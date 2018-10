Rennes Métropole : les habitants apprécient le vélo longue distance

Pour Rennes Métropole, le passage à l'électrique est un enjeu fort de la mobilité durable. Mais ce n'est pas le seul. Identifiée au plan national pour sa politique ambitieuse en matière de transports publics et de déplacements (premier poste de dépenses), la métropole, qui accueille 6.000 nouveaux habitants par an, affiche sa détermination à susciter et à accompagner la révolution des usages, notamment celle de la voiture solo. Abandon des bus thermiques à horizon 2028-2030, promotion du covoiturage et réduction du trafic routier de 10% en 2030, ouverture d'une deuxième ligne de métro à l'automne 2020 : Rennes réfléchit aussi à l'ouverture de voies dédiées aux bus et aux covoiturages, au prolongement de la future ligne B du métro ou encore au décalage des horaires d'école et de travail pour fluidifier le trafic.

En matière de transition écologique, Rennes Métropole qui a lancé un plan climat de 350 millions d'euros pour diviser par deux les gaz à effet de serre à l'horizon 2030, cherche surtout à s'inscrire comme « le territoire de référence sur la mobilité de demain ». En mars dernier, lors du premier événement InOut sur les mobilités intelligentes, Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole, soulignait « qu'innover aujourd'hui, inventer et proposer de nouvelles manières de se déplacer dans des véhicules plus propres, plus partagés, moins nombreux, c'est se mettre à l'abri de devoir contraindre demain. »

Réalisés à l'échelle de Rennes Métropole, les premiers résultats de l'enquête 2018 des déplacements des ménages en Ille-et-Vilaine, dévoilent les premiers effets de cette politique. Dix ans après la précédente, l'étude indique que les habitants de Rennes Métropole, qui réalisent 1,5 million de déplacements par jour, plébiscitent la marche, le vélo et les transports.

Quatrième métropole pour l'usage du vélo

Après Strasbourg, Grenoble et Bordeaux, Rennes est devenue la quatrième métropole où l'usage du vélo est le plus important. Mais cette pratique connaît une évolution. La part modale du vélo reste stable à Rennes, mais elle baisse légèrement sur la métropole. L'enquête souligne cependant que « les distances parcourues à vélo par les métropolitains augmentent de manière significative (+34% entre 2007 et 2018) ».

Sur les distances entre 3 et 10 km, le nombre de déplacements à vélo a doublé depuis 2007, en lien avec le développement de l'usage du vélo à assistance électrique. En revanche, sur des distances inférieures à 3 km, les habitants délaissent le vélo au profit de la marche à pied (+ 11% sur Rennes, + 56% dans la métropole). Pour 11% des Rennais et 7,1% des métropolitains, l'usage du vélo s'affirme également sur les déplacements domicile-travail.

Plus de transports en communs, la voiture reste au garage

Plus globalement, dans un contexte de stabilité du nombre des déplacements (+ 6% de hausse sur dix ans mais augmentation de 8% de la population), la part modale de la voiture a diminué significativement au profit des transports collectifs. Autant pour les Rennais que pour les métropolitains. L'étude évalue ainsi la baisse des déplacements motorisés à 32.000 par rapport à 2007. Rennes se place même dans le peloton de tête des métropoles où l'utilisation de la voiture représente désormais moins de la moitié des déplacements. Les Rennais réalisent plus de 40% de leurs déplacements à pied.

« Malgré la hausse de population, le nombre de déplacements réalisés par les habitants de la métropole a baissé entre 2007 et 2018 » rapporte l'enquête. « En moyenne, un habitant de Rennes Métropole effectue davantage de déplacements à pied et en transports en commun qu'un habitant du reste du département. »

Le choix de laisser ou pas son automobile au garage a été facilité par l'augmentation de 33% de l'offre de bus et de métro sur dix ans. En conséquence, la part modale du transport collectif a progressé à la fois pour les Rennais (+ 1.3 points) et pour les métropolitains (+ 0.2 point). Cela représente 26% de voyages supplémentaires effectués chaque jour sur le réseau Star par les métropolitains hors Rennes. Entre Rennes et les autres communes, plus d'un déplacement sur cinq est ainsi réalisé en transports collectifs (21,9% en 2018 contre 17,4% en 2007).

Ambition XL de Rennes en faveur du vélo

Pour Rennes Métropole, cette enquête offre de précieux éléments d'évaluation des dispositifs et des politiques menées en matière de transports et de mobilité douce ou durable. « Deux ans avant la mise en service de la ligne B du métro, ils laissent préfigurer la continuité d'une dynamique positive bien installée », s'est d'ailleurs félicité Jean-Jacques Bernard, vice-président de Rennes Métropole délégué aux transports et aux déplacements, lors d'une rencontre avec la presse en septembre.

L'étude va aussi contribuer à alimenter les réflexions de la métropole dans le cadre du nouveau plan de déplacements urbains qui sera arrêté en fin d'année. La collectivité étudie notamment les futurs aménagements cyclables et les alternatives à la voiture solo. Quant à la ville de Rennes, elle a pour sa part exprimé son « ambition XL en faveur du vélo », et son souhait de se doter d'un réseau Réseau express vélo de 16 km qui permettra de relier les quatre coins de la ville en 15 minutes.