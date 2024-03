Comment la Bourgogne-Franche-Comté veut attirer les touristes en 2024

Le tourisme pèse lourd dans l'économie de la Bourgogne-Franche-Comté : près de 14 millions de nuitées marchandes en 2022, soit plus de 4,5 milliards d'euros injectés sur le territoire, selon les chiffres de BFC Tourisme. Ce qui représente plus de 6% du produit intérieur brut et jusqu'à 40.000 emplois non délocalisables en haute saison. Depuis la crise sanitaire, la fréquentation repart à la hausse. Selon les derniers chiffres disponibles, les nuitées ont augmenté de 20,6% entre 2021 et 2022 dans la région (source : Orange Flux Vision Tourisme). « Les clientèles françaises et internationales, notamment les Américains, sont de retour dans la région, à l'exception des Asiatiques, freinés par le ralentissement des autorisations de visas par le gouvernement chinois », constate Sophie Ollier Daumas, directrice générale de BFC Tourisme.

A l'heure où le tourisme de masse n'a plus la cote et où les touristes se tournent davantage vers des destinations durables et responsables et prônent davantage le slow tourisme et l'écotourisme, la Bourgogne-Franche-Comté coche pas mal de cases.

Une région, trois destinations

Depuis la fusion des régions, pas facile de communiquer sur ces deux entités qui avaient leur identité forte. « Beaucoup d'argent public avait été versé pour faire connaître ces marques de destination : la Bourgogne, les montagnes du Jura et les Vosges » rappelle Sophie Ollier Daumas. « Aussi, nous avons incité les élus à réfléchir car il était impossible de faire la promotion de la Bourgogne-Franche-Comté à travers le monde... », poursuit-elle. Afin de ne pas pénaliser l'une au profit de l'autre, et de gaspiller l'investissement des années précédentes, la stratégie régionale a été de garder la marque Bourgogne, bien identifiée à l'international, ainsi que les deux autres marques de la Franche-Comté : les montagnes du Jura et le massif des Vosges.

Les montagnes du Jura @Laurent LEPEULE

Des outils pour les professionnels

Les quatre grandes filières emblématiques de la région (itinérance, oenotourisme et gastronomie, patrimoine, tourisme d'affaires) et les atouts majeurs comme les huit biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO (ce qui la place en 2ème position après l'Occitanie en termes de biens Unesco), les trois parcs naturels régionaux et le parc national contribuent au rayonnement de la région, en France et à l'international. Mais il ne suffit pas de posséder des pépites pour capter les touristes, il faut aussi que les professionnels du secteur soient à la hauteur. « L'une des missions de BFC Tourisme est d'aider les professionnels à se structurer et à mieux se faire connaitre », souligne Sophie Ollier Daumas. « Pour cela, l'association a développé des compétences d'ingénierie et d'accompagnement des professionnels en pilotant des diagnostics marketing qui s'appuient sur l'expertise Atout France, en lien avec le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs », poursuit celle qui est également présidente du pôle campagne chez Atout France. En parallèle, des études ont été menées, via l'Observatoire régional au sein de BFC Tourisme. Les données chiffrées servent en partie à accompagner les investisseurs dans la région. Par exemple, le Château de Gilly-les-Citeaux qui a été racheté par les Sources Caudalie.

Le tourisme d'affaires

La filière du tourisme d'affaires en BFC est une filière dynamique puisqu'elle enregistre près de 51 % des nuitées sur le territoire. BFC Tourisme a ainsi développé une plateforme de valorisation de l'offre séminaires, événements et palais des congrès avec plus de 140 partenaires répertoriés. Refondue en 2024, elle valorise désormais l'ensemble de l'écosystème du tourisme d'affaires, rassemblés sous une bannière unique avec la possibilité́ de faire son devis en ligne avec réponse sous 48h. « Si la réponse n'est pas apportée dans les 48 heures par le professionnel concerné, nous nous mobilisons pour trouver une solution au client potentiel », souligne Sophie Ollier Daumas.

Plateau des Mille Etangs dans les Vosges @Ludovic_CAILLOT

Continuer de miser sur le tourisme intra régional

Après le période du Covid et à la demande des élus, BFC Tourisme avait travaillé sur une campagne à destination des habitants, afin que ceux-ci s'approprient cette nouvelle région sous la bannière du slogan « Sortez chez vous ». Prenant ainsi le contrepried d'une campagne qui avait été initiée pendant la crise sanitaire, à l'époque du « Restez chez vous ». Ce dispositif fait désormais partie intégrante de la stratégie régionale. « Nous avons vraiment franchi une nouvelle étape sur le tourisme intra régional qui est une vraie dynamique pour le territoire », confie Sophie Ollier Daumas. « Nous avons des offres qui sont faites spécifiquement pour les habitants afin de leur rappeler tout ce qu'ils peuvent découvrir, à proximité de chez eux », poursuit-elle.

Ciné-tourisme : une opportunité pour la région

En 2024, BFC tourisme intègre le bureau d'accueil des tournages au service de l'attractivité́ des destinations. Une opportunité pour créer encore davantage de synergies entre le tourisme et le septième art. « La région est une sorte de mini concentré de la France, voire du monde », s'enthousiasme Sophie Ollier Daumas. « Certaines forêts du Morvan ou du Jura peuvent faire penser à des paysages du Canada, par exemple », s'amuse-t-elle.

En 2023, 48 projets ont été tournés, représentant 501 jours de tournages. Et 2024 s'annonce particulièrement florissante. « L'enjeu de cette année est d'avoir plus de décors référencés et de prendre en compte les spécificités paysagères de chaque destination, identifiables à l'écran », souligne Sophie Ollier Daumas. BFC Tourisme sera présent lors du Festival de Cannes, afin de promouvoir ses paysages auprès des réalisateurs et producteurs.

2024 : profiter du focus JO

Cet été, la région accueillera deux évènements importants : le passage de la flamme olympique, et le passage du Tour de France et du Tour de France féminin. Les Jeux Olympiques pourraient également rayonner dans la région et BFC Tourisme compte capitaliser sur ce focus France. « Nous avons convaincus les tours opérateurs et les agences de voyage qui souhaitaient envoyer leur clientèle en France pendant la période des Jeux olympiques, qu'une région comme la nôtre, qui n'avait pas d'épreuves, n'était pas un handicap, bien au contraire ! », confie Sophie Ollier Daumas. En Bourgogne-Franche-Comté, les professionnels du secteur ont joué le jeu et n'ont pas augmenté leurs tarifs. « Les touristes peuvent découvrir Paris avant ou après la période des JO, et ainsi profiter d'être en France pour faire un détour en Bourgogne, sans avoir les inconvénients tarifaires » poursuit-elle.