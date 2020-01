Cette petite ville des Vosges abrite un incubateur dédié à la blockchain

Un incubateur de startups dédié à la blockchain, dans une petite commune de 5.000 habitants ! À Vittel, les 80 membres de l'association d'entreprises EcoPlaine ont vu grand. L'économie locale est dominée par Nestlé Waters (1.000 salariés), la fromagerie l'Ermitage (1.100 salariés et coopérateurs) et le Club Med. Autrement dit, essentiellement de l'agroalimentaire et du tourisme.

« Nous voulons sortir de cette monoindustrie », explique Thomas Léger, secrétaire d'EcoPlaine.

Après un cursus dans le renseignement militaire, ce jeune entrepreneur a fondé sa startup, Darkstrategic, spécialisée dans les services de la blockchain et orientée vers le développement durable.

Depuis avril 2019, il est l'un des premiers résidents de Blockchain Valley Vittel : 350 m2 de bureaux rénovés par la communauté de communes. Trois autres entreprises s'y sont installées. Elles projettent une petite dizaine de créations d'emplois en 2020.

Une « certaine forme d'audace »

« L'initiative fait œuvre de catalyseur sur ce territoire. Il y a une certaine forme d'audace », reconnaît Lilla Merabet, vice-présidente du conseil régional du Grand Est en charge de la compétitivité et de l'innovation.

L'incubateur...