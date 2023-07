Top 3 des meilleurs vélos électriques à moins de 1000 €

Avec les aides gouvernementales, les vélos électriques sont toujours plus accessibles. Il existe des formules endurantes et pratiques tombant régulièrement sous la barre des 1 000 €. Nous en avons sélectionné 3 parmi les meilleures marques du moment. Cela vous aidera à choisir le modèle dont vous avez besoin.

Le Vélobécane Easy 26", la valeur sûre pour toutes les situations

La gamme Vélobécane fait partie des références pour les utilisations courantes. Ce modèle est une solution à la fois manœuvrable et confortable grâce à son cadre 26". Produit en France, il est réalisé dans de l'acier au carbone, un matériau léger et robuste. Ses 7 vitesses lui confèrent une assistance polyvalente face à n'importe quel relief.

Son autonomie de 40 kilomètres et le moteur brushless vous permettront de couvrir de grandes distances sur une seule charge. Avec un avantage supplémentaire : sa batterie est amovible. Vous pourrez la retirer et la recharger bien au chaud dans votre logement.

Le Vélobécane 26" comprend des éléments supplémentaires et utiles en ville. Il dispose d'un enjambement bas, vous permettant d'en monter et descendre aisément. Il comprend aussi un porte-bagages à l'arrière incontournable pour ramener quelques courses chez vous. L'éclairage LED se chargera d'assurer votre sécurité de nuit.

Les plus :

Un best-seller, au top en ville ;

Enfourchement bas ;

Bonne autonomie et batterie amovible.

Les moins :

Encombrant dans les transports en commun.

Commander le Vélobécane Easy 26"

Le Xiaomi Mi Smart, idéal pour les milieux urbains

En ville, le vélo ne suffit pas toujours. Il devient parfois nécessaire d'avoir recours aux transports en commun. Les vélos électriques sont aussi des engins lourds et encombrants. Avec son Mi Smart, Xiaomi présente une solution à tous ces problèmes.

Il s'agit d'un vélo électrique pliant. Lorsque vous ne l'utilisez pas, l'engin prend beaucoup moins de place. Il pourra vous accompagner dans les transports sans difficulté. Son poids de 14,5 kilos vous permet de l'emporter partout, y compris dans les escaliers du métro ou dans le coffre de votre voiture. De cette façon, il constitue une solution très intéressante pour les balades ponctuelles.

Malgré son gabarit réduit, le vélo électrique de Xiaomi affiche une très bonne autonomie de 45 kilomètres. Il convient pour les trajets urbains et périurbains. Un module intégré à son guidon présente toutes les informations importantes, comme la vitesse ou la charge restante. Son assistance électrique inclut trois modes : facile, standard et rapide.

Les plus :

Prend très peu de place ;

Agréable même sans assistance ;

Bonne autonomie.

Les moins :

Moins confortable face aux aléas de la route.

Commander le Xiaomi Mi Smart

Le Jeep Hartrail E-Bike, le must have des amateurs de plein air

Nous avons aussi choisi un vélo électrique à destination des sportifs. Le Jeep Hartrail propose une autonomie élevée (80 kilomètres). Adapté aux périples les plus longs, il pourra aussi vous accompagner dans vos expériences entre ville et chemins. Sa batterie est remplaçable et verrouillable, fait office d'antivol.

Il s'agit d'un vélo tout-terrain. Ses pneus 27,5" sont conçus pour encaisser les chocs de terrains accidentés. Avec le moteur 250 W fournissant jusqu'à 80 Nm de couple, ils conviendront à des pratiques de type cross-country et marathon. Son cadre en aluminium léger vous assure des efforts réduits et une bonne résistance lors des accidents. La marque l'a aussi pourvu de freins à disque, plus efficaces.

Pour plus de confort, son dérailleur Shimano comprend 8 vitesses. Au guidon, le Jeep Hartrail comprend un écran digital affichant toutes les informations importantes durant l'effort.

Les plus :

Très grande autonomie ;

Un cadre robuste et léger à la fois ;

La batterie verrouillable par clé.

Les moins :

Plus lourd (27 kilos).

Commander le Jeep Hartrail E-Bike

Vous connaissez maintenant les meilleurs modèles de vélos électriques pour moins de 1 000 €. En plus de choisir votre engin, n'oubliez pas les accessoires pour l'accompagner en toute sécurité. Le casque de vélo reste indispensable. Vous pouvez prévoir une montre GPS ou une gourde pour vos prochains déplacements.