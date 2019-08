Energies renouvelables : les Glénan, micro-labo à ciel ouvert

Cadre naturel exceptionnel situé au large de Bénodet, l'archipel des Glénan est peu peuplé mais accueille jusqu'à 3."000 touristes par jour l'été. Depuis toujours confrontées à la question de leur autonomie (alimentation en énergie, eau potable, eaux usées, déchets), ces îles, non reliées par câble au continent et qui abritent quelques demeures, un restaurant, ainsi qu'une école de voile et un centre de plongée réputés, négocient avec la nécessité de préserver leur espace naturel et celle de se passer du fioul. Alimentée depuis 1973 par un groupe électrogène, l'île de Saint-Nicolas des Glénan a successivement accueilli une première éolienne de 15 kW en 1992, puis ses premiers panneaux photovoltaïques dans les années 2000.

Suppression du groupe électrogène

Aujourd'hui, le projet du territoire de Fouesnant, porté par le maire, Roger Le Goff, en partenariat avec Enedis, est d'intégrer pleinement le changement climatique : en 2017, l'électricité consommée à Saint-Nicolas était pour moitié produite par l'éolienne et les panneaux solaires. À la fin 2019, les énergies renouvelables représenteront 90 % de l'alimentation.

L'an passé, la mairie de Fouesnant a investi 100.000 euros dans la...