mot lorsqu'il s'agira d'autoriser l'opération » qu'il « rejette tant sur le fond que sur la forme », sans détailler concrètement les marges de manoeuvre de l'exécutif pour bloquer l'opération.

Les syndicats de salariés s'inquiètent des conséquences sur l'emploi, mais aussi sur les services offerts aux clients dans un marché concentré autour d'une poignée de groupes. Cette OPA « pourrait être la première d'une nouvelle phase de concentrations, motivées par l'exubérance des profits, qui aggraverait les problèmes de concurrence » et « d'exclusion financière », a jugé dans un communiqué le syndicat Commission ouvrières. Pour rappel, le secteur bancaire espagnol a connu une importante consolidation depuis la crise financière de 2008, marquée par la quasi disparition des caisses d'épargne régionales. Ce phénomène s'est traduit par des dizaines de milliers de suppressions d'emplois.

